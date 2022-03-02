Microsoft может отказать в обслуживании клиентам из России. Что тогда делать с программным обеспечением

Зарубежные компании-разработчики программного обеспечения могут ввести санкции против России. Специалисты не исключают, что такие ограничения приведут к нестабильной работе и к уязвимости компьютера. Но альтернативы зарубежным программам всегда есть.

Санкции против России затронули российских пользователей программного обеспечения. Пользователи приложения для создания трехмерной графики Cinema4D получили уведомления об ограничении работы плагина из-за ситуации на Украине, написал Telegram-канал Baza.

Некоторые разработчики открытого исходного кода на платформе GitHub также захотели ограничить доступ россиян. Открытое программное обеспечение не принадлежит конкретной компании и доступно для всех разработчиков. Специалист может взять его в качестве основы для своей программы. При этом каждый фрагмент кода регулируется лицензией, написал «Коммерсант».

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об ускоренном развитии IT-отрасли. Компании освободят от налога на прибыль, а также от проверок контролирующими органами.

Санкции от разработчиков

Случаев санкций от разработчиков было мало, поэтому вряд ли крупные компании, например Microsoft, будут ограничивать свои программы для россиян. Эксперт в области IT, председатель комиссии в Институте Развития Интернета, а также главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер напомнил «360», что компании, производящие программное обеспечение, заботятся о своей прибыли и рынках, на которых они представлены.

Вопрос для них не только в деньгах, но и в том, что они могут потерять из-за замены их программного обеспечения на отечественные и китайские приложения. Это упущение будет не вернуть, поэтому скорее всего никто не решится на серьезные меры Артем Геллер.

Однако не все придерживаются такой точки зрения. Руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности ООО «ТСС» Илья Шарапов рассказал «360», что у компаний-разработчиков есть техническая возможность для ограничений. Он напомнил, что уже ведется разговор о блокировке платформы GitHub в России и сравнил это с отключением кабелей.

«Microsoft всегда ходил по краю, поэтому я бы оценивал такой шанс как вероятный. Самое плохое заключается в том, что поскольку это ПО зарубежного образца, оно является в некотором роде черным ящиком для нас. Мы не догадываемся о всех функциях, которые могут быть: там может быть лазейка, которая отключает или перезагружает компьютер», — рассказал Шарапов.

Блокировка работы программного обеспечения так же может привести к проблемам с безопасностью. Геллер напомнил, что во многих компаниях управление завязано на зарубежных программах. Санкции могут привести к нестабильной работе.

Но возможные ограничения от разработчиков можно избежать. Шарапов объяснил, что могут проверять все обновления ПО перед их установкой. Это позволит выявить ошибки и нивелировать потенциальные риски.

Альтернативы для компьютеров

По словам Шарапова, сложно найти альтернативы иностранным платным программам. Он напомнил, что помимо линеек операционных систем от Microsoft, есть системы от Linux, которые бесплатны.

«Системы, подобные Linux, выигрывают тем, что они более автономны. Поэтому крупные организации сейчас на них переходят», — рассказал Шарапов.

Он отметил, что в случае санкций от компаний адаптироваться придется и обычным пользователям, но на это уйдет время.

Если ограничения от разработчиков затронут офисный пакет приложений, то пользователи могут воспользоваться бесплатными версиями. К ним относят пакеты OpenOffice и LibreOffice, которые можно скачать с официальных сайтов.