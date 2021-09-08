«Михаэль уже не тот, но главное он с нами». Семья Шумахера впервые за 8 лет заговорила о гонщике

Состояние легендарного гонщика Михаэля Шумахера остается тайной за семью печатями вот уже восемь лет. Сегодня издание Daily Mail сообщило, что его жена впервые с момента травмы решила рассказать о том, как семья переживает случившееся и как ухаживает за спортсменом.

Фатальная травма

Гонщик «Формулы 1» Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы, когда катался на лыжах на горном склоне. Его супруга Коринна вспоминает: совсем незадолго до трагедии он говорил, что устал от снега, и предлагал отдохнуть в жарких странах. Однако случилось то, что перевернуло жизнь самого спортсмена и всей его семьи.

Шумахер после столкновения с камнем полгода провел в медикаментозной коме. Дальше о его здоровье известно крайне мало. Коринна говорит, что он всегда был достаточно закрытым человеком, а потому она решила не распространяться о личном.

Слухи о Шумахере

Слухи о состоянии Шумахера ходили разные. Кто-то уверял, что он вышел из комы лишь недавно, а некоторые друзья семьи убеждали, что он уже давно смотрит гонки по телевизору. Супруга не стала раскрывать подробностей и в этот раз. Лишь подчеркнула, что Михаэль сейчас другой, не тот, что раньше — но главное, что он с семьей.

Источник фото: YouTube/Netflix

«Мы пытаемся жить как семья, как это нравилось Михаэлю и нравится до сих пор. Мы живем вместе дома. Мы занимаемся терапией. Мы делаем все возможное, чтобы Михаэлю стало лучше и чтобы ему было комфортно», — говорит Коринна.

Эмоции близких

По словам Коринны, за Михаэлем ухаживают все его родственники и помогают ему восстанавливаться. Очень переживает его сын Мик, который тоже стал профессиональным гонщиком. Он говорит, что многое бы отдал, чтобы поговорить с отцом о спорте именно сейчас, когда он сам начал соревноваться на высшем уровне.

Источник фото: Wikimedia

«Я никогда не винил Бога за то, что это произошло сейчас. Это было просто настоящим невезением — самым большим невезением, которое когда-либо могло случиться с кем-либо в их жизни», — говорит Мик.

Премьера фильма

Уже 15 сентября на платформе Netflix выйдет новый документальный фильм о спортсмене. Его создатели говорят, что образ Шумахера получился максимально реалистичным, без прикрас и выдумок.