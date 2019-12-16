Интернет-магазины и чайные грибы. На чем разбогатели миллиардеры-2019

Forbes составил список из 200 человек, которые стали миллиардерами в уходящем 2019 году. Среди них оказалась всего одна россиянка, она стала второй женщиной-миллиардером в России. «360» рассказывает о десяти счастливчиках и о том, на чем они заработали свои миллионы.

Татьяна Бакальчук

Спустя 15 лет небольшой интернет-магазин по продаже одежды сделал свою основательницу второй женщиной-миллиардером в России. Татьяна Бакальчук начинала развитие Wildbеrriеs, одного из самых популярных интернет-магазинов на территории СНГ, с перепродажи немецкой одежды. Заняться своим бизнесом Татьяну, мать четырех детей, заставило осознание того, что у мам с маленькими детьми совершенно не остается времени на шопинг. Сейчас интернет-магазин приносит почти два миллиарда долларов в год.

© Фото: предоставлено Wildberries РИА «Новости»

Маккензи Безос

Бывшая жена главы и основателя компании Amazon, самого богатого бизнесмена мира Джеффа Безоса, который уже который год подряд остается в топе самых богатых людей мира, тоже стала миллиардером. Состояние в 34,5 миллиарда долларов она получила в ходе самого дорогого в истории развода. Джефф Безос отдал бывшей супруге четверть своих акций Amazon. Как минимум половину полученных денег она пообещала отдать на благотворительность.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер стала самой молодой участницей топа миллиардеров Forbes, заработавшей свое состояние самостоятельно. Ей 21 год. Ее косметический бренд Kylie Cosmetics оценивают минимум в 900 миллионов долларов. Осенью этого года Кайли продала более половины своего бизнеса компании Coty Inc., которая занимается производством косметики и парфюмерии. Эта сделка принесла звездной молодой бизнесвумен 600 миллионов долларов. После этого все состояние Дженнер оценили в 1,2 миллиарда долларов.

Джордж Томас Дэйв

Американец Джордж Томас Дэйв — или просто Джи Ти (GT) — сделал миллиарды на простом чайном грибе. Напиток, наверняка известный всем жителям постсоветского пространства, назвали модным словом «Комбуча», и оказалось, что в таком виде — в стеклянной бутылке с красивой этикеткой — люди готовы его покупать. Причем начал свой бизнес Джи Ти еще в конце 90-х, а сейчас основанная им GT’s Living Foods зарабатывает около 275 миллионов долларов в год. Стоимость самой компании эксперты оценивают не менее чем в 900 миллионов долларов.

Даниэль Любецки

Американец Даниэль Любецки стал миллиардером благодаря своему бизнесу по производству протеиновых батончиков Kind. Компания «предоставляет миллионам людей варианты полезного перекуса в виде питательных батончиков» и принесла своему обладателю порядка 1,1 миллиарда долларов. С 2017 года одна из самых крупных компаний-производителей кондитерской продукции, Mars, приобрела часть акций Kind.

Орландо Браво

Орландо Браво стал первым миллиардером своей страны — Пуэрто-Рико. Он заработал состояние на частных инвестициях. Его компания Thoma Bravo заключает сделки с разработчиками программного обеспечения и приносит Браво и еще нескольким своим владельцам порядка семи миллиардов долларов.

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Энтони фон Мэндл

Канадец Энтони фон Мэндл является основателем выстрелившей на американском рынке алкогольной содовой White Claw. Под брендом Mark Anthony Brands выходят некрепкие алкогольные напитки, в том числе Mike’s Hard Lemonade, но основным рынком компании является США. Стоимость алкогольной компании оценивают приблизительно в 3,5 миллиарда долларов. А начинал Энтони фон Мэндл обычным импортером и продавцом элитных вин, который со временем смог открыть собственный винный дом Mission Hill Family Estate.