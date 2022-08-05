Микрочипы на распутье. США и Китай негласно бьются за лидерство в микроэлектронике

Тайна поездки спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань раскрыта. Американка агитировала крупнейшего в мире производителя микрочипов перенести производство в Соединенные Штаты. Специально для этого был принят новый закон, обещающий большие преференции. Это проще, чем воспитывать своих специалистов. Теперь весь мир ждет решения тайваньцев и ответное слово Китая.

В США приняли закон о чипах и науке

В Соединенных Штатах Америки приняли закон о стимулировании производства микрочипов в стране. По закону о чипах и науке на строительство заводов по производству микросхем выделят 280 миллиардов долларов США. Из них 52 миллиарда долларов выдадут производителям чипов в качестве субсидий. Американцы всерьез собираются заняться импортозамещением и создать «технологический суверенитет», чтобы не зависеть от тайваньских и китайских поставок, написало сетевое издание «Нескучные технологии».

Специалисты подозревают, что так американцы хотят обеспечить себе лидирующие позиции в области микроэлектроники. Однако есть и те, кто уверен, что США надеются привлечь к себе главных мировых производителей микрочипов из Тайваня, например, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). На долю этой компании приходится 54% глобального рынка литейного производства полупроводников, а на долю их основного конкурента Samsung — всего 15%. Доля всего Тайваня на этом рынке составляет около 65-66%, уточнил «Эксперт».

В числе прочего новый закон обязывает все компании, которые получат гранты от правительства, отказаться от производства чипов для карт памяти и интегральных схем с техпроцессом 28 нанометров и менее в течение ближайших 10 лет. Если же недобросовестные компании решат пренебречь условиями правительства США, им придется вернуть все полученные средства.

Источник фото: freepik.com

У США не хватает специалистов

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук МГУ Юрий Рогулев рассказал «360», что заводы, которые планируют строить в Соединенных Штатах Америки, изначально рассматриваются как тайваньские. Американцы уже давно обхаживают основного производителя микрочипов TSMC: предлагают расширить компанию и строить завод именно у них. При этом США уже не первый раз используют Тайвань в своих интересах.

Хотя большинство населения Тайваня не поддерживают сепаратистские настроения, вопрос объединения с Китаем, как вы понимаете, достаточно сложный. То же было с Гонконгом, который являлся в свое время международным финансовым центром. Изъять эту его функцию было невозможно, поэтому пришлось долго искать компромиссные варианты. С Тайванем тоже придется немало работать, ведь там сосредоточено огромное количество фирм, которые выпускают процессоры и другую электронную продукцию Юрий Рогулев директор фонда изучения США имени Ф. Рузвельта, доктор исторических наук МГУ.

Он отметил, что США пытаются переманить к себе тайваньских производителей, пугая их присоединением к Китаю и возможными санкциями. Американцы всерьез опасаются, что, завладев островом, КНР получит полный контроль над его предприятиями, в первую очередь над теми, что производят микрочипы, и перекроет их поставки в Соединенные Штаты. Кроме того, все основное производство практически всех электронных американских продуктов расположено на территории Китая.

Соединенные Штаты уже не первый раз подступаются к проблеме производства микроэлектроники, подчеркнул Рогулев. Например, 44-й президент США Барак Обама даже приглашал в Белый дом на консультацию одного из основателей корпорации Applе, Стива Джобса, и пытался понять, почему те же iPhone или ноутбук Mac нельзя полностью делать в Соединенных Штатах Америки.

«Джобс ответил, что можно найти рабочую силу и перенести производство, но оно не будет работать без специалистов. А поскольку не было заводов, то и специалистов американское высшее образование перестало готовить. Не было квалифицированных инженеров, техников. Поэтому одно дело — хотеть перевезти к себе производство и совершенно другое дело — реализовать это желание. Подготовка специалистов требует времени», — сказал политолог.

Источник фото: freepik.com

КНР и США мечтают о монополии

Стоит отметить, что продвигала новый закон не кто иной, как спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Во время своего недавнего пребывания на Тайване политик встретилась не только с руководителями государства, но и с председателем TSMC Марком Лю. Кстати, его компания выполняет заказы для Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm, ARM, Marvell и Intel, сообщил сайт BCS-Express. Американка подчеркнула, что новый закон открывает путь к «лучшим экономическим обменам».

«Вашингтон стремится к сотрудничеству с Тайванем в сфере высоких технологий и ожидает инвестиций со стороны тайваньских компаний. Только что принят законопроект о чипах и науке, и это открывает США и Тайваню двери на пути к лучшим экономическим обменам. Ряд представителей бизнеса Тайваня уже планируют инвестиции в производство на территории США», — процитировал ТАСС выступление Пелоси.

Эксперты считают, что американцы всерьез опасаются вторжения на остров китайской армии. Это будет означать, что все ведущие производители микрочипов, а следовательно, и новейшие актуальные технологии окажутся под контролем Китая. И они вполне способны наложить вето на поставки в США. Поэтому американцы активно пугают Тайвань репрессиями КНР за сепаратизм и готовы предоставить щедрые условия для переезда за океан, написал сайт «Свободная пресса».

Похоже, страшилки работают: председатель правления TSMC Марк Лю заявил CNN, что никто не сможет контролировать компанию силой. Если начнется вторжение или вооруженный конфликт, завод остановится, а при необходимости его и вовсе выведут из строя. Лю подчеркнул, что в такой войне не будет победителей, а лишь проигравшие.

КНР видит игру американцев и старается играть на опережение. Еще в 2021 году крупнейшая китайская микроэлектронная компания Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) начала строительство большого завода по производству чипов. Пока китайцы не приблизились к уровню TSMC, но упорно стремятся сократить разрыв. Китайского гиганта сильно отбросило назад попадание в черный список американцев два года назад.