Мигрантов десятками высылают из России после массовых драк. Почувствовали себя как дома?

Почти 40 мигрантов выдворили из России после массовой драки в Мытищах, которая произошла 5 августа. За последнее время в столичном регионе зафиксировали несколько подобных стычек. Лишь в одной из них — у хостела на Бабаевской улице — участвовали более 100 человек. Некоторые специалисты говорят о безнаказанности приезжих, другие винят пандемию.

О решении выдворить из страны почти 40 иностранных граждан сообщила начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По решению суда 37 иностранных граждан выдворены с территории РФ. Ранее в отношении данных граждан сотрудниками полиции МУ МВД России „Мытищинское“ был составлен ряд административных протоколов, в том числе за нарушение миграционного законодательства», — заявила она.

Конфликт произошел на улице Пограничной в Мытищах. После стычки в полицию доставили 66 уроженцев ближнего зарубежья. В отношении них составили 134 административных протокола, в том числе по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Суд решил оштрафовать каждого из 49 мигрантов на пять тысяч рублей. Их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Там участники драки ждут выдворения из России. Страну уже покинули 37 мигрантов.

При этом 28 августа мэр Сергей Собянин подчеркнул, что в последнее время в Москве произошло несколько массовых драк. Правоохранители уже провели рейды, задержали ряд иностранных граждан и депортировали порядка 200 человек. Возбуждено 800 уголовных дел, 17,5 тысячи мигрантов запретили въезжать в Россию.

Почему растет количество массовых драк?

Участившиеся драки — свидетельство того, что мигранты в полной мере почувствовали себя в России как дома. Об этом в разговоре с «360» заявил руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией города Москвы Александр Дягилев.

Достигается это не только тем, что их инфраструктура начинает здесь расти. Я говорю про кафе, сферу обслуживания, автосервис. То есть они здесь становятся богаче. <…> [Виновата] безнаказанность, которая приводит к таким событиям. [Мигранты] стали чувствовать себя здесь полноправными хозяевами Александр Дягилев.

По словам собеседника «360», участвуют в драках абсолютно разные иностранные граждане — от руководителей тех же кафе до рядовых сотрудников. Причины же могут быть разными.

«Менталитет такой, что можно спокойно устроить потасовку средь бела дня, под сотнями видеокамер», — пояснил Дягилев.

После резонанса в СМИ правоохранители начинают рейды, плановые проверки. Но обычно мигранты узнают о них заранее — скрываются и возвращаются на то же место уже в безопасное время. Он уверен, что контролировать происходящее можно только с помощью СМИ.

Драки как общая тенденция

Ведущий научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии Российской академии наук Елена Филиппова, напротив, заявила, что драка как проявление агрессии стала общей тенденцией мирового сообщества.

Связано это с длительной пандемией, неопределенностью. Непонятно, что будет дальше. С вакцинацией мигрантов тоже дело обстоит не очень хорошо. В участившейся агрессивности нет ничего странного, к сожалению Елена Филиппова.

Филиппова предположила, что рассматривать проблему только в контексте мигрантов не стоит. По ее словам, сейчас в драках участвуют такие люди, которых раньше в подобных ситуациях невозможно было и представить. Филиппова объяснила нападения взрывной психологической реакцией на сложившуюся в мире ситуацию.