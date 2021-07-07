Миллионером станет только организатор. Курсы по заработку в соцсетях стоит обходить стороной

Быстрые способы разбогатеть всегда вызывают сомнения, но на них продолжают вестись толпы людей. Вот и известный блогер Гусейн Гасанов решил подзаработать, выпустив свой онлайн-курс. Он заявил, что научит любого мышлению миллионера, правда сначала за это придется заплатить. В Сети уже посыпались разоблачающие посты, но инфоцыгане хорошо знают свое дело.

«Не верьте всяким в интернете»

Блогер запустил курс «Мышление миллионера» в середине июня, но заманивать пользователей на него начал намного раньше. Сначала Гасанов показывал подписчикам своего друга, которого якобы решил бескорыстно научить зарабатывать. Затем появилась молодая мать, пожаловавшаяся молодому человеку на свое материальное положение. В итоге Гасанов заявил, что помог девушке всего за 10 дней заработать на продаже клубники более 64 тысяч рублей.

После этого блогер объявил, что запускает свой собственный курс. Он пообещал пользователям научить их думать как миллионеры. По его словам, правильные мышление поможет много зарабатывать. Чтобы подстегнуть интерес, Гасанов заявил об ограниченном количестве мест на курс. При этом за обучение желающим нужно было заплатить до 13 тысяч рублей в зависимости от тарифа. Блогер отметил, что получил сотни тысяч заявок.

Одним из купивших курс Гасанова стал популярный блогер Валентин Петухов (Wylsacom). Он не только выложил деньги по самому дорогому тарифу, но и написал разгромный пост о курсах. Блогер скептически отнесся к курсу, но ждал выхода первого видео.

Вечером 14 июня блогер получил сообщение, в котором было сказано о завершении курса. Wylsacom зашел в свой личный кабинет на сайте «Мышления миллионера», но там ничего не оказалось.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге блогер обратился к Гасану с вопросом, куда ушли его деньги. Всех своих подписчиков мужчина призвал не вестись на подобные предложения.

«Бесплатный урок от миллионера — не верьте всяким в интернете. Особенно, если они втирают какую-то дичь на фоне Роллс-Ройса, купленного с каперских разводов», — написал Wylsacom.

Но он стал не единственным, кто пожаловался на курс Гасанова. В Сети стали появляться ролики с разоблачениями. Автор YouTube-канала «Телек телек» заявил, что купил обучение и выиграл AirPods. Но менеджеры проекта заявили мужчине, что ему вообще отправили не ту ссылку на розыгрыш. В итоге никакого подарка он не получил, а в подтверждение своих слов блогер показал скрины переписки с представителями Гасанова.

Кто такие инфоцыгане?

Сейчас в соцсетях гуляет не одно видео с разбором методов инфоцыган, которые применил Гасанов при раскрутке своего курса. Вообще инфоцыгане занимаются тренингами, курсами и другими информационными продуктами. Они обещают золотые горы, но практически никогда ожидания и результат не сходятся.

Получается, что инфоцыгане дают бесполезные сведения, за которые некоторые готовы отдать баснословные деньги. Причем обучение предлагают и реальные бизнесмены, добившиеся успехов в своем деле. Продажа курсов может приносить больше денег, чем открытый бизнес. Предприниматели зарабатывают на желании людей быстро и просто разбогатеть.

Источник фото: pixabay.com

Но в соцсетях чаще всего встречаются курсы, которые открывают блогеры. Молодые люди набирают аудиторию. а затем обещают раскрыть секрет своего успеха. Большое число подписчиков приносит рекламодателей и деньги, а само блогерство — довольно простой способ заработка. В соцсетях «выстреливают» лишь единицы, поэтому все остальные всячески пытаются стать популярными. В этом случае скупаются всевозможные курсы, только бы получить заветных подписчиков.

Основная аудитория

Чаще всего на курсы блогеров ведутся молодые люди, которые хотят получить все здесь и сейчас. Об этом «360» рассказал финансовый аналитик, замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

«Но это и понятно, потому что мир сейчас достаточно быстрый, а сама жизнь провоцирует на то, что нужно как можно быстрее получить результат», — пояснил он.

Под вторую категорию, на которую нацелены инфоцыгане, попадают люди с не очень большим доходом. В этом случае у человека есть желание зарабатывать больше, но он не умеет или не хочет долго строить свою карьеру. Немаловажную роль играет и аспект психологии.

Источник фото: pixabay.com

«В каком бы физиологическом возрасте человек не находился, есть понятие психологического возраста. Люди, которые находятся психологически еще в детском возрасте считают, что им сверху что-то упадет просто так», — отметил Макаров.

Еще одна психологическая особенность — перекладывание ответственности. Приобретая лекции, человек думает, что уже сделал первый шаг. После этого он ждет, что кто-то сделает так, чтобы он заработал. На самом же деле всегда необходимо прилагать усилия самому.

Аналитик подчеркнул, что существуют инфоцыганские курсы, а есть действительно работающие программы. В качестве примера он назвал курсы, обучающие какой-либо профессии. Чтобы не нарваться на пустышку, стоит внимательно изучить все условия и детали перед покупкой.