Стрельба в МФЦ, переговоры Путина и Байдена, «омикрон» пришел в Россию. Неделя в фотогалерее

Бывший военный офицер устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Погибли два человека, ранения получили четверо. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Главными темами стали Украина и расширение НАТО на восток. Штамм коронавируса «омикрон» впервые выявили в России. Ученые не пришли к единому мнению об опасности мутировавшего возбудителя.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 6 по 12 декабря, — в фотогалерее «360».

Стрельба в МФЦ

Работу МФЦ «Рязанский» на юго-западе Москвы парализовала стрельба, которую устроил 45-летний житель столицы Сергей Глазов. С собой мужчина принес пистолет Glock и сумку, из которой торчали провода.

На опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что Глазов дошел до одного из кабинетов, после чего достал пистолет и открыл стрельбу по находящимся внутри людям. После он вышел в коридор и продолжил расстреливать разбегающихся от него людей.

От ранений погибли администратор и охранник центра муниципальных услуг. Ранения получили две женщины, мужчина и девочка. В срочном порядке их доставили в больницу, где прооперировали.

Стрелка задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Когда Глазова передали следователям, он заявил, что оружие использовал для защиты себя от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Он подтвердил, что начал стрелять после требования надеть маску при входе в помещение. Следователи решили направить задержанного на психолого-психиатрическую экспертизу. Специалистов Глазов будет дожидаться в СИЗО, куда его отправили в рамках уголовного дела за двойное убийство и нелегальный оборот оружия.

Про личность самого Глазова удалось выяснить, что он офицер в отставке. Служил в военной разведке. По словам его бывшей возлюбленной, он сильно изменился после длительной командировки в Малайзию. Она не исключила, что на стрельбу он пошел из-за того, что привык все держать в себе. Но сегодняшняя ситуация с пандемией заставила все выйти наружу.

Путин и Байден поговорили

Закрытые переговоры по защищенной видеосвязи провели президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден. Приоритетной темой их разговора стала Украина. Президент США заявил, что его беспокоят сообщения об активности российских войск около границ. На это Путин отметил, что в соседней стране идет небывалая активность военных НАТО с позволения официального Киева, что не может не вызывать беспокойство России.

Путин отметил, что рассчитывает на получение от американского коллеги гарантий отказа от расширения территории НАТО в восточном направлении и отказа от размещения в соседних с Россией странах наступательного оружия.

Среди других тем беседы лидеров стало продолжение сотрудничества по пресечению работы хакерских группировок, возвращение США в сделку с Ираном, а также дипломатический кризис в отношениях двух держав. Для решения последнего вопроса Путин предложил обнулить все взаимные ограничения в отношении посольств.

По итогам переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенты договорились назначить своих представителей для обсуждения вопросов стратегической безопасности Европы.

Байден по итогам переговоров отметил, что на Украину не распространяется принцип коллективной обороны НАТО. Страна не входит в Североатлантический альянс, поэтому ввода войск на ее территорию не будет.

При этом он подчеркнул, что в ответ на вероятную российскую агрессию введут жесткие экономические санкции. Он добавил, что обсудит с другими странами НАТО предложение о гарантиях, о которых заявил Владимир Путин.

«Омикрон» в России

Первые два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявили у двух вернувшихся из ЮАР россиян. В Роспотребнадзоре уточнили, что носители мутировавшего возбудителя находятся в обсерваторе. Заболевание протекает у них в легкой форме. Спустя несколько дней специалисты сообщили про еще двух зараженных «омикроном». По словам специалистов, симптомы нового штамма следующие: слабость, головная боль, сниженный аппетит, температура и кашель. Болезнь быстро прогрессирует, при этом пациенты реже теряют обоняние и вкус.

Ученые пока не смогли сказать, насколько опасен мутировавший возбудитель. Вирусолог Петр Чумаков выдвинул теорию, что новый штамм коронавируса может стать «живой вакциной», так как не вызывает тяжелого течения болезни и не приводит к смерти зараженного. Он пояснил, что у вирусов бывают две стадии эволюции: первая — когда он опасен для носителя, и вторая — когда он переходит в разряд обычных инфекций.

Коллегу поправил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Он отметил, что пока предварительно можно сказать, что легко «омикрон» переносят только привитые или переболевшие. Какое влияние возбудитель окажет на больных хроническими заболеваниями и людей без иммунитета, сказать пока невозможно. Он призвал дождаться результатов исследований, которые пока еще продолжаются. Пока же специалисты института сделали новую конструкцию вакцины «Спутник V», которая сможет противостоять «омикрону».

Полет на обледеневшем крыле

Летевший по маршруту Магадан — Новосибирск самолет авиакомпании S7 Airlines вынужденно приземлился в Иркутске. По словам пассажиров, командир экипажа вел самолет на посадку в ручном режиме из-за отказа электроники. Во время полета борт «провалился» на два километра вниз, потеряв высоту.

Слова пассажиров подтвердили переговоры пилотов. Запись их разговора с диспетчером оказалась в открытом доступе. Командир экипажа отмечал, что никак не может стабилизировать самолет, чтобы он набрал нужную высоту. После прозвучали слова о сильнейшем обледенении.

В авиакомпании заявили, что проведут расследование по факту случившегося. На это время экипаж отстранили от полетов. По предварительной версии перевозчика, борт попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота.

Точку в расследовании поставила Росавиация. В ведомстве заявили, что самолет неполностью подготовили к полету. От снега очистили только поверхность крыла и стабилизатора. А фюзеляж оставили как есть. Наросты льда привели к искажению воздушного потока после взлета самолета. Поэтому автоматика отключила автопилот и тягу, а вся система управления перешла в режим минимальной работы.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам запретить полеты при наличии на воздушном судне снега, так как он плохо влияет на летные характеристики и может привести к отказу систем самолета.

Сложности аренды

Источник фото: РИА «Новости»

Рынок аренды жилья в России на минувшей неделе всколыхнули две темы. Сайт объявлений по недвижимости ЦИАН ввел новое правило и запретил владельцам квартир предъявлять требования к личным качествам арендодателей и покупателей. Это значит, что выражению «сдам только славянам» пришел конец.

Платформу за нововведение сильно раскритиковали. Пользователи понизили рейтинг приложения в GooglePlay и обвинили администрацию сайта в русофобии. Причиной нововведения на ЦИАН могло послужить размещение акций компании на бирже в Нью-Йорке. От новых участников торгов требуют исполнения правил этического кодекса.

Второй удар, но уже по владельцам сдаваемых квартир, нанес Минстрой. Ведомство объявило о создании единой государственной платформы, через которую будут сдаваться квартиры. Это позволит обелить рынок и убрать с него тех, кто сдает помещения без заключения договора с арендаторами и, соответственно, не платит налоги.

Лепс разводится

Прожившие 20 лет в браке певец Григорий Лепс и Анна Шаплыкова начали бракоразводный процесс. Известно это стало из базы московского суда. Слушания по делу начнутся 20 декабря. Заявление о расторжении брака подала супруга исполнителя. По словам представляющего ее интересы адвоката Оксаны Якимовой, решение о разводе Григорий и Анна принимали совместно.

По словам юриста, дележки имущества не будет. Пара расстается в более чем хороших отношениях, а причиной развода она назвала «кризис в отношениях», который бывает, когда люди долго живут вместе.

Сокуров поспорил с Путиным

Спор об обустройстве России возник между президентом Владимиром Путиным и режиссером и членом совета по правам человека Александром Сокуровым. Автор фильмов «Солнце» и «Русский ковчег» заявил, что обустройство России нужно переосмыслить. Он предложил главе государства отпустить те регионы, которые не хотят находиться в составе страны, и вспомнил про межнациональные конфликты.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Путин ответил жестко и напомнил о судьбе развалившейся на несколько государств Югославии. Он попросил режиссера осторожнее относиться к словам по поводу территорий и проверять информацию, прежде чем ее оглашать.

После совещания Сокуров заявил, что теперь опасается своего ареста. Но его успокоил Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что такого произойти не может. Он добавил, что президент очень хорошо относится к режиссеру, но спор есть спор.

На слова Сокурова отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что если режиссер имел в виду его регион, что жители республики на референдуме выступили за сохранение в составе страны. Глава региона подчеркнул, что намерен обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить слова Сокурова на экстремизм.

Сам режиссер на заявления Кадырова не отреагировал, но пояснил, что готов встретиться с Путиным еще раз, чтобы побеседовать и узнать его мнение по личным вопросам. Он подчеркнул, что ему есть что обсудить с лидером страны.

Вручение Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет вручил премию мира, которую присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. По традиции церемония прошла 10 декабря — в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля.

Муратов и Рессе стали единственными, кого пригласили в этом году на торжественное вручение. Остальных в Норвегию не пустили из-за пандемии. В своей торжественной речи главный редактор «Новой газеты» напомнил о своем разговоре с мамой, которой рассказал о награде. Он пояснил, что она его внимательно выслушала и спросила: “А что еще новенького?».

В целом Муратов свою речь посвятил работе журналистов. Он подчеркнул, что эта профессия стала одной из самых опасных в мире. Он призвал почтить минутой молчания всех погибших в разных странах мира сотрудников СМИ, которые рассказывали о важных событиях людям.

«Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми», — завершил свою речь Дмитрий Муратов.