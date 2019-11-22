В начале следующей недели закончится чиновничья карьера очередной неосторожной госслужащей. Начальницу управления культуры мэрии Петрозаводска Анну Лесонен отправили в отпуск до 25 ноября. В понедельник ее попросят написать заявление об уходе. А все потому, что она опубликовала пост с оскорблениями в адрес горожан из-за того, что вокруг специального контейнера для пластика был разбросан мусор. Почему после стольких прецедентов чиновники все еще не хотят учиться на собственных ошибках, рассуждает колумнист «360».

Ситуация получилась как из анекдота про прачечную и институт культуры. Смешно, но грустно, конечно, что это уже совсем не анекдот.

Причем обидно: наши чиновники настолько простодушны, что даже не утруждаются подумать перед тем, как говорить под запись или тем более писать в социальных сетях.

Ведь до Анны Лесонен были другие — экс-чиновница департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая сказала, что рожать государство не просило, а потому ничего детям и не должно. Был депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев — он назвал малоимущих пенсионеров «тунеядцами и алкашами». Иркутская чиновница Ирина Алашкевич посчитала жертв паводка «быдлом» и «бичевней»… И это, к сожалению, далеко не весь список. Причем из всех только Алашкевич сделала свое «заявление» не публично — в Сеть слили запись ее телефонного разговора.

И вот теперь начальница управления культуры мэрии Петрозаводска Анна Лесонен у себя в Facebook, не стесняясь в выражениях, описывает своих сограждан. Запись со своей страницы чиновница удалила, но скриншотами поделился сайт «Карелinform».

Чисто по-человечески ее можно понять — никому не нравится разбросанный вокруг урны мусор. И вызывает искреннее уважение тот факт, что чиновница не просто повозмущалась, но и убрала «это дерьмо». Хотя кажется подозрительным, что результатами не похвасталась. Жаль только, что выдержки не хватило не оскорблять соотечественников. Ведь в ситуации с должностными лицами никто не смотрит, заслужили адресаты оскорбление или нет. Чиновник не имеет права на такую вольность.

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И даже обидно, что Лесонен об этом не подумала — скандалы с ее столь же непредусмотрительными коллегами не утихают второй год, а у нее был отличный шанс стать той самой чиновницей, которая адекватно и по делу критикует людей, не оскорбляя их. Она ведь писала пост, у нее было время остыть, подумать, перечитать…

Но она не стала. Что это — ощущение вседозволенности? Казалось бы, его-то уже и не должно быть — после стольких увольнений и скандалов… Или действительно держат людей за дураков, которые все стерпят? Не должны, потому что люди показали, что не согласны на такую коммуникацию с властью, что они хотят уважительного отношения. Что же остается? Что сами они крайне недалекие люди, которые в силу ограниченности своего словарного запаса не могут позволить себе подобрать корректную замену оскорблениям? Или что они все еще не поняли: больше так говорить с народом нельзя и депутатский значок не дает права плевать людям в лицо?

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