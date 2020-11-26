Милонов выступил против бесплатных тампонов и прокладок. Айза не согласна

Жительницы Шотландии теперь будут бесплатно получать прокладки и тампоны. Эти гигиенические товары парламент внес в список вещей первой необходимости. Маленькие большие новости узнали, как к такому закону относятся в России. Телеведущая Айза Анохина назвала закон крутым, а вот депутату Виталию Милонову инициатива не понравилась. По его словам, эта логика приведет к тому, что каждый человек будет требовать для себя бесплатные средства гигиены — от носовых платков до подгузников.

Миллионы на прокладки

Принятый в Шотландии закон о бесплатных гигиенических средствах стал первым подобным в мире. Его единогласно поддержали депутаты парламента.

«Мы гордимся тем, что голосуем за этот новаторский закон, который делает Шотландию первой страной в мире, которая предоставляет бесплатные продукты для всех, кто в них нуждается. Важная политика для женщин и девочек», — написала в Twitter первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Активисты более четырех лет пытались добиться доступности гигиенических продуктов. Особенно остро эта проблема стояла в бедных семьях, где женщины не могли позволить себе необходимые средства во время менструации, а школьницам приходилось даже пропускать занятия. По оценкам общественников, на уроки регулярно не приходили до 140 тысяч девочек. Теперь же все школы, вузы и общественные здания должны будут поставить автоматы с тампонами и прокладками. Кроме того, бесплатно получить эти товары можно будет в аптеках, культурно-спортивных центрах и молодежных клубах.

«Месячные не прекращаются на время пандемий, и сейчас как никогда важна наша работа, направленная на повышение доступности предметов первой необходимости. <…> Во многих местах Шотландии уже обеспечивался бесплатный доступ к гигиеническим продуктам, однако новый закон позволит закрепить уже достигнутые успехи и продолжать работу в этом направлении», — подчеркнула автор законопроекта Моника Леннон.

Предварительно специалисты подсчитали, что новый закон обойдется региональному бюджету в 9,7 миллиона фунтов (более 979 миллионов рублей). Такую сумму на гигиенические средства придется выделять каждый год.

Маразм или крутой закон?

После принятия закона в Шотландии начались разговоры о возможном ущемлении прав мужчин. Некоторые считают, что сильному полу стоит тогда бесплатно выдавать презервативы или какие-либо другие необходимые товары. По словам Айзы Анохиной, бесплатная раздача тампонов и прокладок никак не ущемляет права мужчин, просто есть капризные люди, которых подобная инициатива может расстроить.

Крутой закон. Мне нравится! Презервативы это же не обязательно. Есть люди, которые не пользуются презервативами или вообще не занимаются сексом. А у женщин ежемесячно происходит менструация, поэтому не нужно сравнивать презервативы и тампоны Айза Анохина телеведущая.

Анохина выразила надежду, что и в России примут такой закон. Ее оптимизма не разделил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Исходя из принципов ультраравенства, наверное, оно правильно. Но учитывая, что у мужчин в силу специфики их работы на улице больше, чем у женщин, возникают насморки, то нужно тогда носовые платки мужикам выдавать бесплатно!» — заявил он.

Милонов подчеркнул, что такие решения можно принимать, только если нечего делать. При этом он добавил, что всецело поддерживает стремление государства дополнительно защитить женщин и финансово им помочь. Но не всем нужна такая поддержка и не все готовы брать то, что дается бесплатно.

«Я считаю, что на сегодняшний день с гораздо большей благодарностью наши уважаемые и милые дамы приняли бы в подарок „Арбидол“», — сказал депутат.

По словам Милонова, он не стал бы выступать с подобной инициативой, потому что мужчинам будет обидно.

По большому счету это маразм. Маразм мультикультурализма и толерантности. Дети будут требовать себе бесплатные памперсы, вот это гораздо более актуально — тем более нужно не какое-то количество дней в месяц, а ежедневно Виталий Милонов депутат Госдумы.

Депутат пояснил, что появление законов для женщин приведет к тому, что не только дети начнут что-то требовать. Старики с молодежью тоже попросят что-то для себя, а алкоголики станут требовать водку или шотландский виски. В итоге это все приведет к хаосу в обществе.