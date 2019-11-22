Бросил мусор мимо помойки — плюнем в лицо!
Карельская чиновница обругала людей в соцсетях. А ведь могла научиться на чужих ошибках
Ситуация получилась как из анекдота про прачечную и институт культуры. Смешно, но грустно, конечно, что это уже совсем не анекдот.
Причем обидно: наши чиновники настолько простодушны, что даже не утруждаются подумать перед тем, как говорить под запись или тем более писать в социальных сетях.
Ведь до Анны Лесонен были другие — экс-чиновница департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая сказала, что рожать государство не просило, а потому ничего детям и не должно. Был депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев — он назвал малоимущих пенсионеров «тунеядцами и алкашами». Иркутская чиновница Ирина Алашкевич посчитала жертв паводка «быдлом» и «бичевней»… И это, к сожалению, далеко не весь список. Причем из всех только Алашкевич сделала свое «заявление» не публично — в Сеть слили запись ее телефонного разговора.
И вот теперь начальница управления культуры мэрии Петрозаводска Анна Лесонен у себя в Facebook, не стесняясь в выражениях, описывает своих сограждан. Запись со своей страницы чиновница удалила, но скриншотами поделился сайт «Карелinform».
Чисто по-человечески ее можно понять — никому не нравится разбросанный вокруг урны мусор. И вызывает искреннее уважение тот факт, что чиновница не просто повозмущалась, но и убрала «это дерьмо». Хотя кажется подозрительным, что результатами не похвасталась. Жаль только, что выдержки не хватило не оскорблять соотечественников. Ведь в ситуации с должностными лицами никто не смотрит, заслужили адресаты оскорбление или нет. Чиновник не имеет права на такую вольность.
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И даже обидно, что Лесонен об этом не подумала — скандалы с ее столь же непредусмотрительными коллегами не утихают второй год, а у нее был отличный шанс стать той самой чиновницей, которая адекватно и по делу критикует людей, не оскорбляя их. Она ведь писала пост, у нее было время остыть, подумать, перечитать…
Но она не стала. Что это — ощущение вседозволенности? Казалось бы, его-то уже и не должно быть — после стольких увольнений и скандалов… Или действительно держат людей за дураков, которые все стерпят? Не должны, потому что люди показали, что не согласны на такую коммуникацию с властью, что они хотят уважительного отношения. Что же остается? Что сами они крайне недалекие люди, которые в силу ограниченности своего словарного запаса не могут позволить себе подобрать корректную замену оскорблениям? Или что они все еще не поняли: больше так говорить с народом нельзя и депутатский значок не дает права плевать людям в лицо?
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