Первое путешествие превратилось в последнее. Тело молодой британки нашли в 62 км от места гибели в Камбодже

Тело британской туристки Амелии Бэмбридж, пропавшей 24 октября, было найдено в море возле границы Камбоджи с Таиландом, примерно в 62 милях от места ее исчезновения. Последний раз живой ее видели на вечеринке на камбоджийском острове Кох Ронг.

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Гарри Бэмбридж подтвердил, что найдена его 21-летняя сестра. Ее опознали родственники по одежде, в которой она запечатлена на последних фотографиях и татуировке.

«Мне так жаль всех ее друзей и семью. Я ничего бы так не хотел, как вернуть ее живой. И я действительно пытался», — сообщил убитый горем мужчина.

Студентку из британского Уортинга последний раз видели на пляжной вечеринке на острове Кох Ранг в три часа ночи 24 октября. Она впервые в жизни путешествовала самостоятельно. Амелия два года копила деньги на поездку, работая в банке Lloyds, и отправилась в тур 27 сентября, сначала вылетев во Вьетнам.

Из отеля Nest Beach Club девушка должна была выехать в тот же день. Ее друзья подняли тревогу вечером, и обратились к властям.

Источник фото: Facebook

Начальник полиции провинции Преах Сианук Чуон Нарни сообщил, что семья девушки присоединилась к поискам.

«Мы почти на 100% уверены, что это она. Тело довезут до материка на яхте за два часа. Затем будет проведено вскрытие. Предварительно, девушка утонула», — сообщил он.

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В поисках британки участвовали 147 человек, военные, полицейские и добровольцы.

Сначала операцию проводили на побережье, где была в скалах найдена сумочка Амелии с банковской картой, наушниками, нерецептурными лекарствами и телефоном. Последние фотографии на нем были сделаны в 3:23 утра.

Береговую линию обыскали аквалангисты и дроны, но затем поиски переместились вглубь материка.

Пока волонтеры прочесывали джунгли, родственники девушки просматривали десятки часов с камер видеонаблюдения. Полиция задержала шестерых камбоджийцев, работавших в барах и отелях острова и допросила их. Однако все они были освобождены без предъявления обвинений. Отец Амелии был уверен, что она находится на суше и кем-то похищена. Если бы произошел несчастный случай, ее бы уже давно нашли в больнице, рассуждал он.

Источник фото: Facebook

Не получив результата, полиция переместила поиски в море. Власти обратились к местным рыбакам с просьбой помочь. Именно они и обнаружили тело.

За несколько часов до исчезновения Амелия разговаривала по телефону со своей сестрой. Она сказала Джорджии, что это лучшее время в ее жизни.

«Все здесь такие классные! Я не могу быть счастливее!», — сообщила Амелия. Она призналась, что стала гораздо уверенней в себе и нашла много друзей.

По некоторым данным, полиция острова раньше получала сообщения, что местные жители плохо относятся к туристам. Особенно, к женщинам. Эта информация сейчас проверяется.

Пока жители Уортинга проводят поминальные службы, а семья Амелии пытается справиться с горем, ее сводная сестра Шарон Шульц предупредила знакомых, что какие-то хакеры взломали ее аккаунт и рассылают от ее имени просьбы о финансовой помощи для транспортировки тела в Великобританию и на похороны.

Она попросила знакомых игнорировать подобные послания.