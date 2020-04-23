Россиянам предлагают микрозаймы в 1% и меньше. В чем подвох?

Россиянам предлагают микрозаймы в 1% и даже меньше. Но за этим кроется огромная переплата. «360» рассказывает, как не остаться с огромными долгами, спасая свое финансовое положение.

Что считать микрозаймом

Микрозайм — это небольшая сумма, которая нужна человеку прямо сейчас. Сумма, которая должна считаться микрозаймом, законодательно не установлена. Но, как правило, речь идет о 5-15 тысячах рублей, рассказал«360» адвокат Тимур Матвеев. По законодательству 1,5% — это максимальный разрешенный процент от суммы займа. Также запрещено выдавать займы под залог квартиры.

Уловок много, законодательство с этими микрокозаймами борется. По факту лучше избежать микрозайма Тимур Матвеев.

По его словам, некоторые хитрости позволяют микрофинансовым организациям начислять бешеные проценты. Матвеев отметил, что в сегодняшнее непростое время некоторые недобросовестные организации действительно пытаются нажиться на людях.

Уловки микрофинансовых организаций

Однако если человек все же решился взять займ, то ему нужно внимательно прочитать договор и понять, каким образом будет погашать проценты. Вариантов несколько: лично, на расчетный счет, в какой-то банк. Также особое внимание нужно уделить размеру этих процентов. Процент не должен превышать установленную законом норму. Матвеев предупредил, что невыгодные условия прописывают мелким шрифтом.

Бывает так: дают деньги в долг, потом уклоняются от получения процентов, фактически говоря, что вы займ не вернули. Начинают начислять на вас штрафные санкции, повышенные проценты Тимур Матвеев.

В таком случае люди вынуждены либо обращаться в суд, либо платить этим недобросовестным организациям. По словам эксперта, к сожалению, многие неподкованные россияне ведутся на обман.

Как все работает на практике

«360» связался с двумя микрофинансовыми организациями и попытался взять займ.

Так, сервис «Турбозайм» выдает новым клиентам займ на сумму не более 15 тысяч рублей. Если договор заключается на период от семи до 30 дней, то ставка составит 1% в день. Если же на срок от шести до 24 недель, то это 0,97%. По словам оператора, платить нужно два раза в неделю.

Будет составлен график платежей, и проценты будут начисляться на сумму оставшегося долга. Если в первый раз вы произведете платеж, сумма становится меньше. На эту сумму начисляется процент представительница сервиса «Турбозайм».

Мы попросили посчитать, сколько придется платить, если взять 15 тысяч на 24 недели.

«Платеж нужно осуществлять один раз в две недели и он равен 2601,40 рубля. Приблизительная сумма за весь период составит 31 216 рублей», — ответили в компании.

Там заметили, что сумма займа при определенных условиях может быть увеличена.

«Если вы возьмете первый займ и сразу же его погасите, то программа может предложить вам какие-то дополнительные варианты. Например, займ до 50 тысяч рублей», — заявили в «Турбозайме».

Получается, что если взять 50 тысяч рублей под 1% на 24 недели, то человек должен будет в итоге отдать организации около 105 тысяч рублей.

Также «360» позвонил в сервис «Займер» и спросил, какой будет процент при займе, к примеру, в 30 тысяч рублей.

Первый займ в нашей компании вы можете оформить на срок от 7 до 21 дня без процентов. Все последующие на срок до 30 дней — под 1% от суммы займа представитель сервиса «Займер».

Для более долгосрочных займов (от трех до 12 месяцев) в «Займере» посоветовали зайти на другой их ресурс — «РобоКредит». По словам оператора, на этом портале можно получить займ на сумму от 20 до 100 тысяч рублей. Проценты будут рассчитываться в зависимости от срока и суммы.

Получается, что обе организации установили процентный порог от 0,97% до 1% в день. Однако, по словам адвоката Тимура Матвеева, процентные ставки в 0,25%, 0,75% или 1% считаются достаточно высокими. В итоге получается, что человек заплатит микрофинансовой организации в два раза больше денег, чем она ему дала.

Конечно, выбор остается за каждым. Но важно понимать, что за соблазнительным 1% займа кроются огромные переплаты, которые вам так или иначе придется отдавать.