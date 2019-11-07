Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть

Страховщики нарисовали мрачное будущее современной молодежи. Они пришли к выводу, что миллениалы заболеют и умрут раньше, чем предыдущее поколение.

Мимолетная жизнь миллениалов

Ассоциация Blue Cross Blue Shield («Синий крест и синий щит»), объединяющая более 30 отдельных организаций и компаний медицинского страхования США, в среду опубликовала 32-страничный отчет. В нем подробно описали, почему миллениалы в следующие 10 лет заметят стремительное увеличение расходов на здоровье. Как отметил автор Vice, этот отчет особенно приятно читать, сидя за чашечкой кофе и размышляя о мимолетности жизни.

Во вступлении аналитики Moody’s написали, что, изучая модели здоровья миллениалов, они обнаружили несколько интересных и важных вещей. Так, в докладе предсказывается, что это поколение столкнется сразу с тройной угрозой: заболеть раньше, быть беднее и умереть в более раннем возрасте по сравнению с поколением Х. Обычные люди из числа миллениалов, в принципе, и сами предсказывали такой исход, шутя, что родители их переживут. И вот благодаря самым разным исследованиям это предсказание подтверждается.

Плохие работники

В докладе представлено два сценария. Базовый прогноз рассчитан на то, что миллениалам каким-то образом удастся исправить текущую тенденцию. Неблагоприятный прогноз предполагает, что в следующие 10 лет все будет идти так же, как сейчас. Согласно неблагоприятному прогнозу, миллениалов ждет 40-процентное увеличение смертности по сравнению с поколением Х в том же возрасте. Кроме того, люди этого поколения потратят на здравоохранение на треть больше, и это отберет у них около 4,5 тысячи долларов в год.

Кроме последствий для здоровья, это скажется и на их работоспособности. Экономисты считают, что миллениалы наименее способны внести вклад в рынок труда США, потому что они слабее. Больные люди не столь продуктивны.

Ментальные проблемы

Самое «сочное»: авторы посчитали шоком миллениалов или феноменом, сравнимым с последствиями войны во Вьетнаме или кризисом ВИЧ. По мнению аналитиков, основные различия между поколениями связаны с быстрым ростом поведенческих проблем, числа страдающих депрессией, гиперактивностью или злоупотребляющих наркотиками. Последнее называют среди вещей, которые способствуют росту расходов миллениалов.

Между 2014 и 2017 годами число случаев депрессии или гиперактивности среди них выросло на 30%. Подсчитано, что в отличие от поколения Х в возрасте до 39 лет поколение Y реже умирает от болезней сердца или рака, зато чаще — от передозировки, самоубийств или насильственных действий.

Примечательно, что физиологические показатели у миллениалов лучше. Они здоровее предшественников, но с точки зрения статистики это не имеет значения. Они питаются сойлентами — порошкообразным продуктом, который нужно разводить водой, катаются на велосипедах, делают по 10 тысяч шагов ежедневно и относятся к сахару как к яду. В то же время они продолжают впадать в депрессию и, чтобы успокоить себя, употребляют средства, которые их убивают. Необходимость платить за эти средства заставляет миллениалов еще больше стрессовать, ухудшая их здоровье.

Автор статьи отметил, что и сам является миллениалом. Девушка ходит на пробежку каждое утро, оставляет несколько вечеров безалкогольными, употребляет сбалансированную пищу на обед, но в тот момент, когда она заканчивает статью, в ее почте висит непрочитанным сообщение с темой «терапевты».