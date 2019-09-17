Миллионы жертв за 45 минут. В США подвели итоги ядерной войны с Россией

Симуляция получила название «План А». Исследователи из лаборатории «Наука и глобальная безопасность» в Принстонском университете создали анимацию, показывающую, как начнется война между Россией и США, с использованием «тактического» ядерного оружия. По мнению ученых, конфликт двух сверхдержав быстро превратится в глобальную ядерную войну.

Симуляция показывает, как атомные бомбы будут падать на Землю во время конфликта, убив примерно 34 миллиона человек менее чем за пять часов. Большинство умрет в течение 45 минут, пишет The Sun.

Еще 60 миллионов человек пострадают от взрывов, говорят эксперты из Принстонского университета в Нью-Джерси. По их мнению, число погибших впоследствии резко возрастет из-за радиоактивных осадков и других долгосрочных последствий.

Проект призван подчеркнуть потенциально катастрофические последствия возможной ядерной войны США и России, говорится в официальном сообщении в Принстоне.

«За последние два года риск ядерной войны резко возрос, поскольку Соединенные Штаты и Россия отказались от давних договоров о контроле над ядерными вооружениями», — указано в материале.

«План А» показывает, как конфликт между США и Россией может перерасти из обычной войны в тотальный ядерный конфликт. Он основан на независимых оценках текущих чисел вооруженных сил США и России, целей ядерного оружия и оценок смертности.

В симуляции конфликт начинается после того, как силы НАТО продвигаются в Россию из Западной Европы. Россия делает ядерный предупредительный выстрел, на который НАТО отвечает одним тактическим ядерным ударом, сброшенным с самолета. Боевые действия быстро перерастают в тактическую ядерную войну в Европе.

Число пострадавших и умерших достигло 2,6 миллиона человек за три часа.

После уничтожения Европы НАТО выпускает сотни боеголовок с сухопутных и подводных баз США, нацеленных на российские ядерные силы. Россия ответит ракетами, запущенными с подводных лодок. Этот «обмен» вызывает 3,4 миллиона жертв в течение следующих 45 минут.

Источник фото: Youtube

В течение следующих 45 минут боевые действия приводят к более чем 85,3 миллионам жертв.

Хотя все это может показаться немного надуманным, мир сейчас ближе к ядерной войне, чем когда-либо после Второй мировой войны, считает один из руководителей вооруженных сил ООН.