Эрдоган пригрозил новым миграционным кризисом. Справится ли Европа?

Эрдоган снова призвал ЕС поддержать Анкару и создать зону безопасности на севере Сирии. Именно там он планирует разместить часть сирийских беженцев, наводнивших Турцию. В противном случае президент пообещал открыть окно, а точнее, дверь в Европу для тысяч переселенцев.

«Пусть посмотрят тогда сами, каково это. Конечно, мы продолжим поддерживать беженцев, пока сможем. Но есть опасность новой волны», — сказал Эрдоган.

Пик миграционного кризиса в ЕС пришелся на 2015 и 2016 годы — период расцвета террористической группировки «Исламское государство»*. Захватившие треть территории Сирии и Ирака террористы, а также боевые действия против них вынудили тысячи жителей покинуть свои дома и отправиться в Европу в поисках лучшей жизни. Часть поехала напрямую в страны ЕС, а часть — в Турцию. Этот путь оказался удобнее и ближе. Но до сих пор сирийские беженцы в Турции не оставляют надежду получить убежище на западе.

В Турции сейчас находятся 4,8 миллиона зарегистрированных и примерно два миллиона нелегальных мигрантов, рассказала «360» турецкий политолог Джейлан Озгюль. Она пояснила, что ЕС еще не успел справиться с предыдущим потоком.

«Проблема в том, что ранее переселенцев принимали и ассимилировали всего несколько европейских стран. Хотя, судя по доходам на душу населения, Европа способна принять больше беженцев, — отмечает Джейлан. — При этом мы до сих пор не видим надежной программы от ЕС. Поэтому страны, принимающие мигрантов, в итоге столкнутся с трудностями».

Об этом пишет и британский ресурс Guаrdiаn. Более 12 тысяч мигрантов прибыли в Грецию в июле и августе этого года. На прошлой неделе только, в один из дней, 650 беженцев высадились на острове Лесбос. Прибыли они из Турции. Поэтому угрозы Эрдогана взволновали ЕС. Что же будет дальше?

Джейлан Озгюль уверена, что опасность повторения кризиса есть, так как Турция и ЕС вряд ли смогут договориться.

Когда речь заходит о том, чтобы прислушаться к Турции и пойти ей навстречу, у Европы всегда проблемы появляются — не только в вопросе мигрантов. Поэтому я не жду какого-то содержательного диалога, к сожалению Джейлан Озгюль.

Впрочем, Эрдогану тоже не следует преувеличивать свою роль. Границы Турции на западе и востоке и так достаточно прозрачны. По мнению Джейлан Озгюль, единственное, что останавливает мигрантов, — это пограничники, но не Турции, а соседних стран. Но общественный запрос на сокращение числа мигрантов в Турции существует, полагает политолог. Но вот решать его сейчас не станут — так что вопрос мигрантов, видимо, будет заморожен.

«Если Европа не хочет больше мигрантов, нужно заключить сделку с Грецией или Италией. Туркам очень надоели мигранты и финансовое бремя из-за них. А европейские партии боятся даже обсуждать это открыто», — считает Озгюль.

*«Исламское государство» — террористическая группировка, запрещенная в России.