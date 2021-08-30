TikTok начал блокировать Milk Crate Challenge. Веселье с ящиками из-под молока оказалось слишком опасным

TikTok стал удалять ролики с популярным челленджем Milk Crate Challenge. Также соцсеть запретила использовать одноименный хештег. Новое увлечение пользователей оказалось крайне травмоопасным. Люди попросту сворачивают себе шеи и не только. В ситуацию вмешались даже врачи, которые попросили блогеров остановиться.

Что такое Milk Crate Challenge

Представители TikTok объяснили решение избавиться от роликов с Milk Crate Challenge собственными правилами.

«Правила TikTok запрещают видео, пропагандирующие или прославляющие опасные действия. Мы призываем проявлять осторожность как в Сети, так и вне ее», — говорится в сообщении соцсети.

Суть челленджа в том, чтобы взобраться вверх и спуститься вниз по пирамиде из ящиков из-под молока. Началось все еще 1 августа, когда житель Чикаго разместил в Facebook видео двух мужчин, идущих по ящикам. Именно это и были первые ролики того, что позже стало известно как Milk Crate Challenge.

Примерно две недели спустя видео начали репостить. Оно попало в ТikTok, где набрало более пяти миллионов просмотров всего за один день. Тогда же ролик стал мемом в Twitter и Instagram. Челлендж буквально захватил мир. При этом наибольшее число просмотров набирают именно те видео, где главный герой падает.

Челлендж уже сравнили с Ice bucket challenge, когда пользователи Сети обливались ледяной водой. Однако последний все же приносил некую пользу: по правилам нужно было жертвовать деньги благотворительному фонду на исследование бокового амиотрофического склероза. В России, правда, этого решили не делать и попросту выливали на себя ведерко со льдом и водой. Многие провели параллель Milk Crate Challenge с другим челленджем — Tide Pod Challenge. Подростки ели капсулы для стирки, рискуя здоровьем ради просмотров.

Травмы Milk Crate Challenge

Вслед за популярностью Milk Crate Challenge возросло и беспокойство врачей, ведь участники челленджа начали встречаться в травмпунктах. Блогеры получают широкий спектр травм: это повреждения суставов — плечевого и АКС, переломы костей предплечья и кистей, разрывы крестообразных связок и мениска, повреждения шеи и позвоночника.

Житель Атланты показал два больших пальца, когда был уже на полпути к победе. Но через пару секунд мужчина потерял равновесие и упал, ударившись головой о землю.

Зачастую пользователи Сети в погоне за количеством просмотров не соблюдают даже минимальных мер безопасности. Так, эти подростки построили свою пирамиду из ящиков на бетоне.

Тем временем кто-то объявил приз в 500 долларов за успешное выполнение челленджа, отметил канал Cleveland 19 News. После этого желающих участвовать стало еще больше, а ведь у многих из них даже нет медицинской страховки, которая в США необходима для лечения.

Просьбы врачей

Некоторые врачи предупредили, что возросшее число травмированных после челленджа создает большую нагрузку на больницы в то время, когда отделения неотложной помощи по всему миру и так переполнены из-за коронавируса.

«Каждый должен внести свой вклад в поддержку служб экстренного реагирования и медицинских работников, а это значит не принимать участие в подобных мероприятиях, которые создают дополнительную нагрузку на систему», — процитировала газета The Washington Post хирурга-ортопеда Шона Энтони из Нью-Йорка.

Хотя точное число травм и посещений больниц, связанных с Milk Crate Challenge, неясно, по словам Энтони, коллеги со всей страны уже сообщили о множестве пострадавших. Самому хирургу характер травм после челленджа напомнил те поражения, которые люди получают при падении с лестниц или при катании на лыжах на высокой скорости.

«Возможно, это даже хуже, чем падение с лестницы. Очень сложно подготовиться к падениям, которые я видел в этих видео. Участники челленджа подвергают свои суставы еще большему риску», — пояснил врач.

Врач из Нью-Джерси Генри Шуитема рассказал, что в его больницу недавно обратился пациент, у которого после Milk Crate Challenge было сломано несколько ребер. Шуитема обвинил в этом TikTok и другие социальные сети.

«Многие из этих травм, которые мы наблюдаем, можно предотвратить, просто воспользовавшись умом. Если вы ударитесь об угол одного из этих ящиков, это приведет к проблемам. Это кажется смешным, но реальные люди получают настоящие травмы», — заключил он.