Мифы коронавирусной удаленки. Чего боятся москвичи, которые ушли работать домой

С 12 октября московские работодатели должны предоставлять в мэрию информацию о сотрудниках, переведенных на удаленку. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Но как их будут определять, можно ли выходить из дома и передвигаться в нерабочее время — все это остается загадкой. Поэтому вокруг коронавирусной удаленки появилось много мифов. Разберем главные из них.

Персональные данные собирают для контроля

Одна из главных причин для беспокойства москвичей — приказ мэра, в соответствии с которым работодатели должны собрать номера телефонов, автомобилей, социальных карт и карт «Тройка» своих сотрудников. Эту информацию правительство города будет использовать для оценки пассажиропотока, чтобы проверить, работают ли вводимые меры.

Однако люди продолжают держаться своей версии. Многие считают (и боятся), что их данные будут использовать для слежки и организации тотального контроля. Однако, как объяснил «360» юрист адвокатского бюро «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры» Андрей Гривцов, большая часть этих данных у государства уже есть.

Доступ к номерам телефонов нет никакой сложности получить, номера машин вообще в базе данных ГИБДД есть, социальные карты тоже именные. Большая часть этих данных у государства уже есть, даже данные о том, какой человек на какой станции метро заходил и выходил, государство может запросить Андрей Гривцов юрист адвокатского бюро «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры».

Информация о номере неименной карты «Тройка» позволит узнать только то, что человек пользовался общественным транспортом. Это может навредить лишь в одном случае: если появится запрет на передвижение по городу на метро или автобусах без специальных разрешений и человек его нарушит. Пока такого запрета нет.

«Я не вижу здесь никаких нарушений с юридической точки зрения. О незаконности можно будет говорить только в том случае, если эти данные будут использоваться как-то иначе», — заключил он.

Закон не регламентирует, что именно является персональными данными. Более того, сегодня свой номер телефона, почту и многие другие сведения, которые в теории можно отнести к персональным данным, мы часто оставляем в значительно менее надежных местах, чем база правительства Москвы. Например, при оформлении скидочных или накопительных карт, при получении каких-либо услуг.

За людьми следят по камерам и GPS

В одном из ведущих российских банков работников неофициально предупредили, что для контроля удаленки собираются использовать камеры с распознаванием лиц и систему GPS в мобильных телефонах. Об этом «360» рассказал сотрудник компании.

«Ходят слухи, что тем, кто на удаленке, дальше района нельзя передвигаться — будут отслеживать по передвижению мобильника и камерам, которые распознают лица», — объяснил он.

Генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер считает, что с технической точки зрения осуществить такую схему можно, но необходимости и формальных причин для этого у московских властей нет. Кроме того, для подобной слежки собирать дополнительные данные нет нужды.

«В принципе, есть портал и приложение mos.ru, „Активный гражданин“, приложение департамента транспорта, в которых есть база данных людей, безусловно, есть их сотовые телефоны. Соответственно, можно отслеживать их геолокацию через все эти приложения, но никто заниматься этим не будет, к тому же легально это нельзя провернуть», — сказал он.

Место реального проживания людей зачастую не совпадает с местом прописки, о котором тоже знают власти из наших паспортных данных. Поэтому с помощью геопозиции крайне сложно определить, нарушает ли человек дистанционный режим работы.

«Складывая имеющиеся данные, можно выстраивать маршруты и понимать, что человек отошел от места происки на какую-то дистанцию. Но здесь есть конфликт, потому что место жительства и место прописки — это зачастую разные места, так что такую схему нельзя применять», — объяснил Геллер.

Нарушителей удаленки будут штрафовать

Другой страх многих удаленщиков сегодня — получить штраф за нарушение дистанционного режима работы. Однако требования, которые предъявляет правительство Москвы, относятся не к конкретным работникам, а к компаниям. Соответственно, и штрафы платить будут работодатели.

При этом есть еще одна важная проблема. Можно ли пользоваться проездными билетами, сведения о которых работодатель подаст в правительство, когда рабочий день уже закончился? Можно ли ездить на машине, номера которой тоже переданы правительству, в нерабочее время и не с рабочими целями? Будут ли за такие поездки начисляться штрафы работодателю?

Ни на один из этих вопросов ответов еще нет. Пока четко и конкретно объяснить, как именно будут использовать данные работников, никто не готов. А в то же время наказанием для компаний может стать штраф до миллиона рублей или приостановка деятельности на три месяца.