Экипаж вертолета Ми-8 погиб при крушении под Клином. Главное о катастрофе

Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 вечером 19 мая неподалеку от подмосковного Клина. «360» собрал все, что известно к этому моменту.

Крушение

Как сообщили в Минобороны, вертолет совершил жесткую посадку в 20 километрах от Клина на безлюдной местности около 20:00 19 мая. В ведомстве подтвердили гибель трех членов экипажа, но заверили, что полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж совершал учебно-тренировочный полет.

Очевидцы рассказали, что вертолет летел низко. Им даже удалось заснять его за несколько минут до катастрофы.

По словам очевидцев, вертолет выполнял маневры. Во время одного из них воздушное судно потеряло высоту и оказалось на земле. Сразу появился черный дым.

Расследование

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев, которые первыми нашли упавший вертолет, писал, что у машины заклинил задний винт. Они рассказали, что, когда увидели вертолет, его корпус вращался вокруг винта в обратную сторону.

В причинах жесткой посадки теперь будут разбираться следователи и военная полиция Минобороны. К месту происшествия вылетела комиссия Главного командования ВКС.

На месте крушения Ми-8 поисковая группа обнаружила оба черных ящика. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Вертолет Ми-8 был разработан в 1960-х годах на ОКБ имени Миля. С тех пор было создано более 12 тысяч экземпляров, это самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. У воздушного суда есть военная и гражданская модификации.