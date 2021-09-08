Мигранты в России порой зарабатывают больше некоторых граждан. Датчанам приходится «шантажировать» их пособиями

В России большая часть мигрантов не страдает от безработицы, а их зарплаты иной раз выше, чем у некоторых граждан. Тем временем в Дании приходится идти чуть ли не на штанаж: мигрантов пытаются привлечь к труду социальными выплатами. Чтобы получить пособие, придется работать от 37 часов в неделю. Вот только деньги смогут обеспечить жизнь уровнем выше, чем аналогичный заработок в России.

По сообщениям The Local, правительство Дании предложило реформировать правила социального обеспечения. Они коснутся и одной из основных форм пособия по безработице — kontanthjælp. На него подают те, кто живет в в Дании на законных основаниях, но без средств поддержки. Это самое низкое по уровню выплат пособие. Реформы в отношении этого пособия коснутся только лиц старше 30 лет, получавших его в течение трех из последних четырех лет.

В среднем по нему люди старше 30 лет с детьми получают около 15,3 тысячи датских крон (более 178 тысяч рублей) в месяц, а без детей — 11,5 тысячи крон (более 134 тысяч рублей) без учета налогов. При этом общая стоимость проживания в стране для двух человек со средним уровнем потребления без учета стоимости жилья в месяц обходится в почти 130 тысяч рублей.

Реформы также затронут пособие selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, предоставляемое многим беженцам. Выплаты по нему варьируются от чуть более 12 тысяч до чуть менее трех тысяч датских крон (от 140 тысяч до 35 тысяч рублей).

Теперь чтобы получить эти выплаты, людям придется работать по 37 часов в неделю. Чем конкретно они будут заниматься, решат местные муниципалитеты. Например, им могут поручить убирать с пляжей пластик и окурки.

Для людей, не сдавших языковой тест, исключений не будет. Нововведения коснутся около 20 тысяч человек, которые в основном состоят из женщин из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Турции, Афганистана и Пакистана. Таким способом власти хотят помочь мигрантам интегрироваться в общество и простимулировать их на поиск работы получше.

Нужна ли такая практика России?

Пока в Европе готовятся к наплыву афганских беженцев и пытаются придумать, как благополучно вписать их в общество, в России такой проблемы не существует. Реформа, подобная датской, в нашей стране не сработала бы и не сработает в ближайшие 10 лет.

Во-первых, система и законодательство ЕС в корне отличаются от российских. Во-вторых, в Россию иностранные граждане в большинстве своем едут с целью работать. Среди них практически нет безработицы, поэтому те проблемы, которые есть в датском обществе, в нашем отсутствуют. Об этом «360» заявил председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский.

До пандемии в России количество иностранных граждан, приехавших с целью работы, составляло 2,3 миллиона человек. Это 2-3% от всей рабочей силы, что есть в стране. В Москве их было около 800 тысяч до пандемии, а сейчас — около 600 тысяч. Есть также иностранные студенты, которые часто совмещают учебу с работой. До пандемии по всей России их было 280 тысяч, а в Москве — 68 тысяч.

«Они бы с удовольствием получали социальные пособия, как с удовольствием все граждане России получали бы базовый доход, но это в обозримом будущем маловероятно. А те меры, которые предлагаются в Дании для привлечения иностранных граждан к труду, странно выглядели бы в России. Они у нас и так все работают. При том работают по 14-15 часов в сутки, потому что приехали на шабашку, а не просто выживать», — отметил эксперт.

Заработать больше россиян

По его словам, средние доходы иностранных граждан в России еще в 2019 году были выше, чем у некоторых работающих граждан России. Эти люди приехали за деньгами и получают их тяжелым трудом.

Московский добавил, что еще одна причина, по которой датчанам нужны подобные реформы, — языковой барьер.

«Одно дело — гражданин Афганистана, приезжающий в Данию, а другое дело — гражданин Таджикистана, приезжающий в Россию. И даже если второй очень молод, у него отец, скорее всего, служил в советской армии, а потому он тоже владеет русским языком. При том на гораздо высшем уровне, чем большинство учащихся в российских вузах владеют английским языком, которому их учат чуть ли не с детского сада», — подчеркнул собеседник.

Большинство мигрантов перед приездом в Россию, как правило, сначала учат русский язык хотя бы на базовом уровне. Они понимают, что это поможет лучше жить и больше зарабатывать. А те, кто приезжает из стран СНГ работать по патентам, вообще обязаны сдать экзамен русского языка. Так что нет необходимости пытаться интегрировать мигрантов в общество. Им это и так удается.

Интересно, что в Дании некоторые подвергли критике подобные нововведения, посчитав, что неэтично принуждать людей, не знающих языка, к работам за минимальные соцвыплаты. При этом данные выплаты позволяют человеку в Дании жить на уровень выше, чем минимальная заработная плата позволяет жить в России.