Миллиардер на охоте за девушками. Питера Нюгарда обвинили в создании империи по принуждению к сексу

Известный канадский модельер и миллиардер Питер Нюгард арестован по обвинению в сексуальном насилии над 57 женщинами. Некоторым его жертвам было 14 лет. Речь идет об изнасилованиях, шантаже и торговле людьми.

Власти США предъявили канадскому модельеру и миллиардеру Питеру Нюгарду девять обвинений, включая рэкет и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Он был взят под стражу канадской полицией, и США добиваются его экстрадиции.

Сам Нюгард все обвинения отрицает и надеется на оправдательное решение суда. Его адвокат заявил, что будет добиваться освобождения своего клиента под залог при первой же возможности. Об этом сообщила Би-би-си.

В чем обвиняют?

Исполняющий обязанности американского прокурора Одри Штраус на Манхэттене заявила, что с 1995 года Нюгард использовал свое влияние и бизнес для «вербовки и содержания» жертв в США, Канаде и на Багамах для сексуального удовлетворения себя и своих соратников.

Жертвы подвергались насилию со стороны Нюгарда или его сообщников. Некоторых накачивали наркотиками или алкоголем. Часто модельер нацеливался на девушек, происходящих из неблагополучных семей или ранее подвергавшиеся жесткому обращению. Среди них были несовершеннолетние.

Нюгарда также обвиняют в попытках управлять своими жертвами посредством угроз, включая постоянное наблюдение, ограничения передвижения и физическую изоляцию. Помимо этого, он давал ложные обещания о возможности моделирования и другого карьерного роста.

Как пишет The Guardian, некоторых жертв, которых он называл своими девушками, Нюгард приводил в свинг-клубы. Там их запугивали и заставляли заниматься сексом с другими мужчинами, «чтобы облегчить Нюгарду секс с другими женщинами и для его собственного сексуального удовлетворения».

Тем, кто пытался подать на него заявление, он угрожал арестом, уничтожением репутации и судебными исками.

Гражданский иск

На Нюгарда составлен групповой гражданский иск, представляющий 57 женщин, обвинивших его в насилии. Несколько истцов заявили, что им было 14 или 15 лет, когда модельер накачивал их алкоголем или наркотиками, а затем насиловал.

В нем также говорится, что Нюгард использовал взяточничество и сотрудников своей компании, чтобы заманивать жертв и избегать ответственности на протяжении десятилетий.

Сообщается, что у него была база данных на корпоративном сервере, содержащая имена тысяч потенциальных жертв. А еще у жертв Нюгарда якобы забирали паспорта, когда они летели на Багамы, где модельер устраивал вечеринки. Это позволяло ему удерживать их и получать желаемое.

Например, после прибытия в его дом девушкам говорили, что прежде чем Нюгард рассмотрит вопрос об освобождении любого человека из этого места, он сначала ожидает полового акта.

Сторонние участники

Власти США утверждают, что Нюгард использовал некоторых прошлых жертв, чтобы те приводили к нему новых девушек. Две женщины подали в суд не только на модельера, но и на тех, кто якобы были его сообщниками.

Первый иск был подан в Майами женщиной из Флориды 22 октября. Она утверждает, что Нюгард изнасиловал ее в 2010 году, когда ей было 18 лет. Это произошло на Багамах, куда ее заманила модель Сьюлин Медейрос — по словам пострадавшей, та частично виновата в изнасиловании.

Личность жертвы не раскрывается, в судебных документах она известна только как Джейн Доу. Она утверждает, что Медейрос подружилась с ней, а затем вынудила поехать в частный дом Нюгарда на Багамах. Далее она якобы сообщила Доу, что та должна переспать с модельером. Нюгард после этого затащил 18-летнюю девушку в свою спальню, сжал ее руки и изнасиловал. На следующее утро он якобы передал ей 500 долларов.

В иске говорится, что Медейрос «жила в комплексе Nygard Marina Del Ray не менее пяти лет, получала значительные деньги, зарплату, украшения, пластические операции, инъекции стволовых клеток и автомобили в обмен на жертв для Нюгарда».

Другая женщина подала аналогичный иск в Нью-Йорке против агента Джонатана Барама и его агентства Warren & Baram Management LLC. Она утверждает, что в 2007 году, когда ей было 17 лет, ее заманили в Нью-Йорк из Канады под предлогом возможности стать моделью и актрисой. Ее первая деловая встреча была с Барамом в его квартире, где он рассказал ей об «очень важном друге в модном бизнесе — Нюгарде». Он якобы мог ее с ним познакомить.

Далее Барам сказал, что сначала ему нужно было прислать Нюгарду ее обнаженные фотографии «для предстоящей фотосессии в бикини на Багамах». Девушка согласилась и разделась, после чего агент отправил фото модельеру. Как только Нюгард одобрил снимки, он тут же захотел встретиться с девушкой.

После этого агент якобы отвез ее в пентхаус Нюгарда в Нью-Йорке, зная, что она будет изнасилована. В иске утверждается, что сотрудники Барама и Нюгарда дали девочке алкоголь. А в некоторых из напитков были наркотики, из-за чего она потеряла сознание.

Медейрос и Барам отрицают обвинения.

Что известно о Нюгарде?

Питер Нюгард — мультимиллионер, основавший в 1960-х годах в Канаде производство спортивной одежды. Позже оно превратилось в глобальный бизнес по производству одежды. Его состояние оценивается в 700 миллионов долларов. В феврале ушел с поста председателя своей компании.

С 2019 года он был предметом расследования оперативной группы ФБР по эксплуатации детей. Кроме того, ФБР интересовалось им в рамках расследования торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации в 2015 и 2017 годах.

В августе 2020 года двое сыновей Нюгарда подали на него в суд, заявив, что тот направил известную секс-работницу к ним для их изнасилования.