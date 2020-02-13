Римма Круць между двух огней. Как томская пенсионерка оказалась втянута в конфликт олигархов

Томская пенсионерка Римма Круць подожгла себя у здания областного Следственного комитета, обвинив местных следователей в коррупции, после чего ее насильно увезли в психбольницу. Она смогла добиться личной встречи с главой СК Александром Бастрыкиным, который пообещал ей взять расследование под личный контроль. Но во всей этой истории очень много темных пятен. Что там вообще происходит?

Непримиримая пенсионерка

В 2013 году учительница из Томска купила за 1,3 миллиона рублей трактор-сваебой для своего сына, выпускника строительного университета, который хотел работать подрядчиком. Технику продавала ныне обанкротившаяся компания «Северная группа», одним из совладельцев которой являлся томский депутат Сергей Агеев. Однако продажей трактора занимался не он, а некий Николай Марков.

Через некоторое время выяснилось, что у трактора перебиты номера, а документы подделаны. Когда Римма Круць потребовала у «Северной группы» вернуть деньги, ей ответили, что на момент продажи Николай Марков не работал в компании. Он просто продал пенсионерке украденную технику и подделал все документы. Следовательно, никакой сделки будто бы и не было. Более того, против Маркова уже было возбуждено уголовное дело о хищении и якобы он уже осужден.

Однако деньги обманутой пенсионерке никто возвращать не спешил. Сам Сергей Агеев уже успел накопить многомиллионные долги и вскоре он, как и его «Северная группа», был признан банкротом. Попытки Риммы Круць достучаться до местной прокуратуры ни к чему не привели: в действиях Агеева состава преступления никто не увидел. Не помогли также пикеты и голодовки.

Тогда непримиримая женщина пошла на радикальные меры: в 2017 году она с группой других томских пенсионерок приехала в Москву и бросилась наперерез кортежу Александра Бастрыкина. Тот пригласил женщин в свой кабинет, выслушал их жалобы и пообещал взять дело под личный контроль. И действительно, вскоре в Томск прибыла комиссия из Москвы, и заявление Круць отправили на повторное рассмотрение. Но и в этот раз уголовное дело никто не возбудил.

Римма Круць продолжила штурмовать Следственный комитет многочисленными пикетами и протестными акциями. Одна из таких чуть не закончилась трагедией: в порыве гнева отчаянная томичка подожгла плакат, сильный ветер раздул огонь, который перекинулся на одежду женщины. В начале февраля ее отправили на принудительное обследование в психиатрическую больницу — мол, она решила сжечь себя, чтобы добиться правды.

Через несколько дней женщину отпустили, и после этого Круць снова встретилась с Бастрыкиным: глава Следственного комитета принял пенсионерку уже в Томске, вернул ей тысячу рублей штрафа за оскорбление местного следователя (она назвала его козлом) и снова пообещал взять дело под личный контроль. Кроме того, он назначил проверку в отношении главы руководителя томского СК Андрея Щукина. Дело Риммы Круць должно быть теперь передано в центральный аппарат комитета.

Чего добивается Римма Круць?

Изначально пенсионерка требовала вернуть деньги за трактор, а также привлечь к ответственности инспектора Ростехнадзора, который зарегистрировал машину, несмотря на перебитые номера. Теперь же Круць обвиняет следователя томской прокуратуры в намеренном бездействии и планирует взыскать с него компенсацию за моральный ущерб. Кстати, оскорбила она его во время телефонного разговора за отказ предоставить материалы дела.

Бравая пенсионерка заявляла, что, если потребуется, она готова дойти хоть до Бастрыкина, хоть до Москальковой, хоть даже до Трампа.

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Деятельность Риммы Круць не могла не всколыхнуть общественность, и многие поддержали обманутую пенсионерку в борьбе за справедливость. Однако она не единственное, а может быть, и не главное действующее лицо в этой истории.

Не менее интересна, например, личность Агеева. За продажу трактора семье Круць он постарался снять с себя ответственность. И вроде как на бумаге все получилось гладко. Более того, в деле о хищениях он прошел как потерпевший, ведь именно у него Марков якобы украл технику. Но с делом Круць некоторые СМИ начали указывать на непонятное происхождение машин, которыми располагал томский олигарх, и подозрительные регистрационные номера.

Но и это не единственная головная боль для Агеева. Уже несколько лет он судится с предпринимателем из Омска Андреем Слесарюком, владельцем фирмы «СпецСтройАвангард». Стороны обвиняют друг друга в нарушениях договора о поставке техники. Более того, Слесарюк также обвинял томских следователей в бездействии, когда подавал встречный иск о незаконном аресте оспариваемой техники. На этом фоне дело Круць очень хорошо подходит в качестве очередного компромата на Агеева. И не исключено, что кто-то из его многочисленных противников захочет воспользоваться этой информационной волной.