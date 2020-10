Мэттью МакКонахи рассказал о пережитом насилии. Он не первый мужчина, ставший жертвой сексуальных домогательств

В новых мемуарах Greenlights Мэттью МакКонахи поделился шокирующими подробностями своей юности. Оказалось, что в подростковом возрасте он несколько раз подвергался сексуальному насилию. Ранее о домогательствах и насилии рассказывали такие звезды, как Терри Крюс, Стас Костюшкин и Честер Беннингтон.

Мэттью МакКонахи

Во вторник вышли мемуары 50-летнего актера Мэттью МакКонахи. В них он рассказывает о разных моментах жизни, описывая их как зеленый, желтый или красный свет. Так он охарактеризовал события, которые заставили его двигаться вперед, делать паузу или останавливаться. Затем оскароносный актер подробно рассказывает, как каждый эпизод из жизни преподал ему урок и как он двигался вперед.

Как сообщает Variety, в начале книги он рассказывает, что в первый раз занимался сексом без своего согласия. При этом его еще и шантажировали.

«Меня впервые вынудили заняться сексом, когда мне было 15 лет. Я был уверен, что попаду в ад из-за добрачного секса», — пишет МакКонахи в мемуарах.

Он также вспоминает, что к нему «приставал мужчина, когда [ему] было 18 лет, когда он потерял сознание в кузове фургона». При этом он не приводит много подробностей о своем опыте, но отмечает, что не считает себя жертвой, несмотря на эти ситуации.

«Я никогда не чувствовал себя жертвой. У меня есть много доказательств того, что мир намерен сделать меня счастливым», — утверждает актер.

Обычно такие истории про домогательства и насилие звучат из уст женщин. Мужчины тоже оказываются в подобных ситуациях, просто реже признаются об этом на всеуслышание. Впрочем есть ряд известных мужчин, которые тоже прежде рассказывали о том, как сталкивались с сексуальным насилием.

Терри Крюс

На волне движения Me Too актер и бывшая звезда НФЛ Терри Крюс рассказал, что стал жертвой сексуального насилия со стороны «высокопоставленного голливудского руководителя». Сообщил он об этом в своем Twitter.

«Вся эта история с Харви Вайнштейном вызывает у меня посттравматическое стрессовое расстройство. Почему? Потому что такое случилось со мной», — написал он.

Как передает The Guardian, на одном из мероприятий в 2016 году какой-то высокопоставленный руководитель на глазах у жены Крюса схватил мужчину за его промежность и «ухмыльнулся, как придурок», увидев шокированную реакцию пары.

Крюс не стал никому сообщать об этом инциденте, так как боялся за свою карьеру и думал, что может сам попасть в тюрьму. Он добавил, что мужчина позже позвонил, чтобы извиниться, но не объяснил свои действия.

Брендан Фрейзер

В откровенном разговоре с GQ актер из фильма «Мумия» Брендан Фрейзер рассказал о своем негативном опыте. По его словам, до него домогался бывший президент Голливудской ассоциации иностранной прессы Филип Берк в 2003 году.

«Его левая рука потянулась вокруг и схватила меня за задницу. Один из его пальцев коснулся моей промежности. И он начал им двигать», — сказал Фрейзер GQ.

Он смог выйти из этой ситуации, но ему «стало плохо». Актер рассказал об этом только своей жене, передает The Insider. Фрейзер отмечает, что из-за этого пострадала и его карьера. Он впал в депрессию и почувствовал себя затворником.

Джеймс Ван Дер Бик

Звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик в свое время также опубликовал серию твитов, поддерживающих движение Me Too. Затем он поделился собственным опытом домогательств в индустрии, пишет The Insider.

Он сказал, что его «хватали за задницу влиятельные мужчины постарше» и что он позволял им загонять себя «в неуместные сексуальные разговоры, когда был намного моложе». Мужчина признался, что прекрасно понимает это неоправданное чувство стыда, позора и бессилия.

Ван Дер Бик позже рассказал, что двое из людей, преследовавших его, получили обвинение со стороны других людей и были наказаны. А еще один умер.

Честер Беннингтон

Покойный солист группы Linkin Park Честен Беннингтон сделал шокирующее откровение еще в 2008 году. Тогда он рассказал, что «друг на несколько лет старше его» начал приставать к нему примерно в возрасте семи лет.

Поначалу это было чем-то безобидным и включало в себя любопытство из серии «а как это происходит». Позже это переросло в сумасшедшее насилие.

«Меня избивали и заставляли делать то, что я не хотел делать. Это разрушило мою уверенность в себе», — передает его слова The Sun.

Беннингтон терпел и молчал на протяжении шести лет. Он боялся того, что случится, если он кому-нибудь все расскажет. Певец думал, что его посчитают геем или назовут лжецом. Это был ужасный опыт, который очень сильно сказался на психологическом здоровье Беннингтона.

Сексуальные домогательства прекратились, когда звезде исполнилось 13. Он никогда публично не раскрывал личность своего насильника.

Стас Костюшкин

Российский певец и бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что его подвергли насилию в восемь лет. Этим откровением он поделился на передаче «Алена, блин!».

Певца подвергли насилию, когда он играл вместе со своими друзьями в отдаленном поле у завода. К мальчикам приблизился взрослый мужчина, Костюшкин попытался убежать. Как объясняет певец, в то время, если к ребенку подходил кто-то взрослый, это ничего хорошего не сулило.

Ему пришлось вернуться, потому что мужчина его заметил и стал угрожать убийством его друзей.

«Он говорит: „Все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот“. Он достал член и засунул каждому в рот. А я не понимаю вообще, что это. Мне восемь лет», — вспоминает Костюшкин.

Несмотря на то, что артисту уже 48 лет, он довольно четко помнит те события. По его словам, с тех пор он не переносит запах сигарет.

Он и его друзья никому ничего не рассказали, а мужчина не получил никакого наказания. Певец признался, что рассказал об этом, потому что беспокоится за своих детей. Костюшкин отметил, что убил бы того, кто поступил бы так с его ребенком.