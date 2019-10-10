«Подорвет нашу медицину». Наплыв мигрантов-врачей способен ударить по пациентам

В России катастрофический недостаток врачей — наши специалисты могут покрыть лишь 4% потребностей всей страны. Чтобы исправить ситуацию, Минздрав и Минтруд предложили нанимать мигрантов из бывших республик СССР. Но такая мера может и навредить пациентам.

4% — лишь такую долю потребностей страны могут покрыть российские врачи. Дефицит кадров вынуждает принимать определенные решения, и в этот раз в Минтруде пришли к тому, что необходимо привлечь мигрантов «из числа бывших соотечественников». А именно граждан из стран бывших советских республик: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Армения, Азербайджан, Киргизия, Молдавия, Белоруссия. Им упростят получение российского паспорта для работы в РФ.

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По статистике Минздрава, одним только поликлиникам не хватает более 25 тысяч врачей и около 130 тысяч медсестер и других представителей среднего персонала. Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина Иван Стилиди напомнил, что в России не хватает порядка четырех тысяч онкологов.

Язык до поликлиники доведет

Конечно, ориентироваться на национальность при выборе врача не стоит. В работе медика такие вещи не важны, в отличие от диплома, образования, опыта и регулярного повышения квалификации. В России признают дипломы всех стран СНГ без сдачи дополнительных экзаменов на месте. В список входят также Монголия, Абхазия, Туркменистан, Молдавия.

Очевидная проблема — смогут ли мигранты-врачи общаться с пациентами? Заслуженный врач России, заведующая отделением физиотерапии Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Светлана Черных по опыту рассказала, что знание языка у приезжих врачей хромает.

«Я работала в медучреждении, где подрабатывали люди, привлеченные из южных республик. Не скажу, что там непрофессионально была оказана помощь, но, во-первых, пациент объясняет жалобы — доктор не очень хорошо это понимает. Я ему переводила это. Представьте, если человек оказывается один на один с этим пациентом, он его достаточно хорошо не поймет», — сказала Черных.

Кроме того, любому врачу нужно заполнять электронные бланки болезней. Приезжим, плохо говорящим по-русски, придется сколько-то лет тренироваться, чтобы заносить данные в компьютер без ошибок. При этом им еще нужно работать с больными.

Точной статистики о том, сколько врачей-мигрантов в России, нет. Это почти невозможно подсчитать. Но в беседе с «360» HR-эксперт Зулия Лоикова отметила, что их много. Специалист привела в пример одну из элитных московских клиник, где запись открыта лишь для людей со столичной пропиской.

«Даже там я была поражена — все врачи приезжие. Это связано с тем, что нехватка персонала. Большинство хороших врачей уходит из бесплатных клиник в платную медицину, там могут больше зарабатывать. Либо они уезжают», — поделилась Лоикова.

Специалист считает, что упомянутый Минздравом дефицит 25 тысяч врачей в поликлиниках и 130 тысяч медсестер и другого среднего персонала, а также онкологов полностью заполнится мигрантами, потому что российских сотрудников просто нет.

«Подорвет нашу медицину»

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Мигранты приезжают в Россию на заработки. Оно и понятно: в Киргизии средняя ежемесячная зарплата врача в 2018 году составила около 10,5 тысячи рублей. В России этот показатель достиг 75 тысяч рублей в 2019 году (по официальным данным). Сумма действительно в разы больше, поэтому у мигрантов вполне оправданная мотивация работать. Но достаточная ли у них квалификация?

Заслуженный врач России Светлана Черных по просьбе «360» оценила идею Минздрава и Минтруда, а также выразила свое мнение о перспективах профессии при участии мигрантов. По ее мнению, инициатива ведомств «подорвет нашу медицину».

Черных назвала еще одну проблему: мигранты приезжают в Россию на время.

Они временщики. Они приезжают на определенное время. Они не отвечают ни за свое имя, ни за результаты, ни за что. Если что — возьму и уеду Светлана Черных.

Специалист обратила внимание и на коррупцию в бывших союзных республиках. Эти перегибы, по мнению Черных, не будут идти на пользу медицине и пациентам.

Коррумпированности есть фактическое подтверждение — каждый год международная правозащитная организация Transparency International составляет перечень наиболее и наименее «честных» стран. В списке 180 государств: Сомали — самая коррумпированная, а страны бывшего СССР не намного отстали: Азербайджан — 152-е место, Узбекистан — 158-е.