Microsoft поднимает цены на ПО в России. Как это отразится на наших компьютерах?

Microsoft впервые с 2018 года поднимет цены на коммерческое программное обеспечение и облачные сервисы в России. Их стоимость с 1 октября вырастет в среднем на 15%. Возможные последствия этого решения в беседе с «360» оценил специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Не секрет, что некоторые российские компании, как и обычные пользователи, не хотят платить за лицензированное ПО. Из-за таких нарушений компании рискуют не только попасть на серьезный штраф, но и ставят под угрозу безопасность своих корпоративных сетей.

По мнению Вакулина, для компаний и тем более государственных учреждений поднятие цены на ПО не должно становиться преградой к его покупке, потому что любое программное обеспечение для бизнеса должно отличаться высокой степенью безопасности хранения и передачи данных. Можно вспомнить и пословицу «Скупой платит дважды» и не ставить свои себя под удар, пытаясь сэкономить.

«Лицензия, может быть, и не на 100% обезопасит пользователя, персональный компьютер или ноут, но она дает гарантию, что в случае обнаружения ошибки тестировщиками или белыми хакерами компания выпустит обновления и уязвимость исчезнет», — пояснил он.

Никто не заморачивается

Говоря о простых пользователях, специалист отметил, что среди россиян очень небольшой процент людей пользуются лицензионными продуктами.

«Очень немногие могут себе это позволить, поэтому люди скачивают пиратские копии. Есть, конечно, и очень принципиальные пользователи, у которых только брендовая одежда и только лицензированное ПО», — заметил Вакулин.

По его мнению, безусловно, лицензированное программное обеспечение дает больше защиты, потому что разработчики устраняют те или иные уязвимости, выпуская обновления с такими «заплатками».

«А в пиратских версиях есть больше лазеек, и, конечно, никто не заморачивается по поводу уязвимостей. Плюс в случае, если вы покупаете лицензированное ПО, вы можете отправлять отчеты о неисправностях в Microsoft. И компания в случае, если возникла какая-то серьезная проблема по их вине, даже сможет предоставить какую-то компенсацию», — добавил он.

Почему поднимут цены

Представители Microsoft в своем официальном заявлении объяснили, что с октября 2018 года цены для российских заказчиков сохранялись в рублях, но сейчас настало время скорректировать прайс-лист, чтобы цены на ПО и онлайн-сервисы для бизнеса соответствовали ценам, действующим в регионе Центральной и Восточной Европе. Там они зафиксированы в долларах.

Изменения в рублевом прайс-листе вступят с 1 октября 2021 года. Цены вырастут примерно на 15,2% и будут соответствовать уровню цен в американской валюте. Все ради ценового единообразия в регионе, пояснили в Microsoft

Нововведения никак не отразятся на заказах, которые были оформлены в рамках действующих соглашений по программам корпоративного лицензирования. Но цены новых продуктов по таким соглашениям и цены в рамках новых договоров будут устанавливаться по прайс-листу, действительному в момент его оформления, заключили в компании.