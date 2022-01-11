Межвидовая пересадка органов все чаще проходит удачно. Но спасение людей в другом

Американские хирурги пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи. Это одна из немногих удачных трансплантаций органов животных. Но специалисты уверены, что такие операции вряд ли поставят на поток. Пока что самым эффективным для человека остается трансплантация органов донора.

Врачи в США успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи человеку. Операцию провели на 57-летнем Дэвиде Беннете, который страдал неизлечимой болезнью сердца. Ему несколько раз отказали в трансплантации человеческого сердца.

Восьмичасовая экспериментальная операция в Балтиморе оказалась успешной. Хирурги сообщили, что Беннет хорошо себя чувствует, а его сердце функционирует и полностью выполняет свою работу. Спустя три дня пациент чувствовал себя по-прежнему в норме.

Для хирургов эта операция стала прорывом, поскольку она показала, что генетически модифицированное сердце животного может функционировать без немедленного отторжения организмом. Медики не исключили, что в будущем ксенотрансплантация позволит решить проблему нехватки органов.

В прошлом году хирурги в Нью-Йорке пересадили почку генно-модифицированной свиньи человеку. Операция также увенчалась успехом — почти сразу орган начал нормально работать.

Непростая пересадка

В России и мире растет количество операций по трансплантации, но одновременно с этим увеличивается и потребность в донорских органах, которую далеко не всегда удается удовлетворить. Для спасения жизни пациентов медики обратили внимание на пересадку органов животных и искусственно выращенных органов.

Межвидовую трансплантацию изучали давно, однако операции увенчались успехом только недавно — до этого пациенты быстро умирали. Предпосылкой стали трансплантации органов свиньи обезьянам. Животным удавалось прожить с чужеродным сердцем от 200 до 500 дней, но затем они погибали. Несмотря на смерть подопытных, ученые оценивали результаты с оптимизмом: продолжительность жизни обезьян соответствовала одному из условий Международной ассоциации ксенотрансплантологов для разрешения пересадки органов животных человеку.

Для трансплантации свинью выбрали неслучайно. В отличие от обезьян, органы животного по размерам сопоставимы с человеческими, а по хромосомному составу два вида организма близки. Тем не менее риски для пациента сохраняются. Руководитель отделения трансплантации почки РНЦХ имени Петровского Михаил Каабак объяснил «360», что при пересадке живого сердца свиньи в крови животного могут содержаться малоизвестные патогены. Есть риск, что человек заразится опасным вирусом.

Вторая проблема — иммунитет человека может отторгнуть чужеродные органы. Для повышения совместимости между двумя организмами свинью подвергают генной модификации.

«Отсутствие признаков отторжения через три дня после трансплантации говорит о хорошем результате, но важно также посмотреть, как организм будет вести себя через несколько недель, месяцев и лет», — заметил Михаил Каабак.

Ставка на доноров

Несмотря на успех американских медиков, говорить о решении проблемы с ограниченностью донорских органов преждевременно. По словам Михаила Каабака, для этого нужно развивать пересадку как искусственных органов, так и органов животных.

Однако не все специалисты полагают, что трансплантация органов животных получит развитие. Доктор медицинских наук, врач-трансплантолог Института хирургии имени Вишневского Алексей Чжао сослался на жесткие этические рамки и вопросы межвидовой совместимости, которые препятствуют трансплантации. Как правило, этические комитеты разрешают проводить такие манипуляции на безнадежных пациентах. Самым приемлемым вариантом остается пересадка органов людей.

«Пока что нет ничего перспективнее трансплантации органов умерших или живых доноров, если речь идет о почке или части печени. Для сердца пока что единственный вариант — пересадка органов умерших от смерти мозга», — объяснил Чжао.

Для поддержания жизни человека в медицине используют также механическое сердце и вспомогательные системы. По словам специалиста, в грудную клетку имплантируют искусственный насос, который может работать долгое время. Благодаря ему пациент может дождаться пересадки сердца.