Новости утра 22 октября: Белоруссия осталась без Евровидения, подорожают колбаса и сосиски, названы места для локдауна

Белоруссия не придете в Турин на Евровидение-2022. Ковидные ограничения назвали вынужденной мерой. Ужесточат правила выдачи охотничьего билета. Подорожают колбаса и соски. Перечислены места, пригодные для проведения локдауна. Шансы увидеть ревакцинацию Путина обозначил Песков. Об этих и других новостях в России и мире к утру 20 октября — в дайджесте «360».

Белоруссию не пустили на Евровидение

Белоруссия не будет выступать на Евровидении-2022 в Турине. В этом году Европейский вещательный союз (EBU) не допустил представителя Белоруссии до участия в Евровидении-2021 в Нидерландах. Организаторы музыкального конкурса решили, что песня «Я научу тебя» слишком политизирована. EBU решил на время приостановить членство Белоруссии. В 2022 году в конкурсе примет участие 41 страна. Белоруссии в списке участников, опубликованном на официальном сайте песенного форума, нет.

Нерабочие дни стали вынужденной мерой

Песков назвал вынужденными ковидные ограничения в Москве и Подмосковье. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что локдаун, введенный для Москвы и Подмосковья стал вынужденной мерой, вызванной неблагоприятной эпидемической обстановкой. По его словам, пока продолжается пандемия, нравится это кому-либо или нет, придется принимать антикоронавирусные меры.

Озвучена опасность ранней ревакцинации

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин предупредил, что слишком частая вакцинация от коронавируса может привести к тому, что организм перестанет реагировать на возбудитель заболевания. По его мнению, прививаться повторно можно только через полгода. Его слова подтвердил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

Охотничий билет выдадут только после прохождения минимума

Кабмин рассмотрит ужесточение правил выдачи охотничьего билета. После нескольких случаев применения оружия в российских учебных заведениях, правительство решило 22 октября обсудить возможность внесения изменений в правила выдачи охотничьего билета. В частности, гражданам, впервые претендующим на получение этого документа, придется проходить обучение и проверки знаний охотничьего минимума. Они должны будут изучить правила охоты, требования безопасности и особенности биологии диких животных. Людям, впервые получающим охотничий билет, также придется пройти медицинское освидетельствование.

Мясные изделия и полуфабрикаты вырастут в цене

Колбаса и сосиски в России подорожают. Крупнейшие российский мясопереработчики предупредили ритейл, что их продукция в начале ноября подорожает на 7-20%. Дело в увеличении стоимости сырья, яичного меланжа, моющих средств и прочих ингредиентов производства. Мясо свинины и говядины может подорожать на 4-25% в разных регионах. В Минсельхозе предложили поддержать животноводческие предприятия и выделить им дополнительно 10 миллиардов рублей, чтобы компенсировать закупку подорожавших кормов.

Перечислены самые пригодные для нерабочих дней места

Онищенко дал совет россиянам, как провести локдаун. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал населению забыть о шумных вечеринках и поездках на курорты во время объявленных правительством нерабочих дней. По его мнению, лучше выехать с семьей за город. Тем более, что у большинства москвичей такая возможность есть и зимой. Он напомнил печальный опыт майского локдауна, когда россияне вместо изоляции массово кинулись на шашлыки. После каникул заболеваемость ковидом подскочила в несколько раз.

Путин сам решит, показывать ли свою ревакцинацию

Песков рассказал, увидят ли россияне кадры ревакцинации Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин чуть позже будет ревакцинироваться в обязательном порядке. Пока же у него очень высокий титр антител. Президент поставил прививку препаратом «Спутник V» в конце июня этого года. Песков сообщил, что пока не знает, что думает Путин о том, показывать ли кадры своей ревакцинации. Это будет его личным решением.