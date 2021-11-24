Метель погрузила Москву в пробки и спровоцировала ДТП. Снегопад стихнет к ночи

Москву накрыло сильным снегопадом. Столица встала в 10-балльных пробках, из-за непогоды отменили и задержали более 30 рейсов. Городской транспорт к тяжелым погодным условиям подготовили. Людям советуют пересесть на метро, МЦК и МЦД — из-за метели не все таксисты вышли на заказы, да и стоимость поездок выросла.

Жителей московского региона предупредили, что мести будет около пяти часов. Холодный фронт с осадками пришел из Санкт-Петербурга. И хотя снегопад уже довольно сильный, больших сугробов ждать не стоит из-за порывистого ветра.

Лучше на метро

В пресс-службе «Яндекса» рассказали «360», что многие вечером 24 ноября решили воспользоваться услугами такси. Однако не все водители вышли на заказы как раз из-за непогоды. Те, кто работает на линиях, выполняют заказы вдвое обычного. На пять километров дороги таксистам требуется порядка 10-20 минут вместо обычных 5-10.

«Стоимость поездки складывается из расстояния по маршруту и времени в пути, то есть длительность поездки значительно влияет на ее итоговую стоимость», — пояснили в компании.

Снегопад в Москве и Подмосковье 24 ноября

Стоимость одного километра и одной минуты, заверили в «Яндексе», не изменилась. Но снегопад и низкая средняя скорость в городе сделали свое дело. За поездку на такси придется отдать значительно больше, чем в такой же день при хорошей погоде.

«Вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся привлечь на линию как можно больше водителей, но сегодня вечером рекомендуем пользователем в Москве пересесть на метро, МЦК и МЦД», — заключили в компании.

Снежные пробки

Загруженность дорог в Москве во второй половине среды достигла 10 баллов, сообщил столичный Дептранс в Telegram. Водителей попросили отложить запланированные на вечер поездки и не выезжать на личном авто раньше 20:00.

«Основные затруднения сейчас на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре. Средняя скорость движения личных автомобилей в городе — 27 километров в час. Количество мелких аварий резко увеличилось», — подчеркнули в ведомстве.

Ремонтные работы тоже повлияли на ограничение движения. На определенных участках пробки растянулись на несколько километров.

«Городской транспорт полностью готов к работе в тяжелых погодных условиях», — заявили в Дептрансе.

Чтобы справиться с последствиями снегопада и помочь жителям столицы как можно быстрее добраться до дома, дежурная смена ЦОДД начала перенастраивать светофоры. Для тех, кто выезжает из центра на вылетные магистрали, включали более длинный зеленый.

В город послали работать 21 экипаж дорожного патруля — для помощи забуксовавшим в сугробах, разборов ДТП и регулировки движения в самых сложных местах. Городскому транспорту по возможности отдавали приоритет. Его средняя скорость на выделенных полосах была на 25% выше, чем у личных машин.

«Основные затруднения в центральной части города, поэтому там лучше на метро. Движение — девять баллов», — уточнили в ведомстве данные к 20:00.

Источник фото: «Яндекс.Пробки»

Трафик стал более свободным позже, примерно через пару часов. Загруженность дорог снизилась до пяти баллов.

Снегопад повлиял и на работу столичных аэропортов. По состоянию на 21:30 задержали и отменили более 30 рейсов.

Во Внуково четыре вылета перенесли на более позднее время, три значатся отмененными. В Домодедово задержан 21 рейс, два отменили. В Шереметьево задержали два самолета.

Метель и ДТП

Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий. В ДТП во время снегопада попала актриса Анна Старшенбаум, рассказав о случившемся в Instagram. Аварию она назвала незначительной, но пожаловалась на мужчину, который въехал в авто артистки и пытался покинуть место происшествия.

В районе Реутова на МКАД столкнулись три машины. Одна из них — грузовая — перевернулась.

В ДТП на пересечении с Новогиреевской улице и Зеленого проспекта иномарке почти полностью снесло капот.

На дороге Чехов — Кресты, писал РЕН ТВ со ссылкой на источник, Audi съехала в кювет. Жертвой аварии стала 56-летняя женщина, еще двое мужчин пострадали. Один получил ушибы, другие — переломы. У водителя иномарки травм нет.

К ночи холодный фронт должен уйти дальше, поэтому в другие дни снежных завалов можно не ждать.