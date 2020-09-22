Миллионер на экзамене. Суарес попался на мошенничестве при получении гражданства Италии

Очередной скандал разразился в «Барселоне». На это раз отличился уругвайский нападающий Луис Суарес. Футболист настолько хотел получить итальянское гражданство, что смошенничал во время экзамена на знание языка. На чем и попался. Правда, в университете в Перудже «мухлеж» отрицают.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес хотел получить итальянское гражданство мошенническим путем, сообщила La Gazzetta dello Sport. С начала сентября футбольную общественность будоражили слухи о переходе игрока в туринский «Ювентус». Видимо, тогда же форвард начал заниматься получением итальянского паспорта.

Правда, переход все равно не состоялся. Как пояснил изданию Football Italia спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи, необходимый для получения гражданства срок превысил бы дату, до которой игрока можно было бы заявить для участия в Лиге чемпионов. Теперь, сообщает испанское Mundo Deportivo, игроком вроде как заинтересовался мадридский «Атлетико».

Однако, по всей видимости, Суарес все же решил получить итальянский паспорт. Для этого ему предстояло сдать сертификационный тест на знание языка в университете для иностранцев в Перудже. Но, судя по опубликованным в СМИ и соцсетях записям переговоров, сделал он это нечестно.

«Он ни слова не говорит по-итальянски. Он не спрягает глаголы, он говорит только с помощью инфинитивов. Если журналисты начнут задавать ему вопросы, он пропадет. Он зарабатывает 10 миллионов евро в год, ему нужно сдать этот экзамен на уровень В1», — приводит издание расшифровку записи телефонных переговоров.

Правоохранители подозревают, что ректор Джулиана Грего Болли, гендиректор университета Симоне Оливьери и преподаватели Стефания Спина, Лоренцо Рокка и Чинция Каманья договорились с игроком об успешной сдаче экзамена. Суаресу заранее отправили темы теста, чтобы он выучил ответы.

«Сегодня я позвонил Лоренцо Рокка (один из подозреваемых преподавателей — прим. ред.), который провел ему симуляцию экзамена, и мы практически договорились, что делать на экзамене! Сегодня у меня последний урок, и я должен его подготовить, потому что он не говорит ни слова», — приводит еl Pereodico слова Стефании Спины.

Расследование прокуратуры Перуджи показало, что оценки Суаресу были выставлены еще до проведения экзамена. При том что в реальности спортсмен слабо владеет итальянским языком.

«Из проведенного расследований можно сделать вывод, что темы, охватываемые экзаменом, были предварительно согласованы с кандидатом и что относительная оценка была присвоена ему еще до его сдачи», — цитирует Marса пояснения представителя итальянской полиции.

Правда, в самом вузе все обвинения в сговоре и передаче правильных ответов отрицают.

«Что касается продолжающихся расследований, университет для иностранцев в Перудже подтверждает честность и прозрачность тестирования, которое прошел футболист Луис Суарес, и надеется, что это подтвердится после проведения проверок», — отмечается в заявлении вуза.

По словам ректора Лоренцо Рокки, устный тест длился 10 минут. Суарес приехал на него один, комиссия состояла из двух экзаменаторов. «Он всегда все понимал, и поэтому я думаю, что он хорошо подготовился и изучил интенсивный курс итальянского языка», — заявил Рокка.