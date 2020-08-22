Новые школы, котельные и мост. Подмосковные министры провели рейд по «красным зонам» региона

Каждый месяц подмосковные министры проверяют, как идет работа с обращениями жителей региона. В этот раз проверки «красных зон» затронули строительство моста в Воскресенске, котельных в Зарайске, школ в Люберцах и другие объекты.

Приезжать с проверками в муниципалитеты членам регионального правительства поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Первые визиты прошли в разных городских округах 10 июля. Тогда министры нагрянули в Чехов, Подольск, Сергиев Посад и другие города области. В этот раз работа с обращениями населения продолжилась.

Долгопрудный

Чаще всего жители подмосковного Долгопрудного жалуются на проблемы, связанные с ЖКХ. Чтобы как можно быстрее устранять недочеты, глава городского округа Владислав Юдин лично контролирует работу коммунальных служб.

«Мы все собираемся, 17-19 человек, и ездим, проверяем, смотрим, где мусор, где что-то не закончено, в каком состоянии детские площадки. Ездят все мои профильные заместители и руководители предприятий в том числе. Дорожники с нами на связи», — пояснил он.

По словам Юдина, если во время проверки выявляются замечания, то их оперативно устраняют. Проверять Долгопрудный приезжала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Она отметила, что обращения граждан обычно поступают из-за неубранных территорий и неухоженных газонов. Еженедельные объезды дают положительный результат, но работать необходимо в усиленном режиме, чтобы количество жалоб сократилось.

Положительная динамика уже есть. Заместители, курирующие ЖКХ, строительство и дороги, тоже начнут ежедневно объезжать территорию и работать на упреждение. Главное, что у коллег есть понимание, что делать. Нужно доработать и улучшить результаты Ирина Каклюгина министр образования Московской области.

Во время визита в Долгопрудный министр посетила лицей №5, где проверила пищеблок. Каклюгина осталась довольна результатом и отметила, что система образования в муниципалитете находится на высоком уровне. Более того, лицей занимает лидирующие позиции среди других школ Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас все школы в регионе завершают подготовку к новому учебному году. Министр пояснила, что с 1 сентября в учебных заведениях будут разводить потоки детей, чтобы была возможность каждому измерить температуру. Также важно избежать скопления учащихся. Новую схему работы школ объяснят родителям учеников уже на следующей неделе.

Зарайск

Проверка в Зарайске затронула муниципальный Центр управления регионом (ЦУР). Именно туда поступают обращения от всех местных жителей. Министр энергетики Московской области Александр Самарин подчеркнул, что специалистам удалось решить уже 90% жалоб.

Отдельное внимание он уделил строительству новой котельной. В 2020 году в округе появится семь таких котельных. Всего в Зарайске их будет 16. Министр отметил, что по всему региону активно готовятся к наступающему отопительному сезону. Работа идет в некоторых местах даже с опережением сроков. Сейчас готовность объектов ЖКХ и энергетики составляет 82%.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках поездки Самарин изучил еще состояние сельских дорог и контейнерных площадок. Он проверил окос травы с борщевиком и проинспектировал выполнение работы по опиловке аварийных деревьев.

Воскресенск

Уже через год жители Воскресенска смогут ходить через новый Афанасьевский мост. Он свяжет три крупных микрорайона города с населением более 40 тысяч человек. На стройплощадке сейчас работают более 120 человек и 30 единиц техники. Ход строительства оценил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Возводится последняя опора моста. Мост уже надвигается над рекой, и к концу года мы увидим мостовое пролетное строение в проектном положении. У нас нет никаких сомнений, <…> что работы идут с опережением. Будем планировать летом следующего года открытие движения Алексей Гержик министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Сейчас автомобилисты добираются с одного берега на другой по старому мосту. Летом 2018 года его закрыли на ремонт из-за аварийного состояния. Долгое время жителям приходилось ездить, делая крюк почти в два десятка километров. Но этим летом все работы были завершены и мост открыли. После окончания строительства в городе появится уже две переправы.

Гержик не только проинспектировал возведение моста, но и посетил двор дома №18 на улице Зелинского. Эта территория попала в программу комплексного благоустройства.

«Подрядная организация выполняет работы, согласно дорожной карте, в срок. Мы видим, что парковочное пространство заасфальтировано. Видели, что основание под детскую площадку забетонировано. Следующий этап — установка травмобезопасного покрытия с обязательными элементами», — рассказал глава городского округа Воскресенск Артур Болотников.

Егорьевск

Кроме Воскресенска, министр транспорта и дорожной инфраструктуры приезжал в Егорьевск. Всего за неделю в МЦУР поступило 152 обращения, из которых треть касается состояния дорог.

«Мы решили, что в течение следующей недели подрядные организации увеличат темпы производства работ, наверняка эти работы они успеют сделать в срок. Тогда мы увидим, что у нас на портале „Добродел“, больше чем уверен, [число] обращений граждан на тему ремонта дорог будет явно снижаться», — сообщил Гержик.

В завершение рабочей поездки министр посетил очистные сооружения ливневой канализации. Объект обслуживает четверть города и находится в оперативном управлении Мосавтодора. Прошедшие в Подмосковье ливни показали, что очистные сооружения работают как часы. Жалоб от жителей на подтопление дорог не было.

Истра

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский ознакомился с ситуацией в деревня Черная городского округа Истра. Там жители рассказали о проблеме с водозабором.

По данным администрации округа, ситуация возникла из-за застройщика. Узел построили, но полный комплект оборудования не установили. Вода очищается только частично, поэтому в ней остается много железа. Сейчас нужная техника уже заказана, поэтому в ближайшее время специалисты начнут монтаж.

Взяли на контроль. Надеюсь, что в ближайшее время все эти вопросы будут сняты и наши жители спокойно войдут в отопительный сезон. Мы дадим тепло, горячую воду. Все плановые отключения у нас под жестким контролем, все в графике, поэтому надеюсь, что поставленные задачи будут выполнены Антон Велиховский министр ЖКХ Подмосковья.

Еще министр проверил детские игровые площадки, изучил состояние подъездов и осмотрел очистные сооружения города. Он также проверил работу муниципального центра управления регионом. По итогам визита Велиховский поставил Истре четыре балла из пяти.

Люберцы

На инспекцию Люберецкого округа отправился министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. Вместе с представителями администрации он посетил парк «Малаховское озеро». К концу сентября будут завершены первые два этапа программы развития парка. Появятся остановка общественного транспорта, детские площадки и видеонаблюдение.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, Локтев заехал в два строящихся образовательных учреждения. Школа в поселке Малаховка уже готова на 98%. Там завершаются благоустройство территории и установка некоторых деталей в здании. В классах уже расставлены мебель и оборудование. После открытия в школе смогут получать знания 275 учеников.

Почти готова и пристройка к кадетской школе, рассчитанная на 200 учеников. На территории уже появились спортивные площадки, а внутри здания специалисты заканчивают отделочные работы. В течение недели застройщики получат разрешение на ввод в эксплуатацию. Обе школы начнут работать уже 1 сентября.