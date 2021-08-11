Все больше мигрантов из Африки и стран Ближнего Востока нелегально пересекают границу из Белоруссии границу Литвы. Тем временем уже и Польша усиливает границу с Белоруссией из-за наплыва беженцев. Европа винит Александра Лукашенко. Якобы он так мстит ЕС за санкции. Из-за этого у стран Балтики возникают существенные проблемы.

Польские пограничники заметили, что в последнее время поток нелегальных мигрантов из Белоруссии увеличился в несколько раз. По их данным, в этом году на белорусском участке границы задержали 871 нелегального мигранта. Для сравнения за весь прошлый год их было всего 122. Об усилении границы уже заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.

«Там предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось», — сказал Мюллер.

Он добавил, что не в курсе, будет ли Польша строить забор вдоль границы с Белоруссией, как это уже начала делать Литва.

«Мне неизвестно, чтобы такое решение было принято», — подчеркнул пресс-секретарь.

Литва также последнее время говорит о увеличении количества нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. 2 июля руководство страны даже объявило экстремальную ситуацию. По последним данным, с начала года задержаны более четырех тысяч нелегальных мигрантов. Тем временем Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не станет сдерживать поток беженцев в страны ЕС. По словам главы Белоруссии, у страны на это нет ни денег, ни сил. И все — из-за санкций Запада. Бегут в ЕС в основном из Афганистана, Сирии, Ирака или стран Африки.

Миграция как политическое оружие

Масштабы нынешней нелегальной миграции для ЕС совершенно малы в сравнении с теми, что были пять лет назад. Однако все это очень сильно бьет по странам Балтики. Об этом в разговоре с «360» рассказал профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук, востоковед Сергей Абашин.

Страны Балтики — небогатые, маленькие. <…> Содержание людей в лагерях — это для стран Балтики непривычно и неприятно. Конечно, для них это неприятная тема, не для ЕС. <…> Дело даже не в самих беженцах, а в том, что это явная политическая акция со стороны Белоруссии. Лукашенко этого и не скрывает Сергей Абашин.

Страны Балтики уже предпринимают меры. По словам собеседника «360», они уже договорились с Ираком и прекратили организованный поток людей оттуда, также усилили контроль на границах. Абашин считает, что государства справятся с этими мигрантами, это не катастрофа.

«Для всех нас это пример того, как миграция становится политическим оружием. Страны задумались, как с этим иметь дело. В ЕС довольно высокие стандарты прав человека. Человек, попадающий на территорию ЕС, о нем заботятся. Его содержат, пока рассматривается дело. А рассматривается иногда годами. Сейчас проблема: как эти высокие стандарты прав человека <…> сочетать с тем, что этими процессами стали манипулировать в политических целях», — подчеркнул Абашин.

Кто бежит в ЕС через Белоруссию

Такой поток мигрантов начался именно сейчас, потому что потенциальные беженцы узнали, что в ЕС можно попасть через Белоруссию. Это сделать можно относительно легко. А бегут в ЕС в основном из Афганистана, Сирии, Ирака или стран Африки. Об этом «360» рассказал председатель Комиссии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский.

«Бегут в ЕС через Белоруссию жители Ближнего Востока. Это арабы, может быть, курды. По вероисповеданию там и христиан очень много, чего многие не знают. Бегут люди и весьма образованные. До начала гражданской войны в Сирии был очень высокий уровень высшего образования. Попадались цифры, что на душу населения там людей с высшим образованием приходилось больше, чем в Израиле», — подчеркнул собеседник.