Миндаль с бактериями и опасный киндер-сюрприз. Какие продуктовые табу в разных странах мира

В разных странах мира можно столкнуться с неожиданными запретами на те или иные продукты. Например, жители США не могут покупать киндер-сюрпризы, а в некоторых городах Италии нельзя открывать кебабные или другие точки с фастфудом.

Мясоедам вход воспрещен

В Индии, в городе Варанаси, который считается духовной столицей страны, запрещены продажа и потребление мяса в радиусе 250 метров от всех храмов и объектов культурного наследия, написал «Рамблер».

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Такие правила ввели в 2019 году. После этого кафе и рестораны изменили меню и стали подавать веганские блюда. Лук и чеснок здесь тоже не используют. Считается, что они провоцируют беспокойство, агрессию и гнев.

Миндаль и сальмонелла

В штате Калифорния в США запрещена продажа необработанного миндаля из-за риска заражения сальмонеллой. Помимо этого, на территории всей страны есть запрет на продажу киндер-сюрпризов.

Табу на шоколадные яйца ввели еще в 1974 году из-за того, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сочло, что киндер-сюрпризы опасны для детей из-за игрушек внутри. В 2018 году компания Ferrero предложила альтернативу этому десерту — Kinder Joy, который не вызывал вопросов к безопасности.

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Еврозона и ее правила

В городе Верона в Италии есть правило: вся еда, которую подают в ресторанах и кафе, должна быть традиционной. Поэтому открыть здесь точку с донерами, кебабами или другим фастфудом проблематично. Так же обстоит ситуация и в Венеции.

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В Евросоюзе есть запрет на сахарную кондитерскую посыпку из-за пищевого красителя Е127 (или эритрозина). В России он не запрещен, но противопоказан людям с аллергией или индивидуальной непереносимостью.

Швеция хотела прекратить импортировать драже М&М’s из-за сходства логотипа с логотипом компании Marabou, которое продается в стране с 1950-х годов. В 2016 году был найден компромисс: производитель M&Mʼs заменил строчные буквы m в логотипе на заглавные.

Опасные добавки

Производители газировки Mountain Dew, которую изначально создали, чтобы разбавлять бурбон, были вынуждены менять ее рецептуру из-за бромированного растительного масла. Этот эмульгатор запрещен в Японии и еще более чем в 100 странах, включая ЕС. По мнению ученых, потребление в больших количествах напитка с таким ингредиентом может привести к потере памяти, усталости, потере координации, тремору, синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Чтобы сохранить свое присутствие на крупных рынках, производитель был вынужден изменить состав напитка.