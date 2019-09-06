Между Москвой и Киевом. Как Медведчук стал последним украинским политиком в России

Президент России Владимир Путин после пленарной сессии на Восточном экономическом форуме провел короткую встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Он единственный политик соседнего государства, который постоянно посещает Россию. О том, что Владимир Путин и Виктор Медведчук обсудили на ВЭФ, а также как к политику относятся на Украине — в материале «360».

Встреча на ВЭФ

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук занял место в первом ряду на пленарном заседании Восточного экономического форума, где выступал президент России Владимир Путин.

Медведчук посетит ВЭФ Подробнее

Во время общения с журналистами Медведчук заявил, что приехал на Восточный экономический форум, потому что считает российский рынок и рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона важными для экономики Украины.

«В программе нашей партии записано, и это одна из наших стратегических линий, которую мы проводили и на президентских, и на парламентских выборах — надо восстанавливать экономические и торговые отношения с Российской Федерацией, со странами СНГ», — привел его цитату ТАСС.

Также он заявил, что намерен переговорить с российским лидером. При этом он пояснил, что окончательное решение все же примет Владимир Путин.

«Планировать [встречу] может только ваш президент. Если он планирует, значит она будет. Я бы хотел, но это будет зависеть от воли президента Российской Федерации», — привело цитату украинского политика РИА «Новости».

5 сентября 2019. Владимир Путин и Виктор Медведчук (справа) во время беседы на полях ВЭФ во Владивостоке. Источник фото: РИА «Новости»

Встреча все же состоялась. Сразу после пленарной сессии Путин переговорил с Медведчуком. Разговор зашел об обмене заключенными между Россией и Украиной. Путин тут же напомнил, что уже сказал о скором итоге переговоров, который Москва и Киев объявят одновременно.

Виктор Медведчук спросил, каковы шансы на обмен у Станислава Клыха и Николая Карпюка. Это двое украинцев, которых задержали в 2014 году. Российский суд приговорил их к 20 и 22,5 года колонии соответственно по обвинению в участии в военных действиях в Чечне и убийстве российских солдат.

Как пояснил Виктор Медведчук вместе со своим однопартийцем Вадимом Рабиновичем он недавно посетил СИЗО «Лефортово», где сейчас находятся эти «значимые для Украины люди».

Просто к ним есть внимание и есть люди, которые сделают все, чтобы они были освобождены, если такая возможность появится Виктор Медведчук.

«Безусловно, [вы] очень успешно конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется», — заявил российский лидер.

При этом он отметил, что именно по этим двум людям у Москвы есть своя позиция. Вопрос их освобождения он назвал сложным. Но при этом отметил, что окончательно объявит о принятых решениях вместе с официальной украинской властью.

Виктор Медведчук на ВЭФ во Владивостоке. Источник фото: РИА «Новости»

Посредник из оппозиции

Виктор Медведчук, несмотря на то, что он был в постоянной оппозиции бывшему президенту Украины Петру Порошенко, усилил свои политические позиции именно при нем. Именно тогда он занял пост уполномоченного по ведению переговоров в Минске по освобождению пленных солдат ВСУ, захваченных в Донбассе. Об этом «360» рассказал украинский политолог Петр Олещук.

Кроме того, он постоянно поддерживал связь с Россией благодаря давнему знакомству и хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным.

Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными Подробнее

«Он занял нишу основного коммуникатора Киева и Москвы, поскольку прямые контакты прекратились. На этом он усилил свои позиции. Сейчас он имеет вторую по численности фракцию в Верховной раде. На этом его влияние и основывается: на контактах с Россией и партии в Раде», — заявил Олещук.

О хороших отношениях Виктора Медведчука и Владимира Путина «360» заявил еще один украинский политолог — Александр Дудчак.

«С Путиным он давно знакомы, и, как я понимаю, они доверяют друг другу. Это тоже важно для отношений», — сказал он.

По его словам, именно в Медведчуке сейчас видят того политика, который быстрее других смог бы наладить отношения с Россией и достичь заметного прогресса.

Виктор Медведчук. Источник фото: РИА «Новости»

«Судя по тому, как прошли выборы президента и в Верховную раду, большая часть населения все же за восстановление», — пояснил он. При этом он отметил, что Медведчука, конечно, поддерживают не все. Националисты критикуют его за постоянные поездки в Россию и встречи с Путиным.

«Но он ездит в Москву для улучшения отношений и налаживания процесса обмена заключенными. Тот процесс, за которым сейчас следят обе страны, ассоциируется именно с Медведчуком», — отметил политолог.

Он подытожил, что у Медведчука богатый опыт в бизнесе, и в политике он тоже не новичок. Но у него нет достаточных возможностей и большого состава партии в парламенте, чтобы помочь Украине в сложном экономическом положении, в котором она остается последние несколько лет.