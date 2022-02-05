Мифы и правда о выходе из постковида. Как себя защитить и что делать после карантина

С появлением «омикрона» правила изоляции для зараженных и ковид-контактных стали регулярно меняться. Вместе с этим появились вопросы и к ПЦР-тестированию. «360» подготовил инструкцию, как правильно выйти с карантина и защитить свой организм от долгосрочных последствий ковида.

Как держать карантин?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила каналу «Россия 1», что сейчас рассматривается возможность отмены карантина для людей, которые контактировали с ковид-заболевшими. Это вызвано особенностями эпидемического процесса «омикрона».

«Свойства „омикрона“: очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе. <…> Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс: при кори, при паротите», — сказала она.

Однако данный закон еще не был принят, а Попова подчеркнула, что при появлении другого варианта штамма, скорее всего, будет другая эпидемиологическая тактика.

На данный момент все правила самоизоляции остаются в силе. Срок карантина для людей, контактировавших с зараженными коронавирусом, составляет семь дней. Раньше он длился две недели.

«Те, кто контактировал с зараженными коронавирусом, должны находиться в изоляции семь дней. То же самое распространяется на людей с бессимптомным ковидом», — сказал «360» главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман.

В случае, если у человека появляется любая симптоматика коронавируса, карантин должен автоматически продлеваться и длиться до получения первого отрицательного ПЦР-теста и исчезновения симптоматики.

Главный эпидемиолог Минздравсоцразвития России Николай Брико также подчеркнул, что если у человека температура выше нормы или присутствует признак простуды, то карантин должен быть продлен.

«Должен быть и персонализированный подход [к пациентам], потому что инфекция протекает по-разному. Даже сейчас есть случаи не совсем легкой инфекции», — заявил он «360».

Стоит отметить, что последнее исследование Чикагского университета подвергло сомнению, что недельного карантина для бессимптомных зараженных будет достаточно. Как сообщил Business Insider, в эксперименте приняли участие 260 вакцинированных медработников с бессимптомным ковидом. Все они пытались выйти на работу в промежутке с пятого по 10-й день изоляции. В каждый из этих дней находились люди, которые все еще были заразны для других.

В целом 41% из 260 человек дали положительный результат в день, когда они попытались выйти из изоляции. Чаще всего люди давали положительный результат через шесть дней после изоляции. Он был у 58% пациентов.

Почему хотят убрать самоизоляцию?

По словам главного научного сотрудника Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктора биологических наук Петра Чумакова, сейчас происходит колоссальное число заражений. ПЦР-тесты выявляют только вершину айсберга, а на самом деле, по некоторым оценкам, зараженных в 10 раз больше. Выявить это сложно, потому что большая часть случаев — это бессимптомный ковид. Люди даже не понимают, что они инфицированы.

«Тем более мы сейчас на пике, поэтому скоро пойдем на спуск. Уже по 150 тысяч заражений выявляют в день по стране. Те, кто мог заразиться, позаражались, и скоро все более-менее закончится», — сказал он «360».

Нынешний вид коронавируса протекает в гораздо более легкой форме, поэтому и заражение им не так опасно. Мы постепенно приходим к той форме ковида, которая воспринимается как обычная простуда, а для такого карантин уже необязателен.

Брико также объяснил, что сокращение срока изоляции для контактных связано с сокращением инкубационного периода вируса. При «омикроне» процент инкубации исчисляется парой дней, поэтому нет смысла выжидать две недели, как раньше.

Контрольный ПЦР-тест

Появились новости о том, что в Москве у пациентов перестали брать повторный ПЦР-тест после выздоровления. Об этом писало РИА «Новости» со ссылкой на несколько столичных поликлиник.

В одной больнице заявили, что повторный ПЦР-тест делать после карантина не нужно. А в другой, что тесты сейчас не берут и карантин закрывается автоматически.

На горячей линии Москвы по коронавирусу два оператора дали два разных ответа. Один заявил, что повторный тест необходимо брать на 10-11-й день изоляции, а другой сказал, что повторное тестирование перестали проводить с 24 января.

На горячей линии от стопкоронавирус.рф журналистам «Интерфакса» заявили, что люди с положительным тестом на коронавирус должны соблюдать двухнедельную изоляцию, а после нее опять сдать ПЦР-тест.

Главврач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман в разговоре с «360» также подчеркнул, что автоматического закрытия карантина нет и контрольный ПЦР-тест никто не отменял. К тому же никаких официальных постановлений от Минздрава и других госучреждений по этому поводу не поступало.

«Пока минимум двукратная сдача ПЦР-тестов: в начале болезни и где-то через десять дней еще раз», — сказал Брико.

О точности экспресс-тестов

Еще одна причина, по которой необходимы повторные тестирования, связана с использованием экспресс-тестов, которые далеко не всегда отражают действительную картину.

«По разным исследованиям, экспресс-тесты дают до 20% ложных результатов. Связано это не с тем, что тесты плохие, а с тем, что неправильно проводится забор», — отметил Райхман.

В России популярность экспресс-тестов за последние месяцы возросла в шесть раз. А в США правительство предоставляет многим семьям бесплатные экспресс-тесты, чтобы они могли сами себя проверить, не вызывая врачей. Однако это привело к росту ложных результатов тестирования.

Американка Джеки Крамер рассказала Chicago Tribune, что вся ее семья заболела ковидом и все ее симптомы — гиперемия, головная боль и усталость — указывали на то, что она тоже им больна. Однако в течение недели ПЦР-тесты и экспресс-тесты приходили отрицательным. Только через семь дней ей пришел положительный результат. Если покопаться в Сети, то можно найти с десяток схожих историй.

Однако эксперты настаивают, что проблема не в экспресс-тестах, а в том, что люди либо проводят неправильно забор материала, либо тестируются на той стадии, когда обнаружить заражение коронавирусом еще невозможно.

У вакцинированного человека могут появиться симптомы COVID-19 до того, как экспресс-тест даст положительный результат, потому что организм человека уже подготовлен к борьбе с инфекцией и начинает бороться с ней, имея лишь небольшое количество вируса в организме. Об этом заявила доктор Эмили Лэндон.

Именно поэтому одного ПЦР-теста никогда не будет достаточно.

Что делать после болезни?

О том, как позаботиться о себе во время карантина, «360» уже писал. Однако некоторые пациенты даже после получения отрицательного теста продолжают страдать от долгосрочных последствий ковида.

Иммунолог-аллерголог, врач-консультант крупных медицинских учреждений Надежда Логина подчеркнула в разговоре с «360», что на протяжении болезни и после нее важно придерживаться здорового образа жизни, то есть отказаться от алкоголя и курения, обеспечить себе нормальный сон и следить за питанием. Необходимо забыть о диетах и, наоборот, составить себе разнообразное меню. По возможности избегать дополнительных нагрузок.

В случае появления конкретных симптомов нужно проконсультироваться с врачом. Например, у больных с аллергиями часто наблюдается их обострение. В таких случаях нужно провести соответствующую профилактику.

Райхман заявил, что нужно продолжать принимать витамин С, а еще лучше продукты, его содержащие. Организму нужен свежий воздух, поэтому надо очень много гулять и не забывать о дыхательной гимнастике.

«Тем, кто переболел тяжелыми формами, то есть пневмонией, обязательно пройти углубленную диспансеризацию для того, чтобы понять, в какой стадии находится фиброз легких, и более глубоко пролечиться», — сказал врач.

А еще нужно проверить, как ведет себя свертывающая система крови, потому что у многих уже после ковида появляются осложнения, ведущие к инфарктам, инсультам и тромбозу. Если человеку до выздоровления прописывали какие-то препараты, то нельзя бросать их прием. Помимо этого необходимо консультироваться с врачом и строго выполнять все его рекомендации.