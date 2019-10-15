Между конницей и электрокаром. Как прошел визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин приехал с официальным визитом в Эр-Рияд. Как любая восточная страна Саудовская Аравия имеет свои культурные особенности, на которые обращают внимание иностранцы. «360» подготовил материал о необычных моментах визита российского лидера в королевство Ближнего Востока.

Сопровождение кортежа

От аэропорта Эр-Рияда до дворцового комплекса «Аль-Ямама», где Владимир Путин должен был встретиться с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, российский лидер доехал на лимузине Aurus. Однако сопровождал кортеж почетного гостя весьма необычный почетный караул.

Группа конных всадников с флагами России и Саудовской Аравии ехала рядом с автомобилями. Видео с места событий опубликовал на своей странице в Twitter Кремлевский пул РИА.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль Aurus едет в сопровождении всадников. Несколько конников несут флаги России и Саудовской Аравии. После кадры меняются и виден весь кортеж российского президента. Вместо конников его сопровождают группа мотоциклистов. Количество автомобилей просто невозможно подсчитать.

Изначально кортеж в сопровождении мотоциклов выехал из аэропорта. Но после того, как лимузин президента России въехал на территорию резиденции саудовского короля, автомобиль стала сопровождать конница.

Около дворца Владимира Путина встретили король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц страны Мухаммед бен Сальман.

Обмен подарками

По традиции лидеры двух стран обменялись подарками. Российский лидер передал королю камчатского кречета. Российский лидер пояснил, что эту птицу вырастили в специальном питомнике, который сейчас открывается на Дальнем Востоке.

На кадрах видно, что птицу в специальной шапочке, которая закрывает ей глаза держит на своей руке один из участников свиты российского президента.

В делегации журналистам рассказали, что для подарка королю выбрали самку кречета, которую уже назвали Альфой. Окончательно имя выберет новый владелец.

В ответ король подарил Владимиру Путину картину с изображением национального коврового орнамента.

Источник фото: kremlin.ru

Также представитель Кремля уточнил, что кречет был не единственным подарком, который Владимир Путин привез в Саудовскую Аравию. Наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман получил от российского лидера изделие из бивня мамонта. Что именно представляет собой подарок Дмитрий Песков не уточнил, отметив только, что тот очень красивый.

По дворцу на электрокаре

Прибывшего во дворец Владимира Путина духовой оркестр встретил исполнением российского гимна. Но, по всей видимости партитура оказалась достаточно сложной для точного попадания в мелодию.

Часть гимна игралась достаточно чисто, но после перехода от куплета к припеву сбились практически все музыканты. Пока часть еще доигрывала припев, другие уже начинали вступление в новый куплет. Исправить все смог трубач, который перекрыл большую часть инструментов и увел всех на коду.

После участники делегаций начали представляться Владимиру Путину и королю Аль Сауду. Очередь растянулась на несколько десятков метров.

После закрытой части встречи президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд отправились на публичную часть переговоров на электрокаре.

За рулем сидел водитель, российский лидер и саудовский король были пассажирами. Сопровождающие их лица дошли до зала переговоров своим ходом.

Источник фото: kremlin.ru

По итогам заседания российско-саудовского экономического совета Владимир Путин заявил, что прошедшие переговоры оказались конструктивными и деловыми. Российский лидер пояснил, что договорился с королем и наследным принцем Саудовской Аравии расширять торговые связи между странами и поощрять инициативы предпринимателей с обеих сторон.

Было подписано около трех десятков финансовых договоров на совместные проекты в области нефтехимии и коммуникаций на сумму свыше двух миллиардов долларов. Самый крупный из них — сделка по авиализингу, согласно которой Россия и Саудовская Аравия совместно направят 700 миллионов долларов на создание новой лизинговой компании воздушных судов в России.