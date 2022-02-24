Минские соглашения оказались бесполезны. Их критиковали с самого начала

Утром 24 февраля Россия объявила о спецоперации в Донбассе. Многие сочли это если не концом, то еще одним подтверждением неэффективности Минских соглашений. За восемь лет они так ни к чему и не привели. Политологи заявляют, что эти договоренности были обречены, ведь с самого начала никто не собирался их соблюдать.

Главное о Минских соглашениях

Первые документы по Минским соглашениям были подписаны 5 и 19 сентября 2014 года, а 12 февраля 2015 года был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений из 13 пунктов. Эти соглашения подписала контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящая из представителей Украины, России и ОБСЕ. Эти документы тогда также подписали главы ДНР и ЛНР.

По Минским соглашениям обе стороны должны были прекратить боевые действия и отвести от линии соприкосновения свои войска. В буферной зоне не должны были находиться тяжелые вооружения, а за соблюдением правил должны были наблюдать представители ОБСЕ. Помимо этого стороны обязались обменяться всеми пленными, а участникам боевых действий гарантировалась амнистия.

ДНР и ЛНР полагалось получение особого статуса на Украине, а также организация выборов. Помимо этого украинские власти должны были провести реформу и внести в Конституцию понятие децентрализации.

Как отмечал РБК, за семь лет сторонам удалось добиться лишь обмена пленными. Амнистия участников сопротивления 2014–2015 годов не случилась. Выборы на территории Донбасса также не провели. А ДНР и ЛНР наряду с МИД России регулярно обвиняли Украину в появлении тяжелой техники в буферной зоне.

Позиция России

На протяжении семи лет Россия регулярно отмечала, что Минские соглашения не выполнялись Украиной. Спецпредставитель России на переговорах в «нормандском формате» Дмитрий Козак говорил, что переговоры находятся «на нулевой отметке» с 2015 года.

Основная претензия России — отказ Украины вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР. По ее мнению, речь изначально шла о конфликте внутри страны, а значит нужно было идти на контакт с теми, кто представлял стороны этого конфликта. Однако украинские власти продолжали стоять на своем.

Помимо этого Россия и Украина по-разному интерпретировали пункты Минских соглашений и последовательность их выполнения. Например, украинская сторона выступала за то, чтобы сначала был восстановлен контроль над границей, а потом уже проводились выборы в Донбассе. Россия же наоборот говорила, что выборы должны быть проведены в первую очередь.

Все это привело к неизбежному — заморозке выполнения соглашений.

Позиция Украины

Украина в свою очередь также высказывала ряд претензий к России и обвиняла ее в несоблюдении договоренностей. На данный момент главной претензией является признание независимости ДНР и ЛНР, что многие ознаменовали концом соглашений, поскольку для Украины — это субъекты ее территории.

Во-первых, противники соглашений постоянно давили на то, что Украина подписала их под давлением.

«Минские соглашения, заключенные под давлением Путина, противоречат Конституции Украины, нормам международного права, уставу ООН, ведь были подписаны под давлением. К тому же под этими актами нет юридически сильной подписи, они не ратифицировались Верховной Радой — то есть не являются конституционными», — заявил «Би-би-си" бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы в Минске в 2019 году Роман Бессмертный.

Еще одна претензия властей — это то, что жители Донбасса имели возможность получить российские паспорта, и около 800 тысяч человек это сделали. По мнению некоторых украинских экспертов, это тоже является нарушением соглашений.

«РФ, фактически, получила юрисдикцию над этими гражданами и считает, что имеет обязательства и полномочия представлять и защищать их интересы на любой территории», — сказала председатель общественной сети «Опора», представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в 2016–2018 годах Ольга Айвазовская.

Помимо этого Украина была недовольна тем, что в ДНР и ЛНР ввели в пользование рубли. Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Сергей Рахманин назвал эти действия посягательством на экономический суверенитет страны.

Однако Россия парировала и отвечала, что данные действия были гуманитарной миссией с целью помочь жителям оккупированных территорий.

Обречены на провал

С самого начала обе стороны не могли прийти к согласию, а большинство экспертов отмечали — эти соглашения были обречены на провал. Директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица в разговоре с «Би-би-си» подчеркивал, что соглашения не могли привести к миру. Их максимум — уменьшение интенсивности боевых действий, то есть создание «гибридного мира», что мы и наблюдали все эти годы.

С этим согласился политолог Никита Донцов. Усиление интенсивности обстрелов территории Донбасса началось только три месяца назад. Последний раз такое наблюдали в 2015 году перед подписанием Минских соглашений.

«Фактически эти соглашения успокаивали военный конфликт. На протяжении семи лет он находился в достаточно пассивной фазе. Бывали иногда нарушения в виде возобновления военного огня, но в целом были не очень активные боевые действия. В последние три месяца военная агрессия активизировалась и это привело к тому, к чему привело», — сказал эксперт «360».

Впрочем, несмотря на это, факторов, указывающих на провал соглашений, с самого начала было достаточно. Во-первых, договоренности были сделаны в достаточно сложной политической обстановке.

«Порошенко был вынужден их подписать, потому что тогда Украина действительно стояла на пороге более активной фазы раскола. Она рисковала разделением на Западную и Восточную часть, поэтому он и принял их», — сказал Донцов. И тогда, и потом Порошенко ругали за подписание соглашений.

Во-вторых, в соглашениях были четко указаны сроки по проведению референдумов, принятию закона об особом статусе Донбасса и изменениях в Конституции. Украина этого не сделала.

В-третьих, не было создано никаких инструментов воздействия на Украину в случае невыполнения соглашений. Запад себя в этом вопросе вел пассивно и «закрывал глаза на происходящее в Донбассе».

Как подчеркнул руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, документ изначально был несостоятелен и использовался как рычаг геополитического давления на Россию.

«Соглашения нужно было или переделывать, или вообще выходить из них. Какой смысл в них быть, если люди в Донбассе каждый день продолжали умирать? Обстрелы были. Высокоточное оружие использовалось. А самое главное никаких административных реформ проведено не было», — заявил собеседник «360».

ОБСЕ работало только в одну сторону, а все перемирия и отводы вооружения длились по несколько недель, а потом все начиналось заново.

«Минские соглашения не сработали, потому что их никто не собирался выполнять. Эти соглашения были придуманы для того, чтобы хоть каким-то образом попытаться выйти на переговорный процесс, но поскольку главные силы, которые участвуют в этом конфликте, а именно США, сразу объявили, что не участвуют в этом, то, соответственно, договариваться там было особо не с кем», — пояснил «360» военный обозреватель, журналист Александр Жилин.