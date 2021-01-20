Миллиардер Джек Ма впервые за несколько месяцев появился на публике. Его исчезновение связывали с критикой власти КНР

Основатель компании Alibaba Джек Ма впервые за 2,5 месяца выступил перед публикой по видеосвязи. До этого СМИ гадали, куда и по какой причине исчез миллиардер.

Вышел на контакт с учителями

Джек Ма поговорил в онлайн-режиме с сельскими учителями из разных регионов Китая, об этом написали китайские новостные сайты. В их числе «Ханъе куайбао» и «Тяньму синьвэнь».

Общение с преподавателями произошло 20 января — в праздник Лаба, или День просветления Будды. Традиция общаться с учителями в этот день появилась у Джека Ма в 2015 году. Обычно он лично встречается с педагогами в южной провинции Хайнань и проводит церемонию их награждения, но из-за пандемии очный формат заменили дистанционным.

Видео с выступлением миллиардера на своей странице в Twitter опубликовала журналистка китайской государственной газеты Global Times.

«Я и мои коллеги учились и думали, мы стали более решительными в том, чтобы посвятить себя благотворительной деятельности в области образования», — заявил Ма в обращении к педагогам. Его процитировало агентство Bloomberg.

После новостей о выступлении Ма акции Alibaba выросли на 6% на Гонконгской бирже. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Когда пропал

Китайские журналисты писали, что Ма пропал из информационного пространства в конце октября 2020 года. Это произошло после того, как миллиардер 24 октября на финансовом форуме в Шанхае раскритиковал власти КНР. По его словам, они сдерживают инновации в финансовой индустрии.

В соцсетях стали появляться слухи об исчезновении миллиардера. Свою обеспокоенность ситуацией вокруг Джека Ма в середине января высказала зампредседателя Европарламента и заместитель главы Свободной демократической партии Германии Никола Бер.

Возможная причина исчезновения

В начале ноября Ant Group («дочка» Аlibaba) должен был выйти на биржи в Гонконге и Шанхае. Компания могла привлечь до 34,4 миллиарда долларов. За два дня до размещения акций Ali bant Group заявила, что получила от китайских регуляторов сообщение о его приостановке «из-за существенных вопросов».

WSJ писала, что председатель КНР Си Цзипьпин лично распорядился остановить IPO (первичное публичное размещение), поскольку власти Китая пришли в негодование из-за октябрьского выступления бизнесмена. Газета отмечала, что бизнесмен предлагал официальному Пекину национализировать часть активов Ant Group, но и это не помогло исправить ситуацию.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что после блокировки первичного размещения Ant Group китайские власти посоветовали Джеку Ма не покидать страну. К тому же Государственное управление рыночного регулирования Китая начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Газета Financial Times обратила внимание на то, что Ма исчез из жюри созданного им конкурса Africa’s Business Heroes.

Ведущий телеканала CNBC Дэвид Фейбер 6 января сообщил, что миллиардер не пропал без вести, а сознательно «залег на дно».

«Очень похоже, что он в Ханчжоу, где расположена штаб-квартира Alibaba. Он больше не участвует в управлении компанией», — сказал журналист.

Alibaba Group — китайская компания, работает в сфере интернет-коммерции, Владеет сайтами Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и другими.