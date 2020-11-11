Мигрантам сократили квоты на временное проживание в России. Меньше их не станет, но жить будет сложнее

Мигранты в следующем году получат в полтора раза меньше разрешений на временное проживание в России, чем в 2020-м. Эксперты считают, что число иностранцев в стране не уменьшится, но жизнь их станет сложнее.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 39 325 разрешений на временное проживание мигрантов в России в 2021 году. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале нормативных правовых актов, в Московской области это будет доступно для 2,5 тысячи людей, в Москве — двум тысячам, в Питере — 1,2 тысячи. На Белгородскую, Ростовскую и Тульскую области выделено по тысяче РВП.

Количество квот с каждым годом в России сокращается. В 2020-м их было выделено 60 270, в 2019-м — 83 480, а в 2018-м — 90 360. Число разрешений по сравнению с предыдущим годом сократилось в полтора раза.

Почему урезали РВП?

С одной стороны, в России упрощают некоторые миграционные правила. Например, часть мигрантов будет получать пенсии. С другой, какие-то нововведения усиливают контроль над ними. По словам доцента кафедры конституционного и международного права Санкт-Петербургского университета МВД и кандидата юридически наук Сергея Андрейцо, было бы логичнее увеличить число квот, а не уменьшить. В идеале — изменить миграционное законодательство.

Сейчас в России есть три варианта пребывания. Временное пребывание — это туристы и те, кто без визы находится в стране, в том числе работает по патенту. Есть еще временное и постоянное проживание. Правительство планирует реформировать эту систему, потому что она довольно сложная.

Сказать, для чего сейчас урезали квоты, довольно сложно. Если говорить об экономической составляющей, то иностранец с РВП имеет больше прав и может привезти членов семьи с собой. Это создает нагрузку на бюджет на первоначальном этапе, потому что вместе с ним идет несколько человек без работы. Если иностранец работает по патенту, то он дает бюджету отчисления. При этом социальных расходов на него почти нет.

Сокращение квот переводит мигрантов в другие потоки: либо они включатся в иные программы, по которым могут получить РВП, либо продолжают работать по патентам.

«Мы такими урезаниями просто создаем больше проблем иностранным гражданам и недополучаем тех, кто, может быть, хотел здесь на постоянной основе остаться. И плюсом мы недополучаем членов их семьи», — заявил эксперт.

Если начать раздавать РВП, то можно столкнуться с усилением семейной миграции. Насколько это России надо, пока не очень понятно Сергей Андрейцо доцент кафедры конституционного и международного права Санкт-Петербургского университета МВД.

Собеседник «360» указал на определенное противоречие внутри позиции правительства. С одной стороны, людям массово раздают гражданство по программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. С другой стороны, сокращают РВП.

Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов тоже выразил недоумение по поводу такого решения. По его словам, РВП — инструмент регулирования количества иностранных граждан, которые в перспективе могут стать россиянами.

«То ли это потому, что Российская Федерация выходит из демографической ямы, но это не так. То ли они хотят принять какие-то сногсшибательные меры по стимулированию рождаемости в российских семьях, поэтому сокращают РВП», — заметил Каримов.

Возможно, это попытка уменьшить число трудовых мигрантов, чтобы не было конкуренции на рынке труда. Однако это не имеет смысла, потому что патенты для иностранцев все еще остаются. А чтобы добиться результата, нужно вводить другие инструменты, такие как визовый режим.

Для чего мигрантам РВП?

Для мигранта получить разрешение на временное проживание важно с точки зрения экономии своих денег, потому что он сможет работать без патента. В Москве платить за патент ежемесячно приходится 5341 рубль. Это фиксированный авансовый платеж НДФЛ с заработной платы в 40 тысяч рублей. Даже если мигрант получает меньше, он все равно обязан платить столько, рассказал Ренат Каримов.

Люди с РВП имеют больше социальных прав и могут перевезти с собой членов семьи. В ином случае на мигранта почти ничего из бюджета не тратится.

По мнению кандидата юридических наук Сергея Андрейцо, большинство мигрантов не заинтересованы в получении гражданства и РВП им для этого не нужно. Их интересует только увеличение социальных прав. Они не собираются интегрироваться в России. А часть тех, что получают гражданство, иногда делают это ради все той же возможности работы на более благоприятных условиях.

Нелегалов станет больше?

При этом нельзя сказать, что сокращение РВП приведет к увеличению нелегально работающих мигрантов. Ренат Каримов подчеркнул, что для иностранцев получение РВП — шанс не платить НДФЛ. Однако отсутствие РВП не закрывает им путь в легальную работу.

Например, в этом году их выделили почти 40 тысяч, а в период с января по май 2020 года на миграционном учете в России состояло 4,5 миллиона иностранных граждан. Опасаться увеличения числа нелегальных работников не стоит. Они все еще могут работать по патентам. Обычно нелегально работающие появляются, потому что сами работодатели не хотят официально устраивать людей. Касается это не только мигрантов, но и граждан России.

Сергей Андрейцо отметил: нельзя убежденно заявить, что в следующем году число квот вновь сократят. В этом вопросе сейчас работает ручное регулирование, что очень удобно. Это значит, что правительство в этом году может сократить количество РВП, а в следующем — увеличить. А вообще, велика вероятность, что через пару-тройку лет от этой модели и вовсе откажутся. Такие предложения поступали уже неоднократно из-за сложности системы.