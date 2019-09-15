Металлическая крыса сулит успех. Гороскоп на 2020 год

2020-й по китайскому календарю будет годом металлической Крысы. Именно это животное открывает китайский зодиак, поэтому год, на который выпадает этот знак, считается временем начинаний и обновлений. «360» собрал советы и предупреждения астрологов на грядущий год.

Металлическая Крыса

Китайский новый год в 2020-м начнется 25 января и завершится 11 февраля 2021-го. Астрологи называют предстоящий год успешным, причем по всем направлениям: новые возможности в карьере, любовь, путешествия.

О чем шепчут звезды и говорят шаманы. Что ждет человечество в 2019 году Подробнее

Год металлической Крысы станет победным для всех жителей Земли. Астрологи обещают, что каждому хватит решимости в отношении своих целей, стремлений и увлечений. Этот год отлично подойдет для основания чего-то нового и развития уже существующего.

2020 год станет удачным для тех, кто планирует купить недвижимость, начать бизнес или инвестировать деньги в долгосрочный проект. Звезды обещают от всего большие дивиденды. Но существует поправка: все начинания должны быть тщательно спланированы.

Чтобы привлечь успех, астрологи советуют включить в новогоднее меню то, что любит Крыса. А это значит, на столе должно быть много орехов и сыра. Во время вечеринки нужно носить самую дорогую одежду, которая есть — крыса очень любит богатство.

2020 год придется именно на металлическую Крысу, это означает удачное время для металлургической промышленности. К ней относятся производство машин и оборудования, информационные технологии, индустрия высоких технологий.

Здоровье и семья

Что касается здоровья, то в 2020 году астрологи предсказывают улучшения у всех знаков зодиака. Жизнь будет наполнена энергией и хорошим самочувствием, наладится состояние и у тех, у кого раньше наблюдали психологические проблемы. Чтобы закрепить успех, нужно только регулярно заниматься спортом.

«Людям не хватает праздничных дат»: экстрасенс — о мистике 3 сентября Подробнее

Следующий год, как говорит гороскоп, станет временем гармонии в любви. Свинья принесла парам множество непредсказуемых ситуаций, но 2020 год обещает быть более мирным. Однако вторая половина года может принести в отношения недоверие, что приведет к ссорам, в том числе и по надуманным причинам.

Дети, рожденные в год Крысы, характеризуются наблюдательностью и эмоциональностью. Посторонним людям кажутся застенчивыми, но они безусловно очаровательны и могут привнести особый шарм в любую детскую компанию. Единственная трудность — им нужно внимание. Если не удается его привлечь «мирным» путем, такие дети способны устроить настоящую истерику. Этот знак зодиака предполагает у них лидерские качества, такие люди обладают самоконтролем, дисциплиной и имеют справляться с трудностями.

Вот лишь некоторые знаменитости, рожденные в год Крысы: певица Кэти Перри, актеры Антонио Бандерас, Хью Грант, Джуд Лоу и Бен Аффлек, бывший британский премьер Уинстон Черчилль, композитор Вольфганг Амадей Моцарт, поэт и драматург Уильям Шекспир, глава Apple Тим Кук, основатель Fасеbооk Марк Цукерберг.

Что ждет ваш знак зодиака?

Но все это общие перспективы. Давайте посмотрим, что астрологи предсказывают каждому знаку зодиака.

Источник фото: Pixabay

Для людей, родившихся под знаком Овна, 2020 год будет очень многообещающим. Все, что нужно, - это быть более предприимчивыми и не бояться дела. В карьере их ожидают новые предложения по работе, в том числе и на старом месте. Любовь и отношения будут довольно гармоничными. В целом, год пройдет стабильно во всех областях. Нужно только не преувеличивать свои возможности и трезво оценивать усилия.

Источник фото: Pixabay

Тельцам 2020 год принесет мир баланс. Правда, придется принимать важные решения по поводу семьи и работы. Эти решения очень сильно повлияют на дальнейшую жизнь. Тельцы должны быть практичными и избегать поспешных действий в отношениях. Кроме того, в течение следующего года нужно быть осмотрительнее с вложениями и доверять только советам экспертов. При правильном выборе инвестиции смогут обеспечить стабильность на всю жизнь.

Источник фото: Pixabay

Близнецы в 2020 году будут развиваться. Семейная жизнь наполнится любовью и страстью. Но в работе они будут довольно сильно уставать, зато это принесет финансовые результаты. Близнецам в следующем году нужно совершить смелые шаги, чтобы оживить свою жизнь, отрегулировать ее темп, говорит гороскоп.

Источник фото: Pixabay

Перед Раком в 2020 году встанет уникальная возможность, которая позволит улучшить их жизнь. Однако эта возможность будет незаметной, и люди этого знака легко могут ее не увидеть и позволить ей исчезнуть. В течение года жизнь наполнится приятными мелочами, если Раки будут достаточно деликатны в решении проблем. Люди этого знака, по гороскопу, должны быть готовы к изменениям и вызовам.

Источник фото: Pixabay

Для Львов 2020 год будет восхитительным временем. Все проблемы они решат с присущей им жизненной силой. Цели будут достигнуты, только нужно не забывать прислушиваться к опыту и мудрости. В карьере особенно успешны бизнесмены. Кроме того, в течение года Львам захочется нового в отношениях.

Источник фото: Pixabay

Девы проявят себя с неожиданной стороны. Обычно они характеризуются фундаментальностью и практичностью, но теперь при решении проблем будут вести себя дерзко. Это приведет к странным поступкам и не менее странным результатам. Профессиональная жизнь наполнится суматохой, а любовные пойдут на спад. Поэтому, как бы ни хотелось дерзить, Девам лучше вспомнить о своей рациональности и избегать опрометчивых поступков.

Источник фото: Pixabay

Для Весов астрологи предсказывают очень комфортный год: будет достаточно времени, чтобы позаниматься приятными делами. На работе у людей этого знака не будет перегрузов, что даст им возможность часто видеться с друзьями и семьей. Одинокие представители знака в год Крысы легко смогут построить новые отношения, вот только самим Весам это не нужно, ведь они ищут в связях скорее удовольствия. Впереди у Весов туманное будущее, и год Крысы станет отличной возможностью отдохнуть и подготовиться к новым испытаниям, говорит гороскоп.

Источник фото: Pixabay

Скорпионы в 2020 году почувствуют себя более свободными и независимыми. Год Крысы поможет им даже в самых масштабных изменениях, вплоть до дела всей жизни. Астрологи советуют использовать это не для чего-то легкомысленного, а ради своей выгоды и блага общества.

Источник фото: Pixabay

Стрельцы в 2020 году должны очистить свою жизнь от бесполезных вещей и выдвинуть новые идеи, это позволит качественно поднять уровень своего благосостояния. Инвестиции в год Крысы Стрельцам будут приносить значительную финансовую отдачу. Люди этого знака в течение года будут всеми силами стремиться сохранить отношения со второй половинкой, но, предупреждают астрологи, новая любовь не за горами.

Источник фото: Pixabay

Для Козерогов в 2020 году большую роль сыграет духовность. Представители этого знака устали от напряженности и беспорядков в жизни и ищут мирного перерыва. Многие из них впервые попробуют техники релаксации, например, медитации. Чтобы улучшить душевное состояние, Козерогам советуют отправиться на религиозный праздник в безмятежное место, это также позволит им душевно омолодиться. Астрологи обещают: при достижении хорошей эмоциональной формы успех не заставит себя ждать.

Источник фото: Pixabay

Водолеи в 2020 году будут переполнены изобретательностью. Наконец-то у них появится возможность проявить свои способности и получить общественное признание их талантов. Только свою энергию нужно использовать разумно. А еще астрологи считают, что год Крысы позволит Водолеям изменить к лучшему семейную жизнь и стать идеальным родителем. Только наград, в отличие от профессии, за заслуги дома они не получат.

Источник фото: Pixabay

У Рыб 2020 год будет очень волнительным. Люди этого знака решат свернуть с проторенной дорожки и попробовать новые идеи. Кроме того, у них получится обуздать свою импульсивность. На работе Рыбы смогут добиться успехов. В целом год пройдет без проблем. В семье ожидается пополнение.