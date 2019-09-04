Министерство мира предложили создать в США. Но насилие так не победить

Министерство мира может появиться в США. Его предлагает создать писательница и политик Марианна Уильямсон, которая стремится стать президентом. По ее задумке, ведомство поможет справиться с массовыми расстрелами в общественных местах.

От культуры конфликта — к культуре мира

США нужно больше, чем проверка населения на адекватность и запрет штурмового оружия и патронов. Стране необходимо не только скорректировать оружейную политику, но и справиться с культурным кризисом. Именно он — причина столь высокого уровня насилия в обществе, полагает писательница и политик Марианна Уильямсон. В первую очередь речь идет о насилии с применением огнестрельного оружия.

«Не воля и не безопасность людей, а прибыль производителей оружия имеют первостепенное значение в нашей политике», — уверена писательница.

Впрочем, Уильямсон винит не только оружейное лобби. Корень зла находится гораздо глубже. Проблема в населении, которое выросло в насильственной культуре, считает писательница. Политики лишь обсуждают симптомы проблемы. Для настоящего решения необходимо создать Министерство мира США.

Мы будем прилагать все усилия для развития культуры мира как дома, так и за рубежом. Мы рассмотрим истинные причины, а не только симптомы насилия в США. И со временем мы трансформируем нашу культуру из культуры конфликта в культуру мира Марианна Уильямсон.

Ведомство будет заниматься разрешением конфликтов, восстановлением правосудия, предотвращением насилия, социальным и эмоциональным обучением. В планы Уильямсон входят также создание Всемирной академии мира, проведение национальных конференций и формирование президентской целевой группы по установлению мира.

Миссия невыполнима?

Идея показалась абсурдной австралийскому политологу Джамалу Дауду. Слышать это предложение со стороны США смешно, полагает он. США — страна, которая на протяжении десятилетий вторгается в другие государства и регулярно вводит жесткие санкции в отношении других стран.

«Тут насилие стало частью общества, частью военной и политической системы. Теперь же она приходит и пропагандирует мир», — говорит эксперт.

Тем не менее Дауд согласен с писательницей в причинах проблемы. Дело не только в доступности оружия, но еще и в культуре общества. В теории такое министерство является хорошей задумкой. Продвигать и распространять идею о мире — что может быть плохого?

По мнению политолога, вряд ли такое ведомство справится в одиночку. Работать придется с целым рядом проблем: продвижение социальной справедливости, защита малоимущего населения и прекращение вторжений в другие страны со стороны США.

Вторгаясь в другие страны, США используют оружие, войска, а это и есть пропаганда насилия. Это насилие, которое существует внутри самой культуры страны Джамал Дауд австралийский политолог.

Министерству мира в таком случае пришлось бы вступить в схватку с Министерством обороны и могущественным лобби ВПК. Где взять такое влияние на эти структуры? К тому же одной пропаганды недостаточно. Нужно менять культуру американского общества на всех уровнях. А это повышение зарплат, введение бесплатного медицинского обслуживания и обучения.

«В теории хорошая идея для продвижения новой культуры и ухода от привычного для американцев мышления. Уход от США, постоянно берущих на себя роль шерифа во всем мире, — полагает эксперт. — Задумка хороша в теории, но не на практике».

Дурной пример заразителен

Несмотря на то, что Министерство мира рассматривается только в теории, политолог Дауд предлагает обратить на него внимание всем западным странам. Да, насилие с применением огнестрельного оружия — это по большей части проблема США. Но мы все чаще наблюдаем схожие истории и в других странах.

«Вспышки насилия происходят в далекой Австралии и безмятежной Новой Зеландии. А ведь раньше там не было ничего подобного. Увеличивается социальное неравенство, появляется рост нацизма и экстремизма. Это все приводит к насилию», — убежден собеседник «360».

Западные страны порой пытаются следовать примеру американской системы. Они могут упрощать какие-то законы, по-другому смотреть на вопросы оружия. Но на данный момент выводы неутешительные: массовые расстрелы и другие вспышки насилия будут возникать чаще и в самых разных местах.

К идее Марианны Уильямсон прислушаться стоит, но пока на одном желании далеко не уедешь. Саму писательницу это тоже далеко не увезет. Джамал Дауд не сомневается — у женщины нет шансов на победу.

«Я не думаю, что кто-либо пропагандирующий мир имеет реальные шансы на победу», — считает эксперт.

Вероятнее всего, на выборах победит Трамп. Со стороны демократов стоит ожидать Джо Байдена или кого-то подобного. Американцы пока все еще предпочитают риторику насилия, а не риторику мира, полагает Дауд.