«Мигрантская экономика». Остановка переводов из России ударит по жителям Таджикистана

Таджикистан собирается остановить прямые денежные переводы из России с 3 декабря. Национальный банк Таджикистана (НБТ) требует, чтобы системы переводов работали только через него. Вот только ни одна из систем подключение к НБТ не завершила. При этом Таджикистан находится на втором месте по количеству переводов из России. Как эти меры отразятся на экономике двух стран — в материале «360».

Российские платежные системы на сегодняшний день обеспечивают около 90% переводов из РФ в Таджикистан. Общий объем средств, проходящих через эти системы, составляет примерно 2,5 миллиарда долларов в год. Нацбанк Таджикистана (НБТ) не согласился дать системам переводов дополнительное время для подключения. А значит, 3 декабря возможность переводить деньги из России исчезнет, сообщает «Коммерсант».

Позднее Нацбанк Таджикистана заявил, что полной остановки переводов из России не допустит, так как работа с некоторыми банками налажена. «Мы уже работаем с системой Unistream, подписано соглашение с Western Union, осталось решить технические вопросы, также в ближайшее время (сегодня-завтра) будет подписано соглашение с системой Contact», — передает сообщение НБТ «Интерфакс».

При этом отмечается, что Таджикистан — второй по объему рынок денежных переводов из России. Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян рассказал «360», что для России последствия подобных изменений будут минимальными, так как ее экономика значительно сильнее, чем у центральноазиатской страны.

«Надо иметь в виду, что у Таджикистана так называемая мигрантская экономика, то есть четверть бюджета формируется за счет поступлений от мигрантов. Если эти поступления сократятся, допустим, вдвое, то это неминуемо приведет к очень глубокому кризису», — заметил Нарек Авакян.

Он добавил, что, учитывая нынешнее состояние экономики страны, такие меры в буквальном смысле перекрывают части людей возможность зарабатывать. С этим мнением согласен и независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

«Если вдруг эти деньги перестанут приходить, получается, что и ВВП, и продаваемые услуги, и товары очень сильно просядут. Это самому Таджикистану не нужно абсолютно, поэтому я практически уверен, что какой-то компромисс будет найден», — добавил Шабанов.

О причинах подобного решения Таджикистана говорить сложно. Нарек Авакян предположил, что таким образом местное правительство может попытаться увеличить отчисления в казну. Однако и для экономики, и для социальной сферы, и для общественно-политической ситуации в стране это будет иметь, скорее, отрицательный эффект.

Более того, Россия в ситуации с прекращением переводов в Таджикистан, возможно, останется в выигрыше, так как сократится отток капитала, считает Нарек Авакян. Антон Шабанов подтвердил, что подобная мера будет обозначать довольно сильное падение спроса и потребления внутри Таджикистана, а потому наибольший ущерб понесут экономика страны и ее жители.

«Ни для кого не секрет, что многие семьи разъединяются, когда здесь, в России, одна часть зарабатывает и присылает эти деньги своей семье в Таджикистан, на которые они и живут», — добавил Шабанов.