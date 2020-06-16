В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова поставили первый Minecraft-спектакль. «360» пообщался с авторами проекта, а также выяснил мнение театралов.

Каким был первый Minecraft-спектакль

На онлайн-площадке Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова «БДТ Digital» вышел спектакль «Вишневый сад» по мотивам знаменитой пьесы Чехова, в оригинальном прочтении: действие происходит на виртуальной сцене в игре Minecraft.

Спектакль длится всего 15 минут — как объясняют участники проекта, режиссер Эдгар Закарян и Виктор Княжев, озвучивший героя-рассказчика, это первый опыт постановки в Minecraft, поэтому к ней следует относиться как к тестовой версии. Непонятно было, сколько зрителей-игроков сможет выдержать игровой сервер, поэтому допущено было всего чуть больше 100 человек. Но при этом велась прямая трансляция на YouTube-канале и в социальной сети «ВКонтакте» — их уже посмотрели более 200 тысяч пользователей.

Кроме того, как пояснил «360» архитектор проекта, Андрей Воронов, такой короткий хронометраж был выбран с учетом особенностей аудитории — очень сложно долго удерживать игрока без возможности что-то самостоятельно делать в игре.

В пьесе участвуют всего четыре героя: рассказчик, который передает зрителям основные моменты сюжета, Раневская, которую озвучила Ирина Патракова, Лопахин (Максим Бравцов), Гаев (Алексей Фурманов) и Фирс, который за весь спектакль не произносит ни слова — его «сыграл» зомби-бот, хаотично передвигающийся по виртуальной сцене.

По словам режиссера Эдгара Закаряна пьеса «Вишневый сад» для такого формата была выбрана неслучайно. Во-первых, в Minecraft играют в основном школьники, поэтому было решено взять что-то из школьной программы. Во-вторых, смысл этого произведения можно было визуально передать через такой формат.

В этой пьесе хорошо показан процесс разрушения старого. Уже в процессе родилась идея: во время спектакля на заднем плане старый сад и дом должны разрушиться, а на их месте — появятся новые Эдгар Закарян режиссер интерактивного спектакля «Вишневый сад» в Minecraft от Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова

Как создавался «Вишневый сад» в Minecraft

Вообще, как признаются авторы спектакля, идея сделать спектакль в Minecraft возникла спонтанно. Когда начался карантин, появилась онлайн-платформа театра — «БДТ Digital». В тот же период Закарян договорился со знакомыми подростками-геймерами, чтобы они построили копию здания театра в Minecraft.

Когда ребята предложили нам изначальную модель театра, мы решили взять эту работу под контроль, чтобы получить уже готовое виртуальное здание с возможностью проведения там онлайн-мероприятий Андрей Воронов архитектор

Ну а раз есть виртуальная сцена — почему бы и не сыграть на ней виртуальный спектакль? И вот когда вместе с Андреем Могучим — режиссером БДТ и мастером курса, на котором учится Закарян — была утверждена пьеса Чехова, команда приступила к работе над героями и декорациями. Этой работой занимался уже непосредственно Андрей Воронов.

По словам архитектора, ему потребовалось три дня и три ночи самому играть в Minecraft, чтобы понимать принципы и особенности игры. Зато практически сразу стало понятно: люди ждут от игры прежде всего динамики, движения. И в спектакле его оказалось предостаточно: и практически непрерывно двигающиеся по сцене герои, и декорации, которые плавно меняются на протяжении всего действия.

В конце спектакля в над сценой театра неожиданно закружили летающие «зрители» — как оказалось, на сервер прорвались хакеры. Но это лишь подчеркнуло интерактивность проекта.

Конечно, летающие зрители в конце — это баг. Но мне это даже понравилось: сразу стало понятно, что это не запись, а настоящий «живой» продукт, все происходит здесь и сейчас Андрей Воронов архитектор

«Театр — это территория свободы»

Изначально, конечно, возникли опасения, что зрители не воспримут необычную постановку. И дело не только в том, что действие происходит во вселенной Minecraft, но и в том, что герои говорят на современном молодежном сленге. Многие реплики взяты не из оригинала, а написаны режиссером. По словам Закаряна, в этом и заключалась основная идея спектакля — передать школьникам, играющим в Minecraft, содержание и смыл пьесы на понятном им языке.

У многих сама школа вызывает, к сожалению, негативные ассоциации. Поэтому важно, чтобы игровые платформы для школьников выполняли образовательную функцию Эдгар Зокорян режиссер интерактивного спектакля «Вишневый сад» в Minecraft от Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова

И это, как считает режиссер, выглядит вполне себе органично: ведь не могут же люди в XXI веке, которые играют в компьютерные игры, говорить языком Чехова. Поэтому классику нужно было подстраивать современные реалии — чтобы общение со зрителем происходило на равных и чтобы он, в конечном итоге, воспринял информацию со сцены.

Мы решили соединить два, казалось бы, несовместимых мира — и в этом есть настоящее волшебство театра Эдгар Зокорян режиссер интерактивного спектакля «Вишневый сад» в Minecraft от Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова

Но большинство опасений в итоге оказались напрасными: большинство отзывов в комментариях — положительные.

Как признался актер Виктор Княжев, на чью долю пришлась чуть ли не большая часть всех реплик, многие юные зрители заинтересовались произведением в таком формате и хотят продолжения.

Мне начали писать, чтобы я озвучил еще какие-нибудь рассказы. Ребята заинтересовались. Значит, как минимум часть того, что мы задумали, у нас получилось Виктор Княжев актер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова

Конечно, не обошлось и без негативных отзывов — кто-то посчитал Minecraft-спектакль «глумлением над классикой», имея в виду, очевидно, и речь героев, и в целом иронический тон спектакля. Но режиссер заявил, что ничего такого в спектакль не вкладывалось — никто и не думал издеваться над Чеховым.

Наш спектакль — это просто интерпретация пьесы на том языке, на котором говорит большой пласт современных людей. Да, получилось смешно, но ведь не зря же сам Чехов назвал это произведение комедией Эдгар Зокорян режиссер интерактивного спектакля «Вишневый сад» в Minecraft от Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова

Следует отметить, что новый формат оценили не только школьники-геймеры, но и некоторые театралы. Например, положительно высказался о классических произведениях в Minecraft режиссер и актер Евгений Писарев, художественный руководитель Театра имени Пушкина.

По его словам, «театр — это территория свободы», и классика нуждается в свежем взгляде, современных прочтениях и оригинальной подаче.

Это хороший маркетинговый ход, потому что «Вишневый сад», который так оригинально подан — это вызов. А вызов всегда привлекает внимание. И к классике его привлекать нужно Евгений Писарев режиссер, актер, художественный руководитель Театра имени Пушкина

И хотя сам Писарев, как он признался, вряд ли согласился бы принимать участие в подобном проекте, но развитие виртуального направления приветствует. Пусть это даже будет временная, карантинная мера.

В общем, премьера прошла удачно, а значит, в ближайшем будущем можно рассчитывать на продолжение. И авторы спектакля уже заверили, что будет целая серия таких постановок произведений из школьной программы в Minecraft. Каких именно — пока не сообщается, но некоторые сценарии уже написаны.

Мне кажется, что возможность перевести театр не просто в онлайн-формат, но в отдельный виртуальный мир, в котором и сам зритель может принять участие — это очень перспективно Андрей Воронов архитектор

Кроме того, и режиссер, и актеры заявили, что будут и дальше экспериментировать с форматом Minecraft — возможно, например, сделают спектакли длиннее, чем на 15 минут.