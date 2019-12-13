Microsoft показала новый Xbox. Консоль похожа на холодильник, пепельницу и подставку для PlayStation

Компания Xbox анонсировала новую консоль под названием Series X. Ее предваряет красивый ролик на YouTube, вот только одна заманчивая деталь портит все впечатление — приставка похожа на ящик. А еще на холодильник, шкаф, квадратную мусорку и другие предметы быта.

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Xbox нового поколения появится в продаже в 2020 году, предположительно, в конце — в период рождественских и новогодних праздников. Консоль имеет форму башни, и в этом есть практическая польза — она менее шумная. Series X можно ставить как вертикально, так и класть горизонтально — она будет работать в любых положениях.

В проморолике фанатов уверяют, что приставка будет самой мощной из всех консолей Xbox. Например, она будет в четыре раза производительнее Xbox One X. Консоль будет поддерживать игры в разрешении 8К с частотой 120 кадров в секунду. В комплекте с приставкой пойдет беспроводной контролер, который так и будет называться — Xbox Wireless Controller. По сути, он выглядит как и геймпад прошлого поколения. Единственное его отличие — кнопка Share.

Начать стоит с хорошего. Чтобы понять, каковы возможности консоли, компания показала трейлер игры Senua’s Saga: Hellblade II. Но не стоит забывать, что почти все трейлеры игр невероятно красивые, а игры на выходе получаются не такими красочными. Но все равно пофантазировать не помешает.

Пользователи, посмотревшие анонс выходящей приставки, не сдерживали себя и очень много шутили насчет формы устройства.

«Наконец смогу заменить сломанный холодильник», — написал пользователь в комментарии на YouTube.

«Пришло время, когда [название] „Х Ящик“ обрело смысл — это реально ящик», — заметил пользователь.

«Новая консоль: „X-хромосома“», — пошутил юзер. Другой дополнил его пост и отметил, что нужно будет покупать вторую приставку под названием «Y-хромосома», чтобы получить полный доступ к устройству.

О хромосомах вообще много шутили. В 2019 году это X-Box, в 2029 — Y-Box, а в 2039 — XY-Box.

Народное творчество не иссякало — люди представляли приставку в самых разных ситуациях: в качестве оружия, багажа для Cybertruck от Илона Маска.

А еще в качестве кулера, подставки для PlayStation, минибара и пепельницы.

У кого-то появилась идея, что Xbox специально выпустила консоль в форме ящика, чтобы найти парня голосовому помощнику Alexa.