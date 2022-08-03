Места в очередях в магазины H&M стали продавать на «Авито». Почему люди готовы стоять часами за юбками

Шведская сеть магазинов H&M устроила в России прощальную распродажу перед полным закрытием бизнеса. Сначала покупатели выстроились в длиннющие очереди, а затем самые предприимчивые из них стали продавать свои места. По словам специалистов, за таким ажиотажем стоит как желание подзаработать, так и заполнить внутреннюю пустоту.

Место в очереди

Предложения купить место в очереди в один из магазинов H&M стали появляться на «Авито». За экономию нескольких часов времени автор объявления попросил 500 рублей.

«Продам место в начале очереди в H&M в ТЦ „Авиапарк“. Экономия нескольких часов. Быстрый вход в магазин», — пообещал он.

Всего за несколько часов предложение просмотрели более 1,3 тысячи пользователей. Пока объявление с публикации не сняли.

Источник фото: avito.ru

При этом на «Авито» можно найти не только места поближе к входу в магазин, но и большое количество новых вещей с бирками из H&M. Объявления заполонили сайт в течение последних дней.

Заполнить пустоту и подзаработать

Стоять в многочасовых очередях и тратить время людей заставляет дефицитарное мышление. Таким термином психологи называют убежденность, что все ресурсы мира ограничены. Когда человек так мыслит, то он чувствует себя бедным и старается экономить. Как отметила социальный психолог Наиля Бирарова дефицитарное мышление передается от предков.

«Это то же самое, как стоять по талончикам за хлебом, и мы, выполняя вот эту миссию, как будто бы бессознательно храним память наших предков. Человек этого не осознает, потому что сейчас все в изобилии, сейчас всего более чем достаточно», — пояснила она в разговоре с «360».

Сейчас не возникает таких ситуаций, что негде достать кофту или брюки. При этом, когда человека чего-то лишают и в чем-то ограничивают, ему сразу хочется сломать все эти барьеры.

«Ради этой свободы люди даже готовы отстоять большие очереди, чтобы заполнить свой дефицит, свою внутреннюю пустоту вот этой очередью, внешним каким-то движением или покупкой ненужных вещей. Плюс для кого-то это заработок, если это перепродают», — подчеркнула Бирарова.

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С ней согласился маркетолог и кандидат экономических наук Игорь Качалов. По его словам, действительно хотели бы купить вещи в H&M не так уж и много людей. Маркетолог тоже напомнил советское время, когда приходилось ночами стоять за коврами, дубленками и пластинками.

«Это называется дефицит — успей купить. Есть люди, которые хотят это сделать, но они есть везде. Они есть и в Америке, где также покупают места в очереди на новые модели iPhone. Как только выходит новый iPhone, люди прибегают с палатками за день-два, ставят ее около входа в магазин, спят в ней сутки-другие, а потом продают свое место в очереди», — рассказал Качалов.

Он уточнил, что цена такого места в очереди в Нью-Йорке может доходить до 3000 долларов. Такую сумму маркетолог назвал очень хорошим заработком. Он отметил, что H&M здесь ни при чем, так как подобное происходит во всем мире.

Распродажа H&M

Покупатели ждали начала распродажи в понедельник, 1 августа. Руководство шведской сети перенесло дату открытия на вторник. Магазины заработали в московских торговых центрах «Метрополис», «Авиапарк», «Мозаика» и «Европолис». Там сразу же появились огромные очереди.

В среду, 3 августа, к распродаже присоединились магазины H&M в петербургских ТЦ «Галерея» и «Охта Молл». Некоторым покупателям пришлось примерять вещи прямо в торговом зале из-за толкучки у примерочных.

В других городах магазины сети откроются к концу августа. Работать торговые точки будут ограниченный период времени. Их закроют после продажи всех остатков товара. Несмотря на распродажу, скидок на вещи делать не стали.

Компания H&M Group работала в России с 2009 года. Ей принадлежат такие бренды, как Monki, & Other Stories и COS. Ритейлер приостановил свою работу в России в начале марта.