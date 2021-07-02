Место укола может болеть после прививки. Предотвратить побочные эффекты помогут несколько советов

Минздрав призвал не мочить место прививки от коронавируса. Вода может вызвать небольшое воспаление. Врачи рассказали, какой уход нужен за местом укола.

Минздрав предупредил об опасности попадания воды на место укола после вакцинации от коронавируса. В течение трех дней после прививки рекомендуют не мочить место укола, не пить алкоголь и отказаться от чрезмерных физических нагрузок. Если же место укола начало краснеть, отекать и болеть, врачи советуют принимать антигистаминные препараты.

Врачи также давали рекомендации по тому, как вести себя после вакцинации от коронавируса. Привившимся не рекомендуют пить алкоголь и нагружать организм спортивными тренировками. При появлении температуры можно принять жаропонижающие и противовоспалительные препараты.

Даже после прививки нужно продолжать носить маску и соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию.

Причина недомогания

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил «360», что причина болезненности и отечности в руке — это иголка, которую используют для ввода медикамента. Медики должны использовать иголку длиной 40 миллиметров, чтобы препарат попадал в мышцу напрямую.

Но медсестры используют тонкие инсулиновые иголки, поэтому вакцина может не доходить до мышцы и выливается в подкожную клетчатку Владимир Болибок.

Чтобы предотвратить отек и болезненность, врач посоветовал прижимать место укола ватным тампоном две-три минуты сразу после введения препарата, чтобы смог образоваться небольшой тромб. Тогда вакцина распределится по мышце и не затечет в подкожную клетчатку.

Облегчить состояние

Владимир Болибок отметил, что болезненность руки означает, что иммунная система пришла в возбуждение и создает большое количество клеток, которые будут бороться с коронавирусом.

Если все же возник отек на месте укола, то, по словам Болибока, к месту укола можно приложить холодную грелку, бутылку с холодной водой и примочки. Врач не рекомендует прикладывать лед к месту укола и объяснил, что при приеме душа вместе с водой можно случайно занести инфекцию.

После прививки врач посоветовал на два-три дня сократить воздействие на кожу и отказаться от тепловых процедур, таких как посещение сауны и бани.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логинова заявила, что как минимум на одни сутки придется отказаться от любых физических нагрузок.

«Любая физическая и эмоциональная нагрузка может повлиять на иммунную систему. Поэтому два дня должны быть щадящими, а потом уже обычный образ жизни», — заверила специалист.

Другие побочные эффекты

Помимо уже известных побочных действий вакцины, Владимир Болибок выделил и реакцию в лимфоузлах. Однако этот эффект не вредит организму.

«Часть вакцинного материала из мышцы может проступить в подмышечные или шейные лимфоузлы, а дальше он рассасывается быстро по организму», — отметил Болибок.

Он также заявил, что, вопреки распространенным мифам, вакцинный материал не присутствует в организме человека годами и разрушается под воздействием ферментов через две недели.