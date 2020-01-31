Миллиардер, меценат и… грабитель? Как наживал состояние Борис Минц перед бегством из России

Следственный комитет России объявил бизнесмена и владельца O1 Group Бориса Минца и двух его сыновей, Александра и Дмитрия, в международный розыск. Пока их имен в базе данных «Интерпола» нет, но СК РФ попросил суд об их заочном аресте, и ходатайство будет рассмотрено уже 31 января. Семья Минца покинула Россию в 2018 году.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова сообщила газете «Ведомости», что Минцам вменяется растрата 30 миллиардов рублей, но суть обвинений неизвестна.

Адвокат Александра Минца Федор Куприянов рассказал изданию, что пока не ознакомился с материалами дела, но уже назвал сумму необоснованной, а сами обвинения направленными на отъем имущества обвиняемых.

Адвокат Дмитрия Минца Елена Куприянова уточнила, что семейство виновным себя не признает.

Следователи же считают, что в 2017 году бывший председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич купил у неустановленных лиц из числа руководства O1 Group облигации компании на 34 миллиарда рублей. Он знал, что их реальная стоимость не превышает уплаченной суммы, но распорядился купить их по полной цене. Вырученными за облигации деньги компания Минца погасила свои кредиты в банке «Открытие» (500 миллионов долларов) и «Роста банке» (350 миллионов долларов), который также покупал ценные бумаги O1 Group.

Борис Минц. Источник фото: РИА «Новости»

Данкевич выехал из России, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Через своих адвокатов он сообщил, что от следствия не скрывается, а лечится, но в Россию до сих пор не вернулся.

Примечательно, что пять выпусков облигаций компании Минца пришлись на августе 2017 года. Буквально накануне санации «Открытия» и «Роста банка». Обе кредитные организации потратили на них 57 миллиардов рублей. Специалисты утверждают, что облигации O1 Group были самого низкого качества — срок погашения 2032 год и отсутствие существенного обеспечения. Поддержал их покупку только Данкевич.

После присоединения «Роста банка» к «Трасту», к нему же перешли права требования.

Эта финансовая организация и банк «Открытие» инициировали судебное разбирательство, и в июле прошлого года Высокий суд Лондона заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов. Всего банки хотят взыскать более 700 миллионов долларов.

Бизнесмен утверждал в суде, что не знал деталей сделки с «Открытием» и «Роста банком». Он обвинял в афере предправления Михаила Задорнова, сотрудников ЦБ и временной администрации. Все они якобы испытывают к нем личную неприязнь.

В мае 2018 года Борис Минц с семьей переехали в Лондон. Предприниматель в сентябре минувшего года вынужден был продать О1 Group и ФГ «Будущее» из-за долга Московскому кредитному банку 25 миллиардов рублей.

Лопнувший банк «Открытие» угробил и другой бизнес Минца, чье состояние когда-то оценивалось в 1,3 миллиарда долларов.

Борис Минц. Источник фото: РИА «Новости»

Знакомые с его семьей источники рассказывали, что Борис Минц давно не живет в России, проводит на ее территории меньше 180 дней в году и, следовательно, не является ее налоговым резидентом. По некоторым данным, у него есть гражданство Мальты. Но когда из России уехали еще и его сыновья, информированные источники заговорили о большой напряженности вокруг бизнеса семьи.

И это несмотря на хвастливые заявления его сына Дмитрия. «Если мы все грохнемся, значит, страна грохнется», — заявил он в 2015 году.

Долги перед банками являются не единственной проблемой Бориса Минца. Он скупал пенсионные фонды и к 2016 году компании O1 Group принадлежали фонды на 340 миллиардов рублей, которые впоследствии были выделены в отдельную финансовую группу «Будущее».

Радужную картину испортил Центробанк, ужесточивший требования к инвестиционным декларациям НПФ, и лишивший Минца возможности инвестировать за счет фондов собственный девелоперский бизнес. Ему пришлось вкладывать деньги в бумаги партнерских банков и групп. В конце концов Борис Минц запутался в многочисленных кредитах, и большая часть пенсионного бизнеса была заложена.

Дмитрий Минц. Источник фото: РИА «Новости

Бизнесмен допустил еще одну ошибку, вложил средства во Внешпромбанк, лишенный лицензии в 2016 году, и в банк «Пересвет», отправленный на санацию в 2017 году. Финансовая группы «Будущее» стала убыточной на 16,4 миллиарда рублей.

После того, как лондонский суд заблокировал активы семьи, инстанция ограничила его траты, и позволила выделять в неделю на оплату счетов не более десяти тысяч долларов. Бизнесмен попытался ее обжаловать, указав, что для обычной семьи этой суммы вполне достаточно, но только не для его. Дескать, он будет вынужден жить в стесненных обстоятельствах, так как ежедневные расходы десять тысяч долларов покрыть никак не могут.

Борис Минц. Источник фото: РИА «Новости»

Близкие к семье инсайдеры рассказывают о шикарных вечеринках, которые сейчас закатывают его сыновья на Лазурном берегу. Минц все еще владеет там виллой и яхтой. Ходят слухи, что он удачно вложился в земельные участки в Новой Зеландии.

Скорее всего, перед отъездом из России Борис Минц обобрал и основанный им Музей русского импрессионизма. Различные источники утверждают, что коллекцию картин он увез в Лондон. В музее утверждают, что пустые места на стенах на территории фабрики «Большевичка» появились в результате затянувшегося ремонта и переэкспозиции.