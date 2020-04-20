Мигрантам захотели платить пособие по безработице. Это будет на руку всем, но вызовет недовольство россиян

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило на время пандемии коронавируса уравнять мигрантов и россиян в социальных правах. Это поможет иностранцам получить пособие по безработице. Похожим образом уже поступили в Португалии. Однако в Госдуме сочли инициативу излишней.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева направила премьер-министру Михаилу Мишустину предложение временно уравнять социальные права мигрантов и граждан России, пишет РБК. Это необходимо, чтобы они могли получить пособие по безработице, а также другие выплаты и льготы.

Вторая инициатива связана с подготовкой иностранцев «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания ИT-инфраструктуры». Финансы на реализацию инициатив, считают в агентстве, можно получить, перераспределив средства нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Опыт других стран

Аналогичным образом, подчеркивается в письме АСИ, уже поступили в Португалии. Сейчас там проживают около 500 тысяч мигрантов с ВНЖ, рассказала «360» предприниматель из Лиссабона Светлана Романова. Еще порядка 100 тысяч человек оформляют разрешение на проживание. Всем им предоставят такую же помощь, как и нуждающимся в поддержке гражданам, и бесплатные медицинские услуги.

Вынужденные сидеть на карантине с детьми до 12 лет родители получат по 438 евро — 66% от минимальной зарплаты. Такая же выплата положена ИП, чей доход упал более чем на 40% в сравнении с первым триместром 2019 года. Лишившиеся возможности работать сотрудники компаний получат 33% МРОТ от государства, оставшиеся 67% — от работодателя.

«Я отношусь к индивидуальным предпринимателям, чья деятельность полностью приостановлена. Мне положена выплата в зависимости от моего задекларированного дохода в первом триместре 2019 года. Это от 438 до 635 евро на срок от одного до шести месяцев. Даже 438 евро — это вполне ощутимая помощь, на это можно прожить, учитывая, что есть отсрочки по кредитам, налогам, аренде и коммуналке», — пояснила Романова.

Удержать в самоизоляции

Ежегодно в России выдается более двух миллионов разрешений на работу. По данным МВД, в 2019 году патенты получили около 1,8 миллиона иностранцев. В основном они заняты на стройках, в торговле, транспорте, сельском хозяйстве, а также оказывают услуги населению. Точных данных об общей численности трудовых мигрантов в России нет. По разным оценкам их от семи до 12 миллионов человек, сообщила «360» проректор ВШЭ Лилия Овчарова, ставшая одним из инициаторов предложения.

Из-за приостановки деятельности компаний многие приезжие не имеют возможности зарабатывать, оплачивать жилье, покупать продукты. Ради поиска средств на пропитание люди могут нарушить режим самоизоляции. Чтобы это не случилось, таких трудовых мигрантов нужно поддержать наравне с безработными россиянами.

Сейчас в Россию в основном стекаются неквалифицированные рабочие, которые ищут работу по приезде. Чтобы привлекать качественные кадры в определенные отрасли, считает Овчарова, нужно, во-первых, учитывать потребности этих рынков и заранее готовить мигрантов у них на родине, а не делать это тогда, когда люди уже приехали и не могут начать трудиться из-за того, что к этому не готовы.

«Это то, что касается открывающихся рынков. Вторая история — резкий спрос на тех, кто работает в формате цифровых технологий. Мы своими собственными силами этот спрос сейчас не удовлетворяем. А это — качественные мигранты», — пояснила проректор ВШЭ.

Кроме того, важно привлекать высококлассных специалистов IT-сферы. Для этого эксперты предложили, чтобы обучающимся в России иностранцам предоставили возможность получить работу на сопоставимых с трудоустройством российских студентов условиях.

«За этих людей сейчас идет большая конкуренция. А мы сейчас их готовим и не даем возможности устроиться на работу. Они уезжают на работу в другие страны. Причем часто они обучаются по межстрановым обменам на бюджетных местах. Но в любом случае потом они уезжают из нашей страны», — заключила Овчарова.

В ущерб своим

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев считает, что инициатива направлена на поддержку «строительных олигархов», использующих труд иностранцев. Эти предприниматели и хотят переложить свои затраты на бюджет.

«У нас сейчас резко возросла этническая преступность, людям же нужно что-то есть. Работникам нужно платить зарплату, а им никто не платит, потому что они по большей части в теневом секторе. А их сейчас в России порядка 16 миллионов, это серьезная цифра. Я думаю, они (бизнес — прим. ред.) хотят свои „хотелки“ переложить на бюджет», — рассказал парламентарий «360».

Однако, по мнению Коломейцева, помогать нужно своим гражданам. Ведь пока не все нуждающиеся в реальной поддержке граждане получили предложенные варианты помощи. Поэтому, не исключил депутат, инициатива может вызвать недовольство россиян.