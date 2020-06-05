Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов. Вспоминаем культовые роли и неоднозначные комедии артиста

В пятницу, 5 июня, в Москве умер советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов. «360» вспоминает его культовые роли и странные комедии о новой России.

О смерти заслуженного артиста РСФСР и народного артиста РФ Михаила Кокшенова сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. Актеру было 83 года.

Причина смерти пока не известна, но осенью 2017 года он пережил тяжелый инсульт, пробыл в больнице несколько месяцев и на публике с тех пор не появлялся.

Культовые комедийные роли

Кокшенов за свою карьеру снялся более чем в 100 фильмах. Самые известные его роли были в фарс-комедии «Ширли-мырли», где он сыграл афроамериканца, в трагикомедии «Женя, Женечка и „катюша“», где он сыграл ефрейтора Захара Косых, хамоватого амбала-любовника в комедийном фильме Леонида Гайдая по новеллам Михаила Зощенко «Не может быть!» и мафиози в последней картине Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Запоминающуюся роль Леши Пряхина Кокшенов сыграл в советском фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Роль Пряхина была одной из многих типовых ролей актера — комедийный персонаж, простоватый, но грубоватый добряк.

Не менее известная роль ему досталась в комедии Гайдая «Спортлото-82», где он сыграл жуликоватого торгаша Степу. В актерском составе также были такие звезды советского кино, как Михаил Пуговкин и Светлана Аманова.

Также Кокшенов снимался во многих сериях детского юмористичекского киножурнала «Ералаш». Его основатель Борис Грачевский рассказал «360», что Кокшенов был уникальным и ярким человеком и комедийным актером.

«Если вы хотели видеть комедийного артиста, Кокшенов всегда справлялся с этим. Народ любил его, понимал и был в одной тональности с ним. <...> В „Ералаше“ у него было много разных ролей, и это всегда 100% успех и смех в зале», — поделился Грачевский.

Поделились воспоминаниями и соболезнованиями многие российские звезды — актрисы Анна Фроловцева и Инна Чурикова, кинодраматург и близкий друг Кокшенова Аркадий Инин, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт. Все они знали Кокшенова как прекрасного артиста и человека.

Комедии за авторством комика

Карьера Кокшенова как режиссера была не менее громкой, но не такой успешной, как актерство. Его фильмы, так называемые коммерческие комедии, вызывали много критики своей простотой и попытками советского комедийного актера освоиться в новой России в качестве автора фильмов.

В частности, одной из тем фильмов Кокшенова стали прожженные новые русские и их жизнь. Самые известные из таких картин — «Русское чудо», «Русский счет» и «Русский бизнес», в каждой из которых с юмористической точки зрения показывались элементы быта жуликоватых нуворишей.

О первых фильмах Кокшенова-режиссера отзывались неплохо — они были похожи на советские комедии, добрые и веселые. Люди видели в них неустаревающий юмор и отсутствие пошлости. Более того, в ранних фильмах он снимал таких культовых комедийных актеров, как Семена Фарада, Наталью Крачковскую и других.

Но о более современных фильмах отзывы были не такие хорошие — по большей части смех уже не был добрым, картины Кокшенова потеряли свое обаяние.

В своих фильмах Кокшенов любил шутить на темы семейной жизни, пользовался стериотипичными образами тещи, семейных застолий и так далее. Своеобразной визитной карточкой фильмов Кокшенова стали крупные планы пережевывания пищи.

Многие современные блогеры-кинокритики, такие как Евгений Баженов, известный как BadComedian, и Илья Мэддисон, называли его фильмы и приемы в них «кокшеновщиной» и посмеивались над их наивностью и плоскостью сюжета. В том числе отмечали они и пошлость юмора и самих сюжетов, сомнительную съемку, которая должна была подчеркивать комедийность происходящего.