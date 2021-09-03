Миллионники устарели. Как большие города теряют привлекательность для россиян

Хабаровск и Владивосток спорят, кто первым станет миллионником. Противостояние двух городов местные жители заметили давно, и в последнее время страсти накалились. Правда, специалисты считают, что мода на большие города прошла: в период пандемии многие разъехались по родным местам. Там в условиях удаленки можно жить, не теряя времени и денег на дорогу.

Хабаровск vs Владивосток

Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока. Об этом заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Хабаровск станет миллионником пораньше Владивостока. Экономический потенциал Хабаровского края и запланированные к реализации проекты позволяют это сделать тихо и без суеты», — заявил Дегтярев.

А до этого глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил о создании города-спутника, который так и будет называться — Спутник. Он уверен — если объединить Владивосток с Артемом, построить там город-спутник и привлечь туда порядка 300 тысяч человек, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.

Это не первый виток конфликта между руководством городов. Еще в мае этого года Дегтярев на форуме «PrоДФО — Хабаровский край» заявил, что федеральный центр вот уже 10 лет усиленно финансирует Приморье. Он же предложил проводить Восточный экономический форум в разных городах Дальнего Востока.

«Ну хватит уже. Эти ресурсы можно и нужно вкладывать в другие регионы ДФО, в том числе в Хабаровский край. Это такой посыл. Мы знаем, как их эффективно использовать, без дыр в полу», — подчеркнул Дегтярев.

Статус «родом из СССР»

Стремление к большим городам идет еще из СССР. Об этом в разговоре с «360» заявил урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман.

Это считается каким-то суперкрутым достижением. В советские годы была практика подарка городу в виде метрополитена при достижении миллионного жителя. Это как-то осталось в головах политиков и используется как предвыборное обещание, как элемент политической борьбы Аркадий Гершман урбанист.

Собеседник отметил, что города постоянно находятся в конкуренции за человеческий капитал. Во всем нормальном мире эта конкуренция происходит на уровне качества благ, доступности и качества жилья, транспорта, например. Никто не поедет в город-миллионник просто за большим количеством соседей.

«Иногда политики в погоне за званием города-миллионника идут на все что угодно. Например, начинают присоединять дополнительные поселки, включать их в состав муниципалитета. И это порочная практика на самом деле. Города у нас скорее бедные, чем богатые. У них не хватает средств на обновление и поддержание уже существующей структуры. Бездумное присоединение новых территорий сильнее размывает бюджет — нагрузка становится сильнее, без отдачи», — пояснил Гершман.

По его словам, в долгосрочном плане это приводит к печальным последствиям. Правда, зачастую чиновники не загадывают даже на пять лет вперед.

Звание миллионника как повод для финансирования

При этом специалист по транспортному развитию территорий из Института территориального планирования «Урбаника» Илья Резников рассказал «360», что звание миллионника для того или иного города становится поводом для получения дополнительного финансирования.

«Никакой другой причины нет. <…> Почему там не может быть 950 тысяч, например? На самом деле миллион — удобная штука. <…> Ощущение того, что ты достигнешь миллиона и на тебя польется золотой дождь, будешь более значить, оно существует, поэтому города к этому стремятся», — отметил он.

Резников указал, что с ростом населения в России сейчас не все хорошо. Поэтому неизвестно, откуда набирать людей для пополнения жителей города. Но большие населенные пункты — это традиционно места развития. Так что расти, уверен собеседник, они будут, но вопрос — как быстро.

Тренд на переезд в маленькие города

Гершман, в свою очередь, подчеркнул, что раньше все стремились в Москву и Петербург, так как в этих городах много возможностей: образование, карьерный рост и так далее. Но по сути та же столица была и остается довольно агрессивным городом. Роль играет и экология, и время на дорогу, и стоимость проживания, которая в Москве выше, чем в других городах.

Другие города России понемногу улучшают качество жизни. И в период пандемии при условии удаленной работы многие начали уезжать в родные города.

«Там можно жить, теряя куда меньше здоровья, времени и денег, получая ту же самую московскую зарплату. Этот тренд наметился еще до пандемии, на самом деле. Просто коронавирус ускорил этот процесс», — заключил собеседник.

В пандемию из Москвы, например, многие переезжали в Подмосковье — там лучше экология, дешевле квартиры, но при этом есть доступ ко всем услугам и развлечениям.