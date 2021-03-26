Застрявший на Суэцком канале контейнеровоз не могут снять с мели. С какими убытками столкнется международная торговля?

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на Суэцком канале, мешает передвижению около 185 судов. Каждый день ожидания обходится потерями в около 9,6 миллиарда долларов. По словам экспертов, пока положение на канале не является критичным, но если ситуация затянется на месяцы, то все может усугубиться.

Глава компании Boskalis, чьи специалисты пытаются снять судно с мели, Питер Бердовски заявил, что на разблокировку может потребоваться несколько недель. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Reuters.

«Нельзя исключить, что на это уйдут недели, все зависит от того, как будет складываться ситуация. Он [контейнеровоз] сейчас как огромный выбросившийся на берег кит. На песке оказалась огромная тяжесть. Возможно, нам потребуется комбинировать разные методы — снятие с судна контейнеров, топлива и воды, использование буксиров и размывку песка», — сказал Бердовски.

Судно село на мель 24 марта. С тех пор было несколько попыток освободить контейнеровоз, но пока ни одна из них не увенчалось успехом. Проплыть мимо Ever Given другим суднам также не удалось.

Если канал останется перекрытым на несколько недель, то это будет самой длительной остановкой его работы со времен арабо-израильских войн 1967 года и 1973 года. Тогда движение было остановлено на восемь лет. С тех пор на канале происходили сбои, но они не длились больше нескольких дней.

Порт-Саид. Египет. Вид на акваторию Суэцкого канала. Источник фото: РИА «Новости»

Чем важен канал?

Суэцкий канал является транспортным коридором, связывающим Европу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. По нему перевозят нефть с Ближнего Востока в Европу и США, а также нефтепродукты в Азию. Работоспособность этого канала оказывает исключительное влияние на глобальную цепочку поставок нефтеналивных грузов.

Как пишет РБК со ссылкой на Управление энергетической информации США (EIA), через Суэцкий канал проходит 10% морских перевозок нефти в мире и 8% сжиженного природного газа. Сейчас там застряло в общей сложности 870 тысяч тонн нефти и 670 тысяч тонн нефтепродуктов. При этом неизвестно сколько заблокировано других товаров, ведь по маршруту канала проплывает около трети всех контейнерных перевозок и более 10% всех грузовых перевозок морем.

Для России этот канал также играет большую роль, потому что по нему проходит большая доля нефти страны. В 2021 году РФ стала крупнейшим экспортером нефти и нефтепродуктов по этому маршруту с перевозкой в среднем 546 тысячей баррелей в сутки. В то время как Саудовская Аравия провозила 410 тысяч баррелей, а Ирак — 400 тысяч.

По сообщениям РБК, из более чем 10 миллионов баррелей нефти, заблокированных на канале, 26% принадлежат России. Стоимость наших грузов составляет около 160 миллионов долларов (чуть более 12 миллиардов рублей).

Египет. Суэцкий канал, соединяющий Красное и Средиземное моря. Источник фото: РИА «Новости»

Какими будут последствия?

По сообщениям Bloomberg, через канал ежедневно проходит 50 судов. Из-за блокировки выстроилась огромная очередь из судов. Три судна заблокированы внутри канала, а еще 185 ждут возможности пройти по нему.

Учитывая среднюю стоимость грузов, проходящих каждый день через канал, убытки от блокировки составляют около 9,6 миллиарда долларов (около 731 триллиона рублей) ежедневно.

По словам генерального директора ООО «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора» и доцента кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС при Президенте РФ Сафоновой Тамары, если судно быстро не отбуксируют, то это окажет значимое влияние на грузопотоки.

Такие задержки могут привести к увеличению спроса на российскую нефть для европейских потребителей. Например, грузопотоки, которые будут идти из Балтики, быстро достигнут пункта назначения в Европе. По итогам прошлого года произошло снижение экспорта российского нефти и газа в Европу, а такая ситуация может подтолкнуть к его увеличению.

Еще это неизбежно приводит к подъему цен на нефть.

«Когда возникает спрос на сырье в связи с такими коллапсами, то цена на нефть поднимается. Дальнейшее развитие цены будет зависеть от того, насколько быстро все отбуксируют. В моменте вчера цена активно поднималась, а сегодня происходит ее снижение», — отметила Сафонова.

По ее словам, это скорее всего связано с предположением, что вопрос с судном быстро решат.

Экономист и доцент РЭУ им. Плеханова Владимир Колмаков также отметил, что происшествие по масштабу значимое, но не катастрофичное или критичное. Теоритически возможны локальные дефициы каких-то товаров, но чего-то глобального ожидать не стоит. Пока везде речь идет о неделях простоя, а не о долгих месяцах. А в случае с парой недель критических последствий быть не может.

Например, можно взять танкеры с российской нефтью, которые скорее всего не придут в срок к своим покупателям. В этом случае может пострадать какой-то конкретный продавец, получив санкции за несвоевременную доставку, но это обособленные случаи. Глобального влияния пока не предвидится.

Российский экономист и ученый, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой придерживался той же точки зрения. Он напомнил о том, что логистические сбои периодически происходят в морских маршрутах. Например, корабль может прибыть в порт, а там нет места, и ему приходится оставаться в открытом море еще несколько дней, пока не появится место. Такие случаи обычно не имеют глобальных последствий. Коллапс с Суэцким каналом, скорее всего, тоже пройдет без огромных ущербов.

В теории можно рассмотреть более пессимистичный вариант, где судно более месяца не смогут снять с мели. В таком случае это будет иметь последствия для мировой торговли, потому что мы увидим значимое увеличение транспортных расходов в связи с тем, что часть судов вынуждена будет идти в обход Африки. Альтернативы Суэцкому каналу от пути с востока на запад на сегодняшний день не существует. Это неизбежно приведет к повышению цен на товары.

В реальности же значимых последствий, отметил Косой, пока не предвидится. Гораздо более критичной ситуация была в прошлом году, когда из-за ковида страны закрывали границы, и корабли застревали в водах, что привело к большим сбоям поставок продуктов и других товаров.

В этой истории нашлось место даже позитивным вещам. Например, владельцы нефтяных танкеров от этой ситуации смогли получить краткосрочную прибыль. Из-за того, что страны ОПЕК+ продолжают сокращение добычи и экспорта сырья, число доступных для фрахт судов растет, а значит цены снижаются. Это привело к ежедневным убыткам в более, чем шесть тысяч долларов (около 456 тысяч рублей). Благодаря блокировке цены на морские перевозки выросли, и судовладельцы впервые со 2 февраля стали получать прибыль. Например, 24 марта они заработали 626 долларов (чуть более 47 тысяч рублей).

Однако эффект будет иметь краткосрочный положительный эффект. Об этом Bloomberg рассказал руководитель отдела морской аналитики и исследований IHS Markit Рахул Капур.

Подводя итоги, стоит отметить, что есть вероятность, что некоторые суда не дождутся разблокировки маршрута и пойдут в обход Африки, что увеличит длину их маршрута где-то на неделю. А другие судна могут поплыть в обход Мыса Доброй Надежды, что удлинит их путь примерно на две недели. Такие задержки тоже могут привести к росту цен.

По словам Косоя, данная ситуация дает повод России задуматься о формировании альтернативных путей по доставке грузов между Азией и Европой. В первую очередь стоит обратить внимание на Северно-морской путь, а также сеть российских железных дорог.