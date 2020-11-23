Михаил Мень и 700 млн рублей, найден пропавший мальчик, сборная России проиграла Сербии. Неделя в фотогалерее

Умер режиссер Роман Виктюк, коронавирус унес жизни сербского патриарха Иринея и митрополита Татарстана Феофана, с 1 декабря во всех регионах России заработают центры управления регионами (ЦУР). Бывшего главу Минстроя России Михаила Меня обвинили в растрате 700 миллионов рублей. Сборная России с разгромным счетом 5:0 проиграла сборной Сербии в Лиге наций. Найден похищенный два месяца назад мальчик.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 16 по 22 ноября, — в фотогалерее «360».

Экс-главу Минстроя обвинили в растрате 700 млн рублей

Следственный комитет РФ предъявил обвинение по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере бывшему главе Минстроя России Михаилу Меню. Следователи считают, что он вместе с сообщниками из группы компаний «Продо» присвоил 700 миллионов рублей, когда в 2011 году занимал пост руководителя Ивановской области.

Деньги были выделены на развитие региона. Если вина Меня будет доказана, ему грозит срок до десяти лет колонии и штраф до миллиона рублей. Михаил Мень утверждает, что не виноват.

Под Владимиром найден похищенный мальчик

Во Владимирской области нашли семилетнего мальчика, пропавшего два месяца назад. Его обнаружили в 20 километрах от дома. Ребенка похитил 26-летний мужчина, который ранее уже предпринимал подобную попытку.

Он развращал ребенка, демонстрируя ему порно и занимаясь при нем самоудовлетворением. Задержанный сообщил единомышленникам в соцсетях, что будет воспитывать мальчика до 14-летия, а затем убьет.

Сборная России всухую проиграла Сербии

Сборная России потерпела сокрушительное поражение в матче с командой Сербии в Лиге наций. Она проиграла со счетом 5:0. Мнения экспертов разделились.

Одни считают, что проблема в несобранности команды. Футболисты, по их мнению, играли вяло, мало двигались и не показали уровня, необходимого для встречи с сербами. Другие уверены, что команде на хватало главного бомбардира и капитана Артема Дзюбы. Его не вызвали на сборы после появления в Сети интимного ролика с его участием.