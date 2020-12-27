Столичное метро распродает свои символы. Кто и за какие деньги покупает вывески и устаревшие указатели

Перед Новым годом на аукционе появятся символы столичной подземки: 16 букв «М». Стартовая цена за советскую вывеску составит 10 тысяч рублей. Это далеко не первый раз, когда раритетные объекты города уходят с молотка. В Сети можно найти таблички, указатели и лайтбоксы за гораздо большие суммы. Но кто и зачем гоняется за всем этим?

Аукцион с буквами «М» 25 декабря анонсировал столичный дептранс. Продажу знаков объяснили износом и модернизацией подземки.

«К Новому году на специальном аукционе мы разыграем 16 легендарных букв „М“. Да, это те самые яркие и всем знакомые с детства символы метро. Они с 1985 года служили городу и много лет верно указывали путь в подземку миллионам жителей», — отметила пресс-служба департамента в Telegram.

Теперь приобрести узнаваемый знак 28 декабря сможет любой желающий. Аукцион проведут в здании Северного речного вокзала. Стартовая стоимость символа метро 10 тысяч рублей. В предыдущий раз подземка выставляла на продажу старые указатели, демонтированные с разных станций.

Лайтбоксы были с подсветкой и без. За первые просили от 7,5 тысячи рублей, а за вторые — от 1,75 до 3,5 тысячи рублей. Цена зависела от состояния указателя, исторической ценности и степени изношенности. Приобрести можно было таблички с надписями «Нет прохода», «Выход в город», а также указатели с перечислением станций.

В пресс-службе Московского метрополитена поясняли, что лайтбоксы решили продавать после соцопроса. В 2018 году идею поддержали 84% пользователей. Тогда удалось продать более 350 указателей на сумму свыше 2,1 миллиона рублей.

Приобрести лайтбоксы можно не только на аукционах. Предложения есть и на сайтах с объявлениями. Указатель «Не курить» с подсветкой продают за 25 тысяч рублей, а обладателем стрелки можно стать за 17 тысяч рублей. Есть еще и указатели с названиями улиц. Севастопольскую выставили всего за две тысячи рублей.

Источник фото: avito.ru

Один из авторов объявлений рассказал «360», что приобрел знак во время аукциона, который устраивал метрополитен в 2019 году.

«У меня другой появился, поэтому я решил этот продать», — объяснил он.

Продажей указателей и вывесок занимаются не только в России. В Сети есть масса объявлений с предметами из США, Хорватии, Франции и других стран. Ценники стартуют от 200 рублей и заканчиваются за пределами 440 миллионов.

Источник фото: ebay.com

Зачем покупают указатели?

Метрополитен устраивал опрос в соцсетях, чтобы подарить вторую жизнь подземке. В этом голосовании участвовала Надежда, купившая одну из табличек.

«Горжусь, что в какой-то мере мне удалось сохранить его историю. Себе я взяла указатель „Посадки нет“, похожий висел на моей станции „Новогиреево“. По мне, таблички со списком станций выглядят довольно банально. Теперь я могу смотреть на него часами, а не две секунды, пока бегу на работу», — рассказывала она.

Указатель весит около шести килограммов, поэтому в квартире не сразу удалось найти для него место. А вот Роман придумал необычное применение для знака.

«Свою табличку я вписал в интерьер креативно: переоборудовал ее в спинку кровати. Если в продаже появятся другие интересные указатели, то, возможно, решусь и на них потратиться», — признался он.

Теперь мужчина поставил для себя цель пополнить коллекцию буквой «М». Перед Новым годом как раз появится такая возможность. Сейчас указатель со станциями Арбатско-Покровской ветки красуется дома у Егора, который приехал за ним еще до старта продаж.

«Я с трех лет мечтал стать машинистом поезда метро, знал назубок всю схему станций и составы, а после девятого класса пошел в машиностроительный колледж. <…> Я нигде не работаю, поэтому на покупку ушли все мои сбережения с подарков и карманных расходов — 1750 рублей», — отметил молодой человек.

Источник фото: twitter.com/avito

«Не железки, а история»

Чаще всего за подобными раритетными предметами гоняются не обычные люди, а коллекционеры. По словам Юрия, в России мало кто занимается собиранием табличек.

«Я знаю человек 10-12, кто собирает в моих масштабах. У меня в коллекции примерно 200 вывесок. Но интересные экспонаты бывают и у людей, которые не увлекаются коллекционированием. У них я в основном перекупаю товары», — рассказывал он в конце прошлого года.

Коллекционер отметил, что таблички являются очень узкой нишей, поэтому по ним нет профильного сообщества или форума. Коллеги встречаются только в комментариях или на аукционах. Юрий собирает таблички времен СССР и Российской империи. Стоимость последних может доходить до 50 тысяч рублей.

«Многие думают, что это просто железки, которые висели на стенах и не несут никакой ценности. Но это не так — каждая содержит в себе удивительную историю», — пояснил коллекционер.

Покупают различные таблички в том числе и для съемок фильмов. Если картина снимается про военное или советское время, то предметы уходят сразу оптом. Нередко указатели приобретают в качестве подарка. Однажды у Юрия купили вывеску «Береги топливо». Эту табличку в итоге преподнесли владельцу сети заправок.